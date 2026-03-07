Необычная траектория и ускорение объекта вызвали споры среди ученых

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

7 марта 2026, 20:44

Астрономы обсуждают загадочный объект, приближающийся к Юпитеру. Его поведение вызывает вопросы у специалистов. Некоторые считают, что это не просто комета. Официальные версии и альтернативные гипотезы расходятся.

В научном сообществе разгорелась дискуссия вокруг межзвездного объекта 3I/ATLAS, который в середине марта приблизится к Юпитеру на минимальное расстояние. По информации Gazeta.SPb, астрофизик из Гарварда Ави Леб выдвинул необычную гипотезу: комета может быть не просто ледяным телом, а своеобразным носителем технологий, предназначенным для размещения устройств в окрестностях газового гиганта.

Особое внимание ученого привлекла траектория движения 3I/ATLAS. Ее маршрут практически совпадает с границей сферы Хилла Юпитера - это область, где гравитация планеты становится доминирующей по сравнению с солнечным притяжением. Радиус этой зоны достигает 53 миллионов километров, и именно здесь, по расчетам, комета пройдет на расстоянии около 53,445 миллиона километров от Юпитера. Такое совпадение, по мнению Леба, может быть не случайным, ведь именно в этой области минимальны затраты топлива для вывода спутников на орбиту.

Еще один повод для обсуждений - зафиксированное ускорение объекта в момент прохождения перигелия. Этот импульс скорректировал траекторию кометы, позволив ей попасть точно в зону гравитационного влияния планеты. Леб считает, что ускорение могло быть результатом управляемого маневра, осуществленного, когда объект находился за Солнцем и был недоступен для наблюдений. Зафиксированные телескопами выбросы газа он интерпретирует как возможную работу двигателей, а не обычную кометную активность. Ученый отмечает, что цепочка совпадений выглядит слишком маловероятной для стандартного космического тела.

В то же время представители NASA придерживаются более традиционной точки зрения. На недавнем брифинге заместитель руководителя агентства подчеркнул, что 3I/ATLAS ведет себя как обычная комета и не проявляет признаков искусственного происхождения. В NASA классифицировали этот объект как третий межзвездный гость, зафиксированный в истории наблюдений, после астероида Jeff и кометы Борисова. Специалисты объясняют ускорение естественными причинами: давлением солнечного света, реактивной силой от выброса газов или влиянием плазменных облаков.

Интерес вызывает и тот факт, что траектория 3I/ATLAS направлена в сторону спутника Юпитера Эвфемы. Этот небольшой объект диаметром около двух километров был обнаружен в начале XXI века, затем исчез из поля зрения астрономов и вновь был найден спустя 14 лет. Некоторые исследователи отмечают его необычное ретроградное движение и темную поверхность, а вероятность случайного сближения с межзвездной кометой оценивается как крайне низкая.

После гравитационного маневра у Юпитера 3I/ATLAS покинет пределы Солнечной системы и устремится в сторону созвездия Близнецов. Остается только наблюдать за развитием событий и ждать новых данных, которые, возможно, помогут раскрыть истинную природу этого загадочного гостя.

