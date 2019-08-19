19 августа 2019, 00:01
Международный фестиваль «Мотостолица-2019» откроется 24 августа
- 705
- 0
Петербург ждет III Международный фестиваль «Мотостолица-2019». На Манежной площади и Кленовой улице 24 августа соберутся байкеры изо всех регионов России и стран ближнего зарубежья.
Фестиваль Мотостолица - 2019
Фестиваль Мотостолица - 2019
Фестиваль Мотостолица - 2019
Фестиваль Мотостолица - 2019
Фестиваль Мотостолица - 2019
Фестиваль Мотостолица - 2019
Фестиваль Мотостолица - 2019
Фестиваль Мотостолица - 2019
Ранее мы писали
В первой половине 2019 года в нашей стране было продано 7,7 тысяч новых мотоциклов или на 40,7% больше, чем ...Читать далее
Лейтмотивом нынешнего фестиваля станет популяризация мотоциклетного спорта среди широкой аудитории, воспитание духа свободы, смелости, мужественности и воли через мотокультуру. Гости праздника смогут понаблюдать за эффектными тюками в зоне «Мототриала» и на невероятном аттракционе «Шар смелости». Увидеть захватывающие выступления каскадеров и осмотреть экспозицию оригинальных кастом-мотоциклов.
Необычным событием мотопраздника станет зона свадьбы, где любой желающий сможет принести друг другу клятвы в любви и обменяться свадебными браслетами. Для детей будет организована развлекательная площадка с детским городком, в котором ребята познакомятся с мототехникой и ПДД, а также смогут поучаствовать в ярких мастер-классах. Посетители всех возрастов получат возможность окунуться в мир виртуальной реальности и симуляторов мотогонок: Moto VR, BitShift Battle и Cyberpunk Motorcycles.
Также в программе фестиваля масштабный парад и экспозиция ретро-техники. А завершит одно из самых ярких событий уходящего лета концерт, хэдлайнерами которого станут Александр Устюгов и группа «Экибастуз». Каждый на празднике найдет для себя что-то интересное вне зависимости от того, какое место в его жизни занимают мотоциклы. Вход на мероприятие свободный.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Абсолютно согласен с вами, так сам три недели назад заказал на Алтушке CX90 макисмальной комплектации - все пришло в исправном виде, никакой волокиты, качественно и в обещанный срок
Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошла нолевое ТО у диллеров, а компьютер все равно показывает что нужно пройти ТО. У кого нибудь было такое? С чем может быть связано?
Столько негатива льётся просто так. Хочу поделиться опытом приобретения авто в Автокоммаркете. Купил хундай 78. Менеджер Георгий прекрасно справился со своими обязанностями. Рассказал характеристики по машине, ответил на все вопросы. Алёна рассказала по документам, оформлению в ГАИ. И шприцовку подарили ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве