Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

21 декабря 2025, 22:23

Межзвездный гость оставил загадку: комета 3I/ATLAS и таинственный сигнал на Земле

Межзвездный гость оставил загадку: комета 3I/ATLAS и таинственный сигнал на Земле

Пульсация кометы, резонанс Шумана и Юпитер на горизонте: история 3I/ATLAS только начинается

Межзвездный гость оставил загадку: комета 3I/ATLAS и таинственный сигнал на Земле

В ночь на 21 декабря астрономы-любители в Сибири следили за редчайшим гостем из межзвездного пространства. Но неожиданные данные с датчиков и странное поведение объекта вызвали вопросы, на которые наука пока не дает однозначных ответов.

В ночь на 21 декабря астрономы-любители в Сибири следили за редчайшим гостем из межзвездного пространства. Но неожиданные данные с датчиков и странное поведение объекта вызвали вопросы, на которые наука пока не дает однозначных ответов.

В ночь на 21 декабря 2025 года астрономы-любители из Иркутской области получили уникальные снимки межзвездной кометы 3I/ATLAS. Наблюдения проводились на площадке в Шелеховском районе. По словам председателя Иркутского регионального астрономического общества Павла Никифорова, на изображениях комета представала в виде слабого туманного пятна с яркостью около 13-й звездной величины. Такой уровень свечения делает объект недоступным для невооруженного глаза и крайне трудным для наблюдения даже в любительские телескопы, уточняет Gazeta.SPb.

На момент съемки комета уже миновала точку максимального сближения с Землей, которая пришлась на 19 декабря. Тогда расстояние до нее составило примерно 269 миллионов километров. Сейчас 3I/ATLAS продолжает удаляться от нашей планеты, направляясь к внешним границам Солнечной системы. Согласно прогнозам, в марте 2026 года она совершит гравитационный маневр вблизи Юпитера, пройдя на расстоянии свыше 50 миллионов километров от газового гиганта. После этого объект больше не приблизится ни к одной из планет и начнет долгий путь сквозь межзвездное пространство.

Однако интерес к комете вызван не только ее редким происхождением. За несколько часов до момента максимального сближения наземные датчики зафиксировали необычный кратковременный импульс в диапазоне резонансов Шумана. Согласно сообщению энтузиаста под ником All Day Astronom, сигнал имел частоту 25 Герц. Это значение существенно превышает основную естественную частоту резонанса Шумана, равную 7,83 Гц, и не имеет ясного земного объяснения. Совпадение по времени с пролетом кометы породило дискуссии о возможной связи двух явлений.

Некоторые наблюдатели высказывают гипотезы о влиянии кометы на электромагнитное поле Земли. Хотя научное сообщество скептически относится к прямой причинно-следственной связи, сам факт регистрации аномального сигнала требует дальнейшего изучения. Известно, что колебания резонанса Шумана иногда связывают с сейсмической активностью и даже с изменениями в психическом состоянии людей, однако достоверных подтверждений этим связям пока нет.

Отдельное внимание привлекли изменения в поведении самой кометы. Международная группа астрономов сообщила, что период пульсации 3I/ATLAS сократился с 16,16 до 15,48 часа в момент сближения с Землей. Астрофизик Ави Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, ранее высказывавший предположения об искусственном происхождении межзвездных объектов, допускал, что такие колебания могут быть связаны с активностью гипотетических систем коррекции траектории. Тем не менее большинство ученых рассматривают феномен в рамках естественной активности комет, особенно столь экзотических, как 3I/ATLAS.

Обнаруженная 1 июля 2025 года комета изначально классифицировалась как астероид, но вскоре проявила кометную активность — выбросы газа и пыли. Анализ орбиты подтвердил ее межзвездную природу: объект движется со скоростью, превышающей вторую космическую, и не связан гравитационно с Солнцем. Несмотря на слухи об искусственном происхождении, научное сообщество настаивает на его естественной природе.

