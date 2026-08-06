В 4 раза быстрее машины: электрическое такси Midnight совершило исторический межгородской перелет и готовится к Олимпиаде

Midnight совершил первый межгородской рейс: электротакси испытали в Калифорнии

Электрическое воздушное такси Midnight впервые выполнило пилотируемый межгородской рейс в США, что может изменить подход к городским и пригородным перевозкам. Испытания аппарата - важный этап для рынка eVTOL и будущих коммерческих маршрутов.

Электрическое воздушное такси Midnight впервые выполнило пилотируемый межгородской рейс в США, что может изменить подход к городским и пригородным перевозкам. Испытания аппарата - важный этап для рынка eVTOL и будущих коммерческих маршрутов.

Появление электрического воздушного такси Midnight на американском рынке может стать поворотным моментом для всей индустрии eVTOL. 30 июля аппарат впервые совершил пилотируемый межгородской рейс между Салинасом и Монтереем, показав, что такие перелеты уже не фантастика, а реальность. Каждый участок маршрута занял около 9 минут, что вчетверо быстрее аналогичной поездки на автомобиле. Это не просто демонстрация возможностей - это сигнал для транспортных компаний и городских властей: будущее городской мобильности уже наступает.

Midnight рассчитан на четырех пассажиров и одного пилота, полностью электрическая силовая установка снижает шум и исключает локальные выбросы. Испытания проводились в рамках программы eIPP при поддержке Белого дома, что подчеркивает стратегическую важность проекта для США. Archer Aviation не только тестировала сам аппарат, но и отрабатывала взаимодействие с диспетчерскими службами, а также требования к зарядной инфраструктуре - ключевые моменты для регулярных рейсов.

В отличие от традиционных вертолетов, eVTOL-аппараты, вроде Midnight, обещают сделать воздушные перевозки доступнее и экологичнее. Компания Archer Aviation уже выбрана официальным поставщиком воздушного такси для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. По расчетам, такие аппараты смогут заменить автомобильные поездки, продолжительностью до полутора часов, на перелеты всего в несколько минут, что особенно актуально для мегаполисов с плотным трафиком.

Развитие электротранспорта идет не только в сегменте воздушных такси. Например, в Индонезии недавно был представлен электроспортбайк Charged Ndara, который также демонстрирует, как быстро меняется рынок и появляются новые решения для городской мобильности - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих трендах в электромотоциклах.

Сейчас Archer Aviation проходит сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), однако точные сроки запуска коммерческих перевозок пока не объявлены. Помимо пассажирской версии, компания разрабатывает грузовой аппарат Halo и военный вариант Thunder - оба проекта используют наработки Midnight. Важно отметить, что интеграция eVTOL в транспортную систему требует не только технических решений, но и изменений в инфраструктуре, регулировании и восприятии новых видов транспорта. Если судить по темпам испытаний и поддержке на государственном уровне, массовое появление воздушных такси в США может произойти уже в ближайшие годы. Для России опыт Archer Aviation может быть полезен при создании собственных проектов в сфере eVTOL и развитии городской мобильности.