Мигрантам запретили управлять общественным транспортом и такси с 1 января 2024 года

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, который запрещает мигрантам работать водителями такси, арендованных легковых автомобилей и автобусов. Документ опубликован на портале правовой информации. «Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложению №1 к настоящему указу».

В упомянутом приложении перечислены пассажирские перевозки в автобусах городского и пригородного сообщения, сервисы такси и аренды автомобиля с водителем, регулярные междугородние автобусные перевозки. Организации должны уволить иностранных водителей в течение 3 месяцев.

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