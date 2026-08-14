Кровать, плита и даже санузел в 3,7 метра: Обзор уникального дома на колесах от Wellhouse

14 августа 2026, 18:53
Микрокемпер на базе Mitsubishi Delica D:2: компактные размеры и полный функционал
Микрокемпер на базе Mitsubishi Delica D:2: компактные размеры и полный функционал
Wellhouse Leisure вывела на рынок необычный микрокемпер, созданный на базе Mitsubishi Delica D:2. В условиях растущего спроса на компактные дома на колесах, эта модель выделяется сочетанием городской маневренности и полноценного оснащения для автономных поездок.
Рынок компактных домов на колесах продолжает удивлять новыми решениями, и свежий проект Wellhouse Leisure – тому подтверждение. На базе Mitsubishi Delica D:2 британские инженерные установили микрокемпер длиной всего 3,71 метра, который сочетает в себе функции полноценного кемпера и городского автомобиля. Такой подход может заинтересовать тех, кто ищет мобильность без жертв в комфорте.
Внутри небольшого фургона удалось связать Г-образную кухню с газовой плитой, столешницей и рабочей поверхностью, а также выдвижной холодильник на 20 литров. Спальное место используется путем трансформации заднего и переднего пассажирского сидений, что позволяет получить кровать длиной около 1,8 метра. Подъемная крыша увеличивает высоту салона, делая внутри более уютным даже для высоких людей.
Особое внимание уделяется наличию туалета, который размещен за водительским креслом и становится доступным после его сдвига вперед. В стандартное оснащение входит электрическая система, электрический обогреватель и возможность подключения к внешней электросети. Несмотря на компактные размеры, в салоне предусмотрены три посадочных места, что позволяет использовать автомобиль и для ежедневных поездок по городу.
В качестве основы выбран Mitsubishi Delica D:2 — это не кей-кар, а более просторная версия Suzuki Solio, оснащенная 1,2-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Для переоборудования использовались подержанные автомобили второго и третьего уровней, выпущенные с 2010 по 2020 годы. В будущем компания планирует увеличить линейку за счет аналогичных решений на базе Suzuki Solio.
Стоимость такого микрокемпера начинается примерно с 19 500 фунтов стерлингов. Клиентам доступны варианты с передним или полным приводом, а также гибридные модификации. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны тем, кто ценит компактность, экономичность и возможность путешествовать без ограничений по парковке или проезду в сложных условиях.
Микрокемперы на базе Mitsubishi Delica D:2 могут стать тенденцией среди автотуристов, которым важна мобильность и автономность. В Европе и Японии спрос на такие автомобили стабильно растет, а компактные размеры позволяют использовать их не только для отдыха, но и в качестве второго автомобиля в семье. Важно отметить, что аналогичные проекты по регулированию предусматривают предоставление возможностей традиционных фургонов и делают путешествия более доступными для расширения внешних возможностей.
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