MG4 Anxin Edition удивил на автосалоне в Гуанчжоу – новая батарея, но без прорыва

19 ноября 2025, 07:09
MG4 Anxin Edition стал первым серийным электромобилем с полутвердотельной батареей
MG4 Anxin Edition дебютировал с инновационной полутвердотельной батареей. Новинка не превзошла стандартную LFP-версию по запасу хода. Вес увеличился, а дальность осталась прежней. Инженеры продолжают искать новые решения для аккумуляторов. Что ждет электромобили дальше – интрига сохраняется.
На автосалоне в Гуанчжоу компания SAIC вывела в продажу MG4 Anxin Edition – первый в мире массовый электромобиль, оснащенный полутвердотельной батареей. Это событие вызвало немалый интерес среди специалистов и автолюбителей, ведь подобные технологии до сих пор вызывают значительный интерес к экспериментальным моделям и прототипам.
Однако, вопреки ожиданиям, новая батарея не принесла ощутимых преимуществ по сравнению с уже привычным литий-железо-фосфатным аккумулятором, установленным на стандартной версии MG4. Вес автомобиля с инновационной батареей оказался немного больше, а заявленный запас хода по циклу CLTC остался на прежнем уровне – 530 километров. Таким образом, революционного скачка в эффективности или дальности поездки не произошло.
Производители аккумуляторов и исследовательские лаборатории по всему миру неустанно работают над тем, чтобы сделать электромобили более практичными и доступными. Вопрос о новых решениях в этой области только растет, ведь автолюбители ждут от электрокаров большей автономности, меньшего веса и быстрой зарядки. Полутвердотельные аккумуляторы являются одними из самых перспективных, поскольку теоретически способны обеспечить более экологичную энергию и повысить безопасность эксплуатации.
Тем не менее, как показывает опыт MG4 Anxin Edition, внедрение новых технологий в серийное производство – процесс сложный и требует времени. Пока преимущества полутвердотельных аккумуляторов не реализованы во всем мере, и автопроизводителям предстоит еще немало работы, чтобы сделать такие батареи действительно конкурентоспособными. В ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей с усовершенствованными аккумуляторами, которые смогут изменить представление о возможных электромобилях.
