Михаил Ефремов просит отпустить его из тюрьмы: у него алкоголизм и безработная жена
Адвокаты Ефремова напомнили, что суд не полностью учел смягчающие обстоятельства. Актер занимался благотворительностью, извинился перед родными погибшего Сергей Захарова и выплатил им более 4,6 млн рублей компенсации. Кроме того, Ефремов страдает алкоголизмом, и у него развилось расстройство психики. Также на иждивении у артиста находится жена Софья Кругликова, оставшаяся без работы.
В жалобе Ефремов напоминает, что до сих пор нет ясности относительно того, был ли Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности в момент аварии. Ведь если бы было установлено, что пристегнутый Захаров мог остаться в живых, мера ответственности актера, севшего пьяным за руль, могла быть совершенно иной.
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