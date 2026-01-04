Загадка космоса: что скрывает древний гость из другой системы?

4 января 2026, 23:11
Межзвездная комета 3I/ATLAS удивила ученых стабильными радиосигналами
Межзвездная комета 3I/ATLAS удивила ученых стабильными радиосигналами
В Солнечной системе зафиксированы необычные радиосигналы. Ученые не спешат с выводами. NASA усилило наблюдения. Природа объекта вызывает споры. Интрига вокруг 3I/ATLAS только нарастает.
В Солнечной системе разгорается новая научная интрига: межзвездная комета 3I/ATLAS, пролетая мимо Земли, неожиданно стала источником устойчивых радиосигналов. Это событие сразу привлекло внимание астрономов по всему миру, ведь подобные явления крайне редки и до сих пор не имеют однозначного объяснения, рассказывает Gazeta.SPb.
Радиотелескоп MeerKAT, обладающий высокой чувствительностью, первым зафиксировал необычные волны. В спектре обнаружена линия водорода — характерная для комет, но интенсивность и регулярность сигнала выбиваются из привычных рамок. Специалисты NASA и ведущих обсерваторий не стали терять времени и расширили программу наблюдений, чтобы не упустить ни одной детали.
3I/ATLAS был замечен 1 июля 2025 года. Астрономы быстро определили, что перед ними не просто комета, а гость из другой звездной системы. Размер газопылевого облака вокруг ядра достигает 24 километров, а возраст, по расчетам, превышает 7,5 миллиарда лет. Это делает объект настоящим долгожителем среди известных межзвездных тел. В декабре 2025 года комета прошла на минимальном расстоянии от Земли — около 270 миллионов километров, что позволило собрать максимум данных.
Интересно, что 3I/ATLAS стал всего третьим межзвездным объектом, замеченным в окрестностях нашей планеты. До этого астрономы наблюдали только 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова. Каждый из них преподносил свои загадки, но нынешний случай выделяется именно радиосигналами, которые не вписываются в стандартные модели поведения комет.
Большинство ученых склоняются к версии, что 3I/ATLAS — это естественная комета, выброшенная из родной системы миллиарды лет назад. Однако не все согласны с этим объяснением. Астрофизик Ави Леб, например, не исключает искусственное происхождение объекта, ссылаясь на ряд аномалий в его характеристиках. Новые радиосигналы только подлили масла в огонь споров, и теперь научное сообщество ждет результатов тщательного анализа.
Пока что угрозы для Земли нет, но интерес к 3I/ATLAS не ослабевает. Каждый новый сигнал — это шанс узнать больше о процессах, происходящих за пределами нашей системы. Возможно, именно этот объект поможет раскрыть тайны межзвездных путешествий и происхождения подобных тел. В любом случае, история с 3I/ATLAS еще далека от завершения, и впереди нас ждет немало сюрпризов.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 15:53
Pontiac Firebird превратили в внедорожник - эксперимент, который удивил даже фанатов
Pontiac Firebird никогда не был кроссовером. Но в Канзасе появился уникальный экземпляр. Его создатель явно не боится экспериментов. Причина такого тюнинга удивляет даже скептиков. Оцените, насколько далеко может зайти фантазия автолюбителя.Читать далее
-
05.01.2026, 19:26
Speedboard: городской транспорт, который выглядит странно, но работает как часы
Speedboard - это не просто очередной электросамокат. Его внешний вид вызывает вопросы, но на деле он удивляет. Почему этот необычный транспорт стал хитом среди любителей городских приключений? Узнайте, как он меняет представление о передвижении по мегаполису.Читать далее
-
05.01.2026, 05:40
Тюнинг Lamborghini Urus: дерзость или безумие в мире эксклюзивных авто
Тюнингованный Lamborghini Urus вызывает споры среди автолюбителей. Одни считают его воплощением смелости, другие - примером чрезмерности. Почему мнения так разделились? Что скрывается за этим проектом? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
01.01.2026, 22:31
Какие машины выбирают Дед Мороз и Санта-Клаус в разных странах мира
Дед Мороз и Санта-Клаус не ограничиваются санями. Их автопарк удивляет разнообразием. В каждой стране свои традиции. Некоторые машины способны летать. Есть и такие, что разгоняются до сотен километров в час.Читать далее
-
31.12.2025, 05:48
В Ермаковском продают утепленный жилой модуль для УАЗ 3303 за 60 тысяч рублей
В Ермаковском выставлен на продажу уникальный жилой модуль 2020 года. Он подходит для установки в кузов УАЗ 3303. Модуль утеплен и оснащен печкой. Цена - 60 000 рублей. Подробности о состоянии и особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 05:52
Американец купил почтовый электровелосипед и превратил его в дом на колесах
Необычный проект: электровелосипед из США стал мини-домом на колесах. Автор идеи испытал его в суровых условиях. Узнайте, как прошла его первая ночь. История удивляет и вдохновляет на эксперименты.Читать далее
-
29.12.2025, 17:46
10 самых неудачных китайских мотоциклов-клонов известных брендов
В подборке собраны десять китайских мотоциклов, которые пытались скопировать культовые модели, но потерпели фиаско. Узнайте, почему эти байки не смогли повторить успех оригиналов. Некоторые из них удивляют не только внешним сходством, но и странными техническими решениями. Оцените, насколько далеко зашли китайские производители в погоне за популярностью.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 07:02
Топ-10 китайских мотоциклов-клонов: как Поднебесная копирует мировые бренды
Китайские производители не перестают удивлять своими копиями известных мотоциклов. В этой подборке - самые интересные и необычные клоны, которые вызывают споры и улыбки. Почему китайцы продолжают копировать, и что из этого выходит? Узнайте, какие модели попали в топ-10 и чем они отличаются от оригиналов.Читать далее
-
28.12.2025, 18:35
Великолепный мини-дом на колесах: как выглядит самый маленький фургон для жизни
В мире появился необычный жилой фургон, который удивляет своими размерами. Его площадь меньше полутора квадратных метров, но внутри есть все для жизни. Как удалось уместить кухню, кровать и даже туалет в таком миниатюрном пространстве? Узнайте, кто и зачем создал этот уникальный кемпер.Читать далее
Похожие материалы
-
07.01.2026, 15:53
Pontiac Firebird превратили в внедорожник - эксперимент, который удивил даже фанатов
Pontiac Firebird никогда не был кроссовером. Но в Канзасе появился уникальный экземпляр. Его создатель явно не боится экспериментов. Причина такого тюнинга удивляет даже скептиков. Оцените, насколько далеко может зайти фантазия автолюбителя.Читать далее
-
05.01.2026, 19:26
Speedboard: городской транспорт, который выглядит странно, но работает как часы
Speedboard - это не просто очередной электросамокат. Его внешний вид вызывает вопросы, но на деле он удивляет. Почему этот необычный транспорт стал хитом среди любителей городских приключений? Узнайте, как он меняет представление о передвижении по мегаполису.Читать далее
-
05.01.2026, 05:40
Тюнинг Lamborghini Urus: дерзость или безумие в мире эксклюзивных авто
Тюнингованный Lamborghini Urus вызывает споры среди автолюбителей. Одни считают его воплощением смелости, другие - примером чрезмерности. Почему мнения так разделились? Что скрывается за этим проектом? Ответы ищите в нашем материале.Читать далее
-
01.01.2026, 22:31
Какие машины выбирают Дед Мороз и Санта-Клаус в разных странах мира
Дед Мороз и Санта-Клаус не ограничиваются санями. Их автопарк удивляет разнообразием. В каждой стране свои традиции. Некоторые машины способны летать. Есть и такие, что разгоняются до сотен километров в час.Читать далее
-
31.12.2025, 05:48
В Ермаковском продают утепленный жилой модуль для УАЗ 3303 за 60 тысяч рублей
В Ермаковском выставлен на продажу уникальный жилой модуль 2020 года. Он подходит для установки в кузов УАЗ 3303. Модуль утеплен и оснащен печкой. Цена - 60 000 рублей. Подробности о состоянии и особенностях - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 05:52
Американец купил почтовый электровелосипед и превратил его в дом на колесах
Необычный проект: электровелосипед из США стал мини-домом на колесах. Автор идеи испытал его в суровых условиях. Узнайте, как прошла его первая ночь. История удивляет и вдохновляет на эксперименты.Читать далее
-
29.12.2025, 17:46
10 самых неудачных китайских мотоциклов-клонов известных брендов
В подборке собраны десять китайских мотоциклов, которые пытались скопировать культовые модели, но потерпели фиаско. Узнайте, почему эти байки не смогли повторить успех оригиналов. Некоторые из них удивляют не только внешним сходством, но и странными техническими решениями. Оцените, насколько далеко зашли китайские производители в погоне за популярностью.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 07:02
Топ-10 китайских мотоциклов-клонов: как Поднебесная копирует мировые бренды
Китайские производители не перестают удивлять своими копиями известных мотоциклов. В этой подборке - самые интересные и необычные клоны, которые вызывают споры и улыбки. Почему китайцы продолжают копировать, и что из этого выходит? Узнайте, какие модели попали в топ-10 и чем они отличаются от оригиналов.Читать далее
-
28.12.2025, 18:35
Великолепный мини-дом на колесах: как выглядит самый маленький фургон для жизни
В мире появился необычный жилой фургон, который удивляет своими размерами. Его площадь меньше полутора квадратных метров, но внутри есть все для жизни. Как удалось уместить кухню, кровать и даже туалет в таком миниатюрном пространстве? Узнайте, кто и зачем создал этот уникальный кемпер.Читать далее