18 декабря 2018, 09:38

Михаэлю Шумахеру стало значительно лучше

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Британское издание Daily Mail сообщило о значительном улучшении состояния здоровья Михаэля Шумахера. Пять лет назад семикратный чемпион Формулы-1 получил серьезную травму головы и с тех пор был прикован к постели.
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На протяжении всех пяти лет семья тщательно оберегала Михаэля Шумахера от журналистов и хранила в строжайшей тайне информацию о его здоровье. Из-за стен поместья в Швейцарии долетали лишь обрывочные сведения. Но похоже, в состоянии Шумахера наметилась положительная динамика.

На прошедшей в начале декабря в Петербурге Ассамблее FIA ее президент Жан Тодт упомянул в интервью изданию Auto Bild, что приезжал в ноябре в Швейцарию, в гости к Михаэлю Шумахеру и они вместе смотрели трансляцию Гран-при Бразилии. По информации Daily Mail, Шумахер больше не прикован к постели и может дышать самостоятельно, без помощи аппарата искусственного дыхания. Михаэль живет вместе со своей семьей в Швейцарии и проходит курс интенсивной реабилитации. Стоимость медицинских услуг составляет более 55 000 евро в неделю. Семья была вынуждена продать дом в Норвегии и самолет, чтобы продолжать оплачивать лечение.

Жизнь легендарного гонщика Михаэля Шумахера изменилась 29 декабря 2013 года. Катаясь на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах, он выехал за пределы трассы, споткнулся о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, упал и ударился головой о выступ скалы. От удара шлем раскололся.


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Михаэлю Шумахеру стало значительно лучше
{{material_124563}}На протяжении всех пяти лет семья тщательно оберегала Михаэля Шумахера от журналистов и хранила в строжайшей тайне информацию о его здоровье. Из-за стен поместья в Швейцарии долетали лишь обрывочные сведения. Но похоже, в состоянии Шумахера наметилась положительная динамика.На прошедшей в начале декабря в Петербурге Ассамблее FIA ее президент Жан Тодт упомянул в интервью изданию Auto Bild, что приезжал в ноябре в Швейцарию, в гости к Михаэлю Шумахеру и они вместе смотрели трансляцию Гран-при Бразилии. По информации Daily Mail, Шумахер больше не прикован к постели и может дышать самостоятельно, без помощи аппарата искусственного дыхания. Михаэль живет вместе со своей семьей в Швейцарии и проходит курс интенсивной реабилитации. Стоимость медицинских услуг составляет более 55 000 евро в неделю. Семья была вынуждена продать дом в Норвегии и самолет, чтобы продолжать оплачивать лечение.Жизнь легендарного гонщика Михаэля Шумахера изменилась 29 декабря 2013 года. Катаясь на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах, он выехал за пределы трассы, споткнулся о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, упал и ударился головой о выступ скалы. От удара шлем раскололся.
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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