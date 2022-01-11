Михаила Ефремова призвали освободить условно-досрочно
Фото: ТАСС
Снявшийся почти в 200 фильмах Борис Васильевич сказал буквально следующее: «В своё время была полная безнаказанность, работала фамилия, казалось, что так будет всегда. Однако, по-моему, Мишка уже достаточно наказан, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила».
В тот июньский вечер внедорожник Jeep Grand Cherokee, за рулем которого сидел изрядно хмельной артист, выехал на встречную полосу и врезался в развозную машину Lada Largus, в котором ехал курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров.
Удар был такой силы, что от полученных травм 57-летний уроженец Рязанской области скончался в больнице. Похороны Сергея Захарова прошли на его родине — в селе Кузьминское той же Рязанской области.
В сентябре 2020 года суд признал Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП и приговорил к 8 годам колонии.
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