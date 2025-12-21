Пульсация кометы, резонанс Шумана и Юпитер на горизонте: история 3I/ATLAS только начинается

21 декабря 2025, 22:23
Межзвездный гость оставил загадку: комета 3I/ATLAS и таинственный сигнал на Земле
В ночь на 21 декабря астрономы-любители в Сибири следили за редчайшим гостем из межзвездного пространства. Но неожиданные данные с датчиков и странное поведение объекта вызвали вопросы, на которые наука пока не дает однозначных ответов.
В ночь на 21 декабря 2025 года астрономы-любители из Иркутской области получили уникальные снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS. Наблюдения проводились на площадке в Шелеховском районе. По словам председателя Иркутского регионального астрономического общества Павла Никифорова, на изображениях комета представала в виде слабого туманного пятна с яркостью около 13-й звездной величины. Такой уровень свечения делает объект недоступным для невооруженного глаза и крайне трудным для наблюдения даже в любительские телескопы, уточняет Gazeta.SPb.
На момент съемки комета уже миновала точку максимального сближения с Землей, которая пришлась на 19 декабря. Тогда расстояние до нее составило примерно 269 миллионов километров. Сейчас 3I/ATLAS продолжает удаляться от нашей планеты, направляясь к внешним границам Солнечной системы. Согласно прогнозам, в марте 2026 года она совершит гравитационный маневр вблизи Юпитера, пройдя на расстоянии свыше 50 миллионов километров от газового гиганта. После этого объект больше не приблизится ни к одной из планет и начнет долгий путь сквозь межзвездное пространство.
Однако интерес к комете вызван не только ее редким происхождением. За несколько часов до момента максимального сближения наземные датчики зафиксировали необычный кратковременный импульс в диапазоне резонансов Шумана. Согласно сообщению энтузиаста под ником All Day Astronom, сигнал имел частоту 25 Герц. Это значение существенно превышает основную естественную частоту резонанса Шумана, равную 7,83 Гц, и не имеет ясного земного объяснения. Совпадение по времени с пролетом кометы породило дискуссии о возможной связи двух явлений.
Некоторые наблюдатели высказывают гипотезы о влиянии кометы на электромагнитное поле Земли. Хотя научное сообщество скептически относится к прямой причинно-следственной связи, сам факт регистрации аномального сигнала требует дальнейшего изучения. Известно, что колебания резонанса Шумана иногда связывают с сейсмической активностью и даже с изменениями в психическом состоянии людей, однако достоверных подтверждений этим связям пока нет.
Отдельное внимание привлекли изменения в поведении самой кометы. Международная группа астрономов сообщила, что период пульсации 3I/ATLAS сократился с 16,16 до 15,48 часа в момент сближения с Землей. Астрофизик Ави Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, ранее высказывавший предположения об искусственном происхождении межзвездных объектов, допускал, что такие колебания могут быть связаны с активностью гипотетических систем коррекции траектории. Тем не менее большинство ученых рассматривают феномен в рамках естественной активности комет, особенно столь экзотических, как 3I/ATLAS.
Обнаруженная 1 июля 2025 года комета изначально классифицировалась как астероид, но вскоре проявила кометную активность — выбросы газа и пыли. Анализ орбиты подтвердил ее межзвездную природу: объект движется со скоростью, превышающей вторую космическую, и не связан гравитационно с Солнцем. Несмотря на слухи об искусственном происхождении, научное сообщество настаивает на его естественной природе.
Похожие материалы
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
-
22.12.2025, 16:59
Отключение электричества в Сан-Франциско выявило слабые места беспилотников Waymo
В Сан-Франциско произошел сбой в работе беспилотных такси Waymo из-за отключения электричества. Машины остановились прямо на проезжей части, создав заторы. Водители и прохожие были удивлены поведением автономных авто. Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети и среди экспертов.Читать далее
-
21.12.2025, 20:12
Японский мастер превратил Fantic Caballero Scrambler в стильный кафе-рейсер
В Японии мастера кастомайзинга мотоциклов всегда на слуху. Один из них, Сиро Накадзима, снова удивил публику. Его новый проект - это не просто очередная модификация. Узнайте, как Scrambler стал кафе-рейсером и почему это вызвало столько обсуждений. Оцените свежий взгляд на классику.Читать далее
-
21.12.2025, 15:16
Мужчина ездит на пожарной машине каждый день и собирает восторженные взгляды
Один водитель решил использовать пожарную машину для повседневных поездок. Его выбор вызывает удивление у прохожих и восхищение у детей. Необычный транспорт привлекает внимание на улицах города. Узнайте, что движет этим человеком и как реагируют окружающие.Читать далее
-
21.12.2025, 12:54
Индонезийские мастера превратили TVS Apache RR 310 в стильный кафе-рейсер
Индонезийская мастерская Smoked Garage вновь удивила поклонников кастомных мотоциклов. На этот раз они взялись за скромный TVS Apache RR 310 и создали из него нечто особенное. Проект сочетает в себе спортивный характер и ретро-стиль. Узнайте, как изменился мотоцикл и что вдохновило мастеров на такой эксперимент.Читать далее
-
21.12.2025, 06:41
Уникальный кастом Kawasaki: турбонаддув и гены GPZ и Z1000 в одном мотоцикле
RF-Biketech снова удивляет мир мотоциклов. Их новый кастом Kawasaki сочетает в себе черты легендарных моделей GPZ и Z1000. Турбонаддув, смелый дизайн и нестандартные решения делают этот байк настоящим произведением искусства. Чем еще удивил немецкий кастомайзер - читайте в нашем материале.Читать далее
-
20.12.2025, 08:26
Редкий Subaru XT Turbo простоял под деревом 10 лет и удивил после мойки
В США обнаружили уникальный Subaru XT Turbo 1985 года, который простоял под открытым небом более десяти лет. Автомобиль был полностью покрыт мусором и ржавчиной, но после тщательной мойки и чистки проявились его необычные детали. История машины оказалась не менее интересной, чем ее внешний вид. Чем закончилась судьба редкого купе - читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
-
19.12.2025, 09:16
Праздничный стиль на бездорожье: взгляните на Jeep в рождественском свитере
Под Рождество владельцам Jeep дарят не подарки под ёлку, а настоящий «свитер» на кузов. Что это за броня с праздничным узором, как она крепится без следов и почему уже стала хитом SEMA — расскажем в материале.Читать далее
