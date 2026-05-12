Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 14:08

MG 07 официально представлен: электроседан с автопилотом и ценой от 1,6 млн рублей

Китайский ответ Porsche: седан за 2 млн рублей с автопилотом и дизайном в стиле Taycan

Китайская марка MG удивила автолюбителей новым седаном 07, который внешне напоминает Porsche Taycan и Panamera. Модель построена на современной платформе с автопилотом и доступна как электрокар или гибрид. Почему эта новинка может изменить рынок и что ждет конкурентов - разбираемся подробно.

Российских автомобилистов ждет заметное обновление на рынке: MG представила седан 07, который сразу привлек внимание своим внешним сходством с Porsche Taycan и Panamera. Для многих покупателей это не просто очередная новинка из Китая - MG 07 может стать реальной альтернативой дорогим европейским моделям, особенно с учетом его технических характеристик и стоимости.

Габариты автомобиля впечатляют: длина 4886 мм, ширина 1900 мм, высота 1485 мм, а колесная база - 2825 мм. В основе лежит электрифицированная архитектура Momenta R7, разработанная концерном SAIC. Эта платформа не только обеспечивает просторный салон, но и поддерживает передовые технологии автономного вождения, что становится все более актуальным для российских дорог.

Электрическая версия MG 07 оснащается одним двигателем мощностью 239 лошадиных сил, что позволяет рассчитывать на динамичный разгон и уверенное поведение на трассе. Для тех, кто предпочитает гибриды, предусмотрена модификация с мотором на 207 л.с. и турбированным бензиновым генератором объемом 1,5 литра. Такой подход дает возможность выбрать оптимальный вариант под свои задачи - от городской эксплуатации до дальних поездок.

Ориентировочная стоимость новинки составляет от 150 000 до 200 000 юаней, что по текущему курсу эквивалентно 1 640 000 - 2 186 000 рублей. Это делает MG 07 одним из самых доступных электроседанов с автопилотом в своем классе. Как пишет Российская Газета, официальный дебют модели ожидается уже в этом году, и интерес к ней среди российских дилеров и покупателей растет с каждым днем.

Появление MG 07 на рынке может серьезно повлиять на расстановку сил среди производителей электромобилей и гибридов. В последние годы китайские бренды активно завоевывают доверие российских водителей, предлагая современные технологии и привлекательные цены. Подобная тенденция уже наблюдалась с другими моделями, например, когда на рынке появился обновленный Avatr 12 с продвинутым автопилотом и необычным экраном сзади - подробнее об этом можно узнать в материале о технологических изменениях в сегменте электрокаров.

MG 07 - это не просто очередная новинка, а потенциальный «убийца» привычных премиальных седанов, который может изменить представление о доступных и технологичных автомобилях для российских покупателей. Следить за развитием ситуации стоит уже сейчас: конкуренция на рынке электромобилей становится все острее, а выбор - шире.

