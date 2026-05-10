Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

10 мая 2026, 18:11

Мифы о «автомате»: почему современные коробки передач больше не роскошь

Почему современный «автомат» дешевле, надежнее и лучше механики зимой — названы очевидные факты

Автоматические коробки передач давно перестали быть уделом дорогих авто. Сегодня их можно встретить даже в бюджетных моделях, а разница в цене с «механикой» уже не так велика. Разбираемся, насколько оправданы опасения по поводу надежности и поведения «автомата» зимой, и почему эти вопросы актуальны для российских водителей именно сейчас.

В последние годы автоматические коробки передач стали привычным явлением даже в самых доступных автомобилях. Ещё недавно «автомат» ассоциировался исключительно с премиальными моделями, но теперь его можно встретить в таких массовых авто, как Lada Granta или Kia Rio. Доплата за автоматическую трансмиссию уже не выглядит пугающей: например, когда Kia Rio ещё присутствовал на российском рынке, разница в цене составляла около 40 тысяч рублей. Эту сумму многие готовы заплатить за комфорт в обычных пробках.

Стереотип о дороговизне «автомата» постепенно уходит в прошлое. Производители массово внедряют автоматические коробки даже в бюджетные иномарки, делая их доступными для широкого круга покупателей. Это не только расширяет выбор, но и меняет представление о том, что «автомат» — это роскошь. Сегодня это скорее стандарт, особенно для тех, кто ценит удобство и не хочет уставать в плотном трафике.

Ещё один распространённый миф — ненадёжность автоматических коробок. Действительно, в прошлом встречались модели, которые доставляли владельцам немало хлопот. Например, известны проблемы с четырёхступенчатыми автоматами на автомобилях Citroën, Peugeot и Renault в последние годы. Однако современные гидротрансформаторные коробки при нормальной эксплуатации проходят более 200 тысяч километров без серьёзных поломок. Это подтверждено опытом тысяч автовладельцев, которые давно не сталкиваются с массовыми отказами или дорогостоящим ремонтом.

Особого внимания заслуживает эксплуатация «автомата» зимой. Многие опасаются, что на скользкой дороге или в заснеженном дворе автоматическая коробка может стать причиной застревания. Однако гидротрансформатор позволяет более точно дозировать тягу, что помогает избежать пробуксовки и облегчает движение по скользким покрытиям. Для российских условий это особенно актуально: плавный старт и отсутствие резких рывков — важные преимущества в гололёд и снегопады.

Таким образом, современные автоматические коробки передач больше не являются ни дорогим удовольствием, ни источником постоянных проблем. Они становятся всё более доступными, надёжными и удобными для эксплуатации в любых условиях, включая суровые российские зимы. Выбор между «автоматом» и «механикой» сегодня — это вопрос личных предпочтений, а не вынужденного компромисса.

