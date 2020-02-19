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19 февраля 2020, 09:31

Michelin X-Ice Snow: сохраняя характеристики, ездит дольше

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Фото: Michelin
В топ критериев при выборе зимних шин в последнее время все чаще стало попадать желание потребителя видеть в продукте высокий уровень потребительских характеристик на протяжении всего срока эксплуатации, причем, вопреки естественному износу.
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото пользователя 110km.ru

Такое заявление сделала Екатерина Файзулина, вице-президент по маркетингу Michelin в России, которая в числе основных спикеров выступила на динамической тест-презентации новинки бренда – нешипованной нордической шины Michelin X-Ice Snow.

Шип или не шип?

Извечный вопрос: «шип или не шип?» автовладельцы по-прежнему решают в индивидуальном порядке. При этом, по словам г-жи Файзулиной, большинство россиян голосуют все же за шип (75%). Россия – страна северная, вроде как все понятно.

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Доля нешипованных по-прежнему составляет четверть рынка. Это если мы говорим о периметре Россия, Белоруссия, Казахстан. Доля премиального сегмента в «нешипах» на 3 пункта выше (22%), чем в шипованном секторе (19%).

По оценке Michelin, это связано с тем, что обладатели нешипованных шин чаще всего являются владельцами современных и технических совершенных иномарок, оснащенных целой гирляндой электронных и механических «помощников», ассистентов и вспомогательных технологий.

Дальний Восток выбирает без «когтей»

Потенциал нешипованного сегмента составляет 6 млн шин. Большинство потребителей шин без «когтей» проживают на Дальнем Востоке, где исторически сложилась любовь к подобному продукту. Плюс южные регионы страны, Белоруссия и Центральный регион, где доля нешипованных шин достигает 40%.

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото пользователя 110km.ru

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото пользователя 110km.ru

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото пользователя 110km.ru

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото пользователя 110km.ru

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото пользователя 110km.ru

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото пользователя 110km.ru

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото пользователя 110km.ru

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Екатерина Файзулина нарисовала портрет водителей, выбирающих нешипованные шины. Это те автомобилисты, которые ценят при езде акустический комфорт, отличаются уверенным стилем вождения, являются, как мы заметили выше, обладателем технически оснащенного автомобиля, и эксплуатирующие автомобиль преимущественно в городской черте, лишь изредка выбираясь за пределы мегаполиса.

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Наблюдения Michelin говорят о том, что при выборе зимних шин потребители, прежде всего, смотрят на их технические характеристики – как шина тормозит и управляется на снежной и ледяной поверхности. Так было всегда, так есть на сегодняшний день.

При этом в последнее время в тренде износостойкость шины (пробег). Это также способность шины выдерживать высокий уровень характеристик на протяжении всего срока службы. «Шины, которые долго бегают, с одной стороны, берегут кошелек потребителя, с другой – сохраняют нашу планету», - заявила Екатерина Файзулина.

Вобрала в себя все лучшее

Именно на этом поле играет новая нешипованная нордическая шина Michelin X-Ice Snow, которая выйдет на рынок в зимнем сезоне 2020-2021 г.г. Полностью сохранив ДНК марки, продукт вобрал в себя инновационные решения, позволившие на 23% увеличить ходимость в сравнении со средним показателем конкурентов.

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото: Michelin

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото: Michelin

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото: Michelin

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото: Michelin

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше

Фото: Michelin

Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Michelin X Ice Snow сохраняя характеристики ездит дольше
Среди основных технологий, реализованных в шине Michelin X-Ice Snow, отметим новый V-образный рисунок протектора с увеличенной шириной водоотводных каналов и усовершенствованной формой блоков, максимально глубокую ламилизацию, 2 типа новых трехмерных ламелей и резиновую смесь Flex-Ice 2.0, позволяющую сохранять эластичность даже при очень низких температурах. 

Michelin X-Ice Snow приходит на замену хорошо известным моделям X-Ice 3 и Latitude Michelin X-Ice 2. Уже с осени текущего года новинка будет доступна в 94 размерах с посадочным диаметром от 14 до 22 дюймов для легковых автомобилей, кроссоверов и вседорожников. А спустя год количество размеров вырастет еще на 46 ед.

P.S. Напомним, что совокупный объем российского рынка зимних шин составляет 24 млн ед.


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Michelin X-Ice Snow: сохраняя характеристики, ездит дольше
Такое заявление сделала Екатерина Файзулина, вице-президент по маркетингу Michelin в России, которая в числе основных спикеров выступила на динамической тест-презентации новинки бренда – нешипованной нордической шины Michelin X-Ice Snow.Шип или не шип? Извечный вопрос: «шип или не шип?» автовладельцы по-прежнему решают в индивидуальном порядке. При этом, по словам г-жи Файзулиной, большинство россиян голосуют все же за шип (75%). Россия – страна северная, вроде как все понятно.{{material_128163}} Доля нешипованных по-прежнему составляет четверть рынка. Это если мы говорим о периметре Россия, Белоруссия, Казахстан. Доля премиального сегмента в «нешипах» на 3 пункта выше (22%), чем в шипованном секторе (19%). По оценке Michelin, это связано с тем, что обладатели нешипованных шин чаще всего являются владельцами современных и технических совершенных иномарок, оснащенных целой гирляндой электронных и механических «помощников», ассистентов и вспомогательных технологий. Дальний Восток выбирает без «когтей»Потенциал нешипованного сегмента составляет 6 млн шин. Большинство потребителей шин без «когтей» проживают на Дальнем Востоке, где исторически сложилась любовь к подобному продукту. Плюс южные регионы страны, Белоруссия и Центральный регион, где доля нешипованных шин достигает 40%. {{gallery_1936}} Екатерина Файзулина нарисовала портрет водителей, выбирающих нешипованные шины. Это те автомобилисты, которые ценят при езде акустический комфорт, отличаются уверенным стилем вождения, являются, как мы заметили выше, обладателем технически оснащенного автомобиля, и эксплуатирующие автомобиль преимущественно в городской черте, лишь изредка выбираясь за пределы мегаполиса. {{material_128913}} Наблюдения Michelin говорят о том, что при выборе зимних шин потребители, прежде всего, смотрят на их технические характеристики – как шина тормозит и управляется на снежной и ледяной поверхности. Так было всегда, так есть на сегодняшний день.При этом в последнее время в тренде износостойкость шины (пробег). Это также способность шины выдерживать высокий уровень характеристик на протяжении всего срока службы. «Шины, которые долго бегают, с одной стороны, берегут кошелек потребителя, с другой – сохраняют нашу планету», - заявила Екатерина Файзулина.Вобрала в себя все лучшее Именно на этом поле играет новая нешипованная нордическая шина Michelin X-Ice Snow, которая выйдет на рынок в зимнем сезоне 2020-2021 г.г. Полностью сохранив ДНК марки, продукт вобрал в себя инновационные решения, позволившие на 23% увеличить ходимость в сравнении со средним показателем конкурентов.{{gallery_1937}} Среди основных технологий, реализованных в шине Michelin X-Ice Snow, отметим новый V-образный рисунок протектора с увеличенной шириной водоотводных каналов и усовершенствованной формой блоков, максимально глубокую ламилизацию, 2 типа новых трехмерных ламелей и резиновую смесь Flex-Ice 2.0, позволяющую сохранять эластичность даже при очень низких температурах.  Michelin X-Ice Snow приходит на замену хорошо известным моделям X-Ice 3 и Latitude Michelin X-Ice 2. Уже с осени текущего года новинка будет доступна в 94 размерах с посадочным диаметром от 14 до 22 дюймов для легковых автомобилей, кроссоверов и вседорожников. А спустя год количество размеров вырастет еще на 46 ед.P.S. Напомним, что совокупный объем российского рынка зимних шин составляет 24 млн ед.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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