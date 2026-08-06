В 4 раза быстрее машины: электрическое такси Midnight совершило исторический межгородской перелет и готовится к Олимпиаде

6 августа 2026, 18:34
Midnight совершил первый межгородской рейс: электротакси испытали в Калифорнии
Midnight совершил первый межгородской рейс: электротакси испытали в Калифорнии
Электрическое воздушное такси Midnight впервые выполнило пилотируемый межгородской рейс в США, что может изменить подход к городским и пригородным перевозкам. Испытания аппарата - важный этап для рынка eVTOL и будущих коммерческих маршрутов.
Появление электрического воздушного такси Midnight на американском рынке может стать поворотным моментом для всей индустрии eVTOL. 30 июля аппарат впервые совершил пилотируемый межгородской рейс между Салинасом и Монтереем, показав, что такие перелеты уже не фантастика, а реальность. Каждый участок маршрута занял около 9 минут, что вчетверо быстрее аналогичной поездки на автомобиле. Это не просто демонстрация возможностей - это сигнал для транспортных компаний и городских властей: будущее городской мобильности уже наступает.
Midnight рассчитан на четырех пассажиров и одного пилота, полностью электрическая силовая установка снижает шум и исключает локальные выбросы. Испытания проводились в рамках программы eIPP при поддержке Белого дома, что подчеркивает стратегическую важность проекта для США. Archer Aviation не только тестировала сам аппарат, но и отрабатывала взаимодействие с диспетчерскими службами, а также требования к зарядной инфраструктуре - ключевые моменты для регулярных рейсов.
В отличие от традиционных вертолетов, eVTOL-аппараты, вроде Midnight, обещают сделать воздушные перевозки доступнее и экологичнее. Компания Archer Aviation уже выбрана официальным поставщиком воздушного такси для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. По расчетам, такие аппараты смогут заменить автомобильные поездки, продолжительностью до полутора часов, на перелеты всего в несколько минут, что особенно актуально для мегаполисов с плотным трафиком.
Развитие электротранспорта идет не только в сегменте воздушных такси. Например, в Индонезии недавно был представлен электроспортбайк Charged Ndara, который также демонстрирует, как быстро меняется рынок и появляются новые решения для городской мобильности - подробнее об этом можно узнать в материале о свежих трендах в электромотоциклах.
Сейчас Archer Aviation проходит сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), однако точные сроки запуска коммерческих перевозок пока не объявлены. Помимо пассажирской версии, компания разрабатывает грузовой аппарат Halo и военный вариант Thunder - оба проекта используют наработки Midnight. Важно отметить, что интеграция eVTOL в транспортную систему требует не только технических решений, но и изменений в инфраструктуре, регулировании и восприятии новых видов транспорта. Если судить по темпам испытаний и поддержке на государственном уровне, массовое появление воздушных такси в США может произойти уже в ближайшие годы. Для России опыт Archer Aviation может быть полезен при создании собственных проектов в сфере eVTOL и развитии городской мобильности.
Похожие материалы
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 10:28
Вагоны нового поколения РЖД: душ, холодильник и индивидуальный климат-контроль
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить подход к комфорту на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских поездов.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 08:20
РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки
РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 07:40
EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году
Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее
-
07.08.2026, 06:27
Задний привод: почему его выбирают для спорткаров и премиальных авто
Мало кто задумывается, почему одни автомобили оснащают задним приводом, а другие - передним. На самом деле, выбор схемы влияет не только на поведение машины на дороге, но и на стоимость обслуживания, комфорт и даже престиж. Какие плюсы и минусы скрывает RWD, и почему его до сих пор предпочитают производители спорткаров и люксовых моделей - объяснил специалист.Читать далее
-
07.08.2026, 06:16
Тест-драйв коммерческих авто на COMTRANS: новые возможности для участников
Впервые на выставке COMTRANS участникам предлагают не только осмотреть коммерческие автомобили, но и испытать их в реальных условиях. Организаторы подготовили специальный маршрут, а ведущие производители уже подтвердили свое участие. Какие нюансы стоит учесть и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Эксперты отмечают: подобные форматы могут изменить подход к выбору техники.Читать далее
-
07.08.2026, 06:01
Какие опции в новых авто стали самыми желанными у покупателей в США
Мало кто задумывается, какие функции в современных авто действительно важны для водителей. Новое исследование выявило неожиданные предпочтения покупателей: что оказалось в топе и почему это может изменить подход к комплектации машин. Эксперты объяснили, какие опции стали обязательными и как меняются ожидания от новых моделей.Читать далее
Похожие материалы
-
07.08.2026, 13:12
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Китае: ни одной российской звезды
Рынок легковых автомобилей КНР продолжает удивлять: в топ-10 бестселлеров не попала ни одна из моделей, популярных в России. Анализируем, какие машины выбирают сами китайцы и почему их предпочтения так отличаются от российских трендов.Читать далее
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 11:54
Ural Neo 500: новый мотоцикл с китайским мотором и ценой ниже Gear Up
Ирбитский завод выпустил Ural Neo 500 - первый «Урал» с рядным двигателем, разработанным в Китае. Модель дешевле флагмана Gear Up, но дороже китайских аналогов. Это попытка спасти легенду на фоне санкций и потери рынков.Читать далее
-
07.08.2026, 10:28
Вагоны нового поколения РЖД: душ, холодильник и индивидуальный климат-контроль
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить подход к комфорту на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских поездов.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 08:20
РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки
РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 07:40
EVOLUTE i-JOY: электрокроссовер, который изменил рынок России в 2026 году
Компактный электрокроссовер EVOLUTE i-JOY уверенно занял лидирующие позиции среди электромобилей в России в 2026 году. Модель выделяется адаптацией к российским условиям, экономичностью и современными технологиями, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.Читать далее
-
07.08.2026, 06:27
Задний привод: почему его выбирают для спорткаров и премиальных авто
Мало кто задумывается, почему одни автомобили оснащают задним приводом, а другие - передним. На самом деле, выбор схемы влияет не только на поведение машины на дороге, но и на стоимость обслуживания, комфорт и даже престиж. Какие плюсы и минусы скрывает RWD, и почему его до сих пор предпочитают производители спорткаров и люксовых моделей - объяснил специалист.Читать далее
-
07.08.2026, 06:16
Тест-драйв коммерческих авто на COMTRANS: новые возможности для участников
Впервые на выставке COMTRANS участникам предлагают не только осмотреть коммерческие автомобили, но и испытать их в реальных условиях. Организаторы подготовили специальный маршрут, а ведущие производители уже подтвердили свое участие. Какие нюансы стоит учесть и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Эксперты отмечают: подобные форматы могут изменить подход к выбору техники.Читать далее
-
07.08.2026, 06:01
Какие опции в новых авто стали самыми желанными у покупателей в США
Мало кто задумывается, какие функции в современных авто действительно важны для водителей. Новое исследование выявило неожиданные предпочтения покупателей: что оказалось в топе и почему это может изменить подход к комплектации машин. Эксперты объяснили, какие опции стали обязательными и как меняются ожидания от новых моделей.Читать далее