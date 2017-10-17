Международных прав в России стало больше
Напомним, что с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, запрещающий управление грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав. Каждый водитель-иностранец, чтобы получить российские права, должен отныне сдать теоретическую и практическую части экзамена.
Теория включает в себя 20 вопросов за 20 минут; можно сделать 2 ошибки, но за каждую водителю придется ответить еще на 5 вопросов за 5 минут. В практической части водители демонстрируют свое умение ездить на автодроме и в городе. За новые российские права нужно будет заплатить госпошлину 2 000 рублей. Подготовиться к экзаменам водитель может сам, а может обратиться за помощью в автошколы. Переобучение примерно обойдется в 15 000 рублей.
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