Загадка космоса: что скрывает древний гость из другой системы?

Межзвездная комета 3I/ATLAS удивила ученых стабильными радиосигналами

В Солнечной системе зафиксированы необычные радиосигналы. Ученые не спешат с выводами. NASA усилило наблюдения. Природа объекта вызывает споры. Интрига вокруг 3I/ATLAS только нарастает.

В Солнечной системе разгорается новая научная интрига: межзвездная комета 3I/ATLAS, пролетая мимо Земли, неожиданно стала источником устойчивых радиосигналов. Это событие сразу привлекло внимание астрономов по всему миру, ведь подобные явления крайне редки и до сих пор не имеют однозначного объяснения, рассказывает Gazeta.SPb.

Радиотелескоп MeerKAT, обладающий высокой чувствительностью, первым зафиксировал необычные волны. В спектре обнаружена линия водорода — характерная для комет, но интенсивность и регулярность сигнала выбиваются из привычных рамок. Специалисты NASA и ведущих обсерваторий не стали терять времени и расширили программу наблюдений, чтобы не упустить ни одной детали.

3I/ATLAS был замечен 1 июля 2025 года. Астрономы быстро определили, что перед ними не просто комета, а гость из другой звездной системы. Размер газопылевого облака вокруг ядра достигает 24 километров, а возраст, по расчетам, превышает 7,5 миллиарда лет. Это делает объект настоящим долгожителем среди известных межзвездных тел. В декабре 2025 года комета прошла на минимальном расстоянии от Земли — около 270 миллионов километров, что позволило собрать максимум данных.

Интересно, что 3I/ATLAS стал всего третьим межзвездным объектом, замеченным в окрестностях нашей планеты. До этого астрономы наблюдали только 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова. Каждый из них преподносил свои загадки, но нынешний случай выделяется именно радиосигналами, которые не вписываются в стандартные модели поведения комет.

Большинство ученых склоняются к версии, что 3I/ATLAS — это естественная комета, выброшенная из родной системы миллиарды лет назад. Однако не все согласны с этим объяснением. Астрофизик Ави Леб, например, не исключает искусственное происхождение объекта, ссылаясь на ряд аномалий в его характеристиках. Новые радиосигналы только подлили масла в огонь споров, и теперь научное сообщество ждет результатов тщательного анализа.

Пока что угрозы для Земли нет, но интерес к 3I/ATLAS не ослабевает. Каждый новый сигнал — это шанс узнать больше о процессах, происходящих за пределами нашей системы. Возможно, именно этот объект поможет раскрыть тайны межзвездных путешествий и происхождения подобных тел. В любом случае, история с 3I/ATLAS еще далека от завершения, и впереди нас ждет немало сюрпризов.