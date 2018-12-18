18 декабря 2018, 09:38
Михаэлю Шумахеру стало значительно лучше
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Британское издание Daily Mail сообщило о значительном улучшении состояния здоровья Михаэля Шумахера. Пять лет назад семикратный чемпион Формулы-1 получил серьезную травму головы и с тех пор был прикован к постели.
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На прошедшей в начале декабря в Петербурге Ассамблее FIA ее президент Жан Тодт упомянул в интервью изданию Auto Bild, что приезжал в ноябре в Швейцарию, в гости к Михаэлю Шумахеру и они вместе смотрели трансляцию Гран-при Бразилии. По информации Daily Mail, Шумахер больше не прикован к постели и может дышать самостоятельно, без помощи аппарата искусственного дыхания. Михаэль живет вместе со своей семьей в Швейцарии и проходит курс интенсивной реабилитации. Стоимость медицинских услуг составляет более 55 000 евро в неделю. Семья была вынуждена продать дом в Норвегии и самолет, чтобы продолжать оплачивать лечение.
Жизнь легендарного гонщика Михаэля Шумахера изменилась 29 декабря 2013 года. Катаясь на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах, он выехал за пределы трассы, споткнулся о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, упал и ударился головой о выступ скалы. От удара шлем раскололся.
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