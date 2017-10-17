17 октября 2017, 13:39

Международных прав в России стало больше

По итогам текущего года в России выдали 118 тыс. прав международного образца, что почти в 2 раза превышает прошлогодний результат. Тогда водители получили 59 тыс. удостоверений.
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Примечательно, что ранее водители столкнулись с серьезными сложностями при получении международных водительских удостоверений (МВУ) из-за изменения требований к бланкам. В настоящий момент выдача международных водительских прав происходит в обычном режиме.

Напомним, что с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, запрещающий управление грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав. Каждый водитель-иностранец, чтобы получить российские права, должен отныне сдать теоретическую и практическую части экзамена.

Теория включает в себя 20 вопросов за 20 минут; можно сделать 2 ошибки, но за каждую водителю придется ответить еще на 5 вопросов за 5 минут. В практической части водители демонстрируют свое умение ездить на автодроме и в городе. За новые российские права нужно будет заплатить госпошлину 2 000 рублей. Подготовиться к экзаменам водитель может сам, а может обратиться за помощью в автошколы. Переобучение примерно обойдется в 15 000 рублей.

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Международных прав в России стало больше
{{material_120033}}Примечательно, что ранее водители столкнулись с серьезными сложностями при получении международных водительских удостоверений (МВУ) из-за изменения требований к бланкам. В настоящий момент выдача международных водительских прав происходит в обычном режиме.Напомним, что с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, запрещающий управление грузовиками, такси и автобусами без российских водительских прав. Каждый водитель-иностранец, чтобы получить российские права, должен отныне сдать теоретическую и практическую части экзамена. Теория включает в себя 20 вопросов за 20 минут; можно сделать 2 ошибки, но за каждую водителю придется ответить еще на 5 вопросов за 5 минут. В практической части водители демонстрируют свое умение ездить на автодроме и в городе. За новые российские права нужно будет заплатить госпошлину 2 000 рублей. Подготовиться к экзаменам водитель может сам, а может обратиться за помощью в автошколы. Переобучение примерно обойдется в 15 000 рублей.
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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