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19 августа 2019, 00:01

Международный фестиваль «Мотостолица-2019» откроется 24 августа

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Петербург ждет III Международный фестиваль «Мотостолица-2019». На Манежной площади и Кленовой улице 24 августа соберутся байкеры изо всех регионов России и стран ближнего зарубежья.
Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа

Фестиваль Мотостолица - 2019

Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа

Фестиваль Мотостолица - 2019

Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа

Фестиваль Мотостолица - 2019

Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа

Фестиваль Мотостолица - 2019

Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа

Фестиваль Мотостолица - 2019

Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа

Фестиваль Мотостолица - 2019

Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа

Фестиваль Мотостолица - 2019

Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа

Фестиваль Мотостолица - 2019

Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа
Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа
Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа
Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа
Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа
Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа
Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа
Международный фестиваль Мотостолица 2019 откроется 24 августа
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Ежегодный Международный фестиваль «Мотостолица-2019» по традиции объединит профессиональных байкеров, представителей клубной мотокультуры, гостей Северной столицы и обычных горожан, влюбленных в мотоциклы. В течение дня всех ждет интересная насыщенная программа и отличная музыка. Рев моторов соберет в самом сердце города, на Манежной площади и Кленовой улице, огромное количество неравнодушных участников и зрителей всех возрастов.

Лейтмотивом нынешнего фестиваля станет популяризация мотоциклетного спорта среди широкой аудитории, воспитание духа свободы, смелости, мужественности и воли через мотокультуру. Гости праздника смогут понаблюдать за эффектными тюками в зоне «Мототриала» и на невероятном аттракционе «Шар смелости». Увидеть захватывающие выступления каскадеров и осмотреть экспозицию оригинальных кастом-мотоциклов. 

Необычным событием мотопраздника станет зона свадьбы, где любой желающий сможет принести друг другу клятвы в любви и обменяться свадебными браслетами. Для детей будет организована развлекательная площадка с детским городком, в котором ребята познакомятся с мототехникой и ПДД, а также смогут поучаствовать в ярких мастер-классах. Посетители всех возрастов получат возможность окунуться в мир виртуальной реальности и симуляторов мотогонок: Moto VR, BitShift Battle и Cyberpunk Motorcycles.

Также в программе фестиваля масштабный парад и экспозиция ретро-техники. А завершит одно из самых ярких событий уходящего лета концерт, хэдлайнерами которого станут Александр Устюгов и группа «Экибастуз». Каждый на празднике найдет для себя что-то интересное вне зависимости от того, какое место в его жизни занимают мотоциклы. Вход на мероприятие свободный.

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Международный фестиваль «Мотостолица-2019» откроется 24 августа
{{material_127202}}Ежегодный Международный фестиваль «Мотостолица-2019» по традиции объединит профессиональных байкеров, представителей клубной мотокультуры, гостей Северной столицы и обычных горожан, влюбленных в мотоциклы. В течение дня всех ждет интересная насыщенная программа и отличная музыка. Рев моторов соберет в самом сердце города, на Манежной площади и Кленовой улице, огромное количество неравнодушных участников и зрителей всех возрастов.Лейтмотивом нынешнего фестиваля станет популяризация мотоциклетного спорта среди широкой аудитории, воспитание духа свободы, смелости, мужественности и воли через мотокультуру. Гости праздника смогут понаблюдать за эффектными тюками в зоне «Мототриала» и на невероятном аттракционе «Шар смелости». Увидеть захватывающие выступления каскадеров и осмотреть экспозицию оригинальных кастом-мотоциклов. Необычным событием мотопраздника станет зона свадьбы, где любой желающий сможет принести друг другу клятвы в любви и обменяться свадебными браслетами. Для детей будет организована развлекательная площадка с детским городком, в котором ребята познакомятся с мототехникой и ПДД, а также смогут поучаствовать в ярких мастер-классах. Посетители всех возрастов получат возможность окунуться в мир виртуальной реальности и симуляторов мотогонок: Moto VR, BitShift Battle и Cyberpunk Motorcycles.Также в программе фестиваля масштабный парад и экспозиция ретро-техники. А завершит одно из самых ярких событий уходящего лета концерт, хэдлайнерами которого станут Александр Устюгов и группа «Экибастуз». Каждый на празднике найдет для себя что-то интересное вне зависимости от того, какое место в его жизни занимают мотоциклы. Вход на мероприятие свободный.
2019-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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