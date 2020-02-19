Michelin X-Ice Snow: сохраняя характеристики, ездит дольше
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Фото пользователя 110km.ru
Такое заявление сделала Екатерина Файзулина, вице-президент по маркетингу Michelin в России, которая в числе основных спикеров выступила на динамической тест-презентации новинки бренда – нешипованной нордической шины Michelin X-Ice Snow.
Шип или не шип?
Извечный вопрос: «шип или не шип?» автовладельцы по-прежнему решают в индивидуальном порядке. При этом, по словам г-жи Файзулиной, большинство россиян голосуют все же за шип (75%). Россия – страна северная, вроде как все понятно.
По оценке Michelin, это связано с тем, что обладатели нешипованных шин чаще всего являются владельцами современных и технических совершенных иномарок, оснащенных целой гирляндой электронных и механических «помощников», ассистентов и вспомогательных технологий.
Дальний Восток выбирает без «когтей»
Потенциал нешипованного сегмента составляет 6 млн шин. Большинство потребителей шин без «когтей» проживают на Дальнем Востоке, где исторически сложилась любовь к подобному продукту. Плюс южные регионы страны, Белоруссия и Центральный регион, где доля нешипованных шин достигает 40%.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
При этом в последнее время в тренде износостойкость шины (пробег). Это также способность шины выдерживать высокий уровень характеристик на протяжении всего срока службы. «Шины, которые долго бегают, с одной стороны, берегут кошелек потребителя, с другой – сохраняют нашу планету», - заявила Екатерина Файзулина.
Вобрала в себя все лучшее
Именно на этом поле играет новая нешипованная нордическая шина Michelin X-Ice Snow, которая выйдет на рынок в зимнем сезоне 2020-2021 г.г. Полностью сохранив ДНК марки, продукт вобрал в себя инновационные решения, позволившие на 23% увеличить ходимость в сравнении со средним показателем конкурентов.
Фото: Michelin
Фото: Michelin
Фото: Michelin
Фото: Michelin
Фото: Michelin
Michelin X-Ice Snow приходит на замену хорошо известным моделям X-Ice 3 и Latitude Michelin X-Ice 2. Уже с осени текущего года новинка будет доступна в 94 размерах с посадочным диаметром от 14 до 22 дюймов для легковых автомобилей, кроссоверов и вседорожников. А спустя год количество размеров вырастет еще на 46 ед.
P.S. Напомним, что совокупный объем российского рынка зимних шин составляет 24 млн ед.
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