Michelin информирует о падении производства и продаж шин в связи с коронавирусом
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Поскольку появление коронавируса не было запланировано, руководство действий Группы Michelin на 2020 год, изданное и озвученное некоторое время назад, потеряло свою актуальность. Оценить потенциальные последствия пандемии и приостановки производства не представляется возможным.
«Michelin осуществляет все инициативы, необходимые для максимально возможного смягчения негативных воздействий кризиса на доход от основной деятельности Группы и на свободный денежный поток, - говорится в официальном информационном письме Группы Michelin. – У компании имеются финансовые источники для преодоления сложностей, связанных с кризисом и продлившихся неопределенный срок».
Обновленный ежегодный прогноз состояния рынка шин планируется представить вместе с финансовыми результатами за I квартал текущего года.
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