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21 марта 2020, 14:03

Michelin информирует о падении производства и продаж шин в связи с коронавирусом

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Фото: Amp.rfi.fr
Распространение вируса COVID-19 уже оказало негативное воздействие на шинную отрасли планеты. По сообщению Группы Michelin, на конец февраля 2020 года в сегменте легковых и легко-грузовых шин зарегистрировано падение на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на рынке грузовых шин – на 16%.

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В рамках защиты здоровья сотрудников, решено закрыть, как минимум, на неделю производственные объекты, расположенные в странах Европы, наиболее пострадавших на данный момент от пандемии.

Поскольку появление коронавируса не было запланировано, руководство действий Группы Michelin на 2020 год, изданное и озвученное некоторое время назад, потеряло свою актуальность. Оценить потенциальные последствия пандемии и приостановки производства не представляется возможным.

«Michelin осуществляет все инициативы, необходимые для максимально возможного смягчения негативных воздействий кризиса на доход от основной деятельности Группы и на свободный денежный поток, - говорится в официальном информационном письме Группы Michelin. – У компании имеются финансовые источники для преодоления сложностей, связанных с кризисом и продлившихся неопределенный срок».

Обновленный ежегодный прогноз состояния рынка шин планируется представить вместе с финансовыми результатами за I квартал текущего года.


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Michelin информирует о падении производства и продаж шин в связи с коронавирусом
{{material_129373}} В рамках защиты здоровья сотрудников, решено закрыть, как минимум, на неделю производственные объекты, расположенные в странах Европы, наиболее пострадавших на данный момент от пандемии.Поскольку появление коронавируса не было запланировано, руководство действий Группы Michelin на 2020 год, изданное и озвученное некоторое время назад, потеряло свою актуальность. Оценить потенциальные последствия пандемии и приостановки производства не представляется возможным. «Michelin осуществляет все инициативы, необходимые для максимально возможного смягчения негативных воздействий кризиса на доход от основной деятельности Группы и на свободный денежный поток, - говорится в официальном информационном письме Группы Michelin. – У компании имеются финансовые источники для преодоления сложностей, связанных с кризисом и продлившихся неопределенный срок».Обновленный ежегодный прогноз состояния рынка шин планируется представить вместе с финансовыми результатами за I квартал текущего года.
2020-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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