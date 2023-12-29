Михаэль Шумахер прокатился на мощном Mercedes-AMG: врачи разработали новый план реабилитации

Ранее мы писали Семья Шумахера подает в суд за интервью, сгенерированное нейросетью После трагедии на горнолыжном курорте в 2013 году, когда знаменитый гонщик Михаэль Шумахер оказался в коме ... Читать далее

Утром 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер отдыхал со своей семьей в Марибеле, горнолыжном курорте во французских Альпах. Катаясь на лыжах по снежной целине, он налетел на скрытую под снегом скалу. Удар был такой чудовищной силы, что шлем раскололся. Михаэль перенес две операции на головном мозге и больше месяца провел в искусственной коме. С тех пор семья тщательно оберегает его от внимания прессы и публики. Его дом на берегу Женевского озера превратился в неприступную крепость, откуда лишь время от времени просачиваются скудные новости о состоянии легендарного гонщика, которому в начале января исполнится 55 лет.

Изо дня в день о нем заботится команда из 15 врачей, массажистов и ассистентов, которые разработали программу реабилитации. Недавно врачам пришла в голову оригинальная идея, пишет немецкое издание Bild. Они посоветовали родственникам прокатить Михаэля на одном из его мощных спорткаров Mercedes-AMG. Знакомый и завораживающий рев мотора может стимулировать мозг великого гонщика.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р )

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