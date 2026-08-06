В 4 раза быстрее машины: электрическое такси Midnight совершило исторический межгородской перелет и готовится к Олимпиаде

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 18:34

Midnight совершил первый межгородской рейс: электротакси испытали в Калифорнии

Midnight совершил первый межгородской рейс: электротакси испытали в Калифорнии

В 4 раза быстрее машины: электрическое такси Midnight совершило исторический межгородской перелет и готовится к Олимпиаде

Midnight совершил первый межгородской рейс: электротакси испытали в Калифорнии

Электрическое воздушное такси Midnight впервые выполнило пилотируемый межгородской рейс в США, что может изменить подход к городским и пригородным перевозкам. Испытания аппарата - важный этап для рынка eVTOL и будущих коммерческих маршрутов.

Электрическое воздушное такси Midnight впервые выполнило пилотируемый межгородской рейс в США, что может изменить подход к городским и пригородным перевозкам. Испытания аппарата - важный этап для рынка eVTOL и будущих коммерческих маршрутов.

Появление электрического воздушного такси Midnight на американском рынке может стать поворотным моментом для всей индустрии eVTOL. 30 июля аппарат впервые совершил пилотируемый межгородской рейс между Салинасом и Монтереем, показав, что такие перелеты уже не фантастика, а реальность. Каждый участок маршрута занял около 9 минут, что вчетверо быстрее аналогичной поездки на автомобиле. Это не просто демонстрация возможностей - это сигнал для транспортных компаний и городских властей: будущее городской мобильности уже наступает.

Midnight рассчитан на четырех пассажиров и одного пилота, полностью электрическая силовая установка снижает шум и исключает локальные выбросы. Испытания проводились в рамках программы eIPP при поддержке Белого дома, что подчеркивает стратегическую важность проекта для США. Archer Aviation не только тестировала сам аппарат, но и отрабатывала взаимодействие с диспетчерскими службами, а также требования к зарядной инфраструктуре - ключевые моменты для регулярных рейсов.

В отличие от традиционных вертолетов, eVTOL-аппараты, вроде Midnight, обещают сделать воздушные перевозки доступнее и экологичнее. Компания Archer Aviation уже выбрана официальным поставщиком воздушного такси для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. По расчетам, такие аппараты смогут заменить автомобильные поездки, продолжительностью до полутора часов, на перелеты всего в несколько минут, что особенно актуально для мегаполисов с плотным трафиком.

Развитие электротранспорта идет не только в сегменте воздушных такси. Например, в Индонезии недавно был представлен электроспортбайк Charged Ndara, который также демонстрирует, как быстро меняется рынок и появляются новые решения для городской мобильности - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих трендах в электромотоциклах.

Сейчас Archer Aviation проходит сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), однако точные сроки запуска коммерческих перевозок пока не объявлены. Помимо пассажирской версии, компания разрабатывает грузовой аппарат Halo и военный вариант Thunder - оба проекта используют наработки Midnight. Важно отметить, что интеграция eVTOL в транспортную систему требует не только технических решений, но и изменений в инфраструктуре, регулировании и восприятии новых видов транспорта. Если судить по темпам испытаний и поддержке на государственном уровне, массовое появление воздушных такси в США может произойти уже в ближайшие годы. Для России опыт Archer Aviation может быть полезен при создании собственных проектов в сфере eVTOL и развитии городской мобильности.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Great Wall готовит кроссовер Wey V8X для России: новые детали о запуске
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Ростов-на-Дону Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться