Кровать, плита и даже санузел в 3,7 метра: Обзор уникального дома на колесах от Wellhouse

Микрокемпер на базе Mitsubishi Delica D:2: компактные размеры и полный функционал

Wellhouse Leisure вывела на рынок необычный микрокемпер, созданный на базе Mitsubishi Delica D:2. В условиях растущего спроса на компактные дома на колесах, эта модель выделяется сочетанием городской маневренности и полноценного оснащения для автономных поездок.

Wellhouse Leisure вывела на рынок необычный микрокемпер, созданный на базе Mitsubishi Delica D:2. В условиях растущего спроса на компактные дома на колесах, эта модель выделяется сочетанием городской маневренности и полноценного оснащения для автономных поездок.

Рынок компактных домов на колесах продолжает удивлять новыми решениями, и свежий проект Wellhouse Leisure – тому подтверждение. На базе Mitsubishi Delica D:2 британские инженерные установили микрокемпер длиной всего 3,71 метра, который сочетает в себе функции полноценного кемпера и городского автомобиля. Такой подход может заинтересовать тех, кто ищет мобильность без жертв в комфорте.

Внутри небольшого фургона удалось связать Г-образную кухню с газовой плитой, столешницей и рабочей поверхностью, а также выдвижной холодильник на 20 литров. Спальное место используется путем трансформации заднего и переднего пассажирского сидений, что позволяет получить кровать длиной около 1,8 метра. Подъемная крыша увеличивает высоту салона, делая внутри более уютным даже для высоких людей.

Фото: Wellhouse Leisure

Особое внимание уделяется наличию туалета, который размещен за водительским креслом и становится доступным после его сдвига вперед. В стандартное оснащение входит электрическая система, электрический обогреватель и возможность подключения к внешней электросети. Несмотря на компактные размеры, в салоне предусмотрены три посадочных места, что позволяет использовать автомобиль и для ежедневных поездок по городу.

В качестве основы выбран Mitsubishi Delica D:2 — это не кей-кар, а более просторная версия Suzuki Solio, оснащенная 1,2-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач. Для переоборудования использовались подержанные автомобили второго и третьего уровней, выпущенные с 2010 по 2020 годы. В будущем компания планирует увеличить линейку за счет аналогичных решений на базе Suzuki Solio.

Стоимость такого микрокемпера начинается примерно с 19 500 фунтов стерлингов. Клиентам доступны варианты с передним или полным приводом, а также гибридные модификации. Для российского рынка подобные решения могут быть интересны тем, кто ценит компактность, экономичность и возможность путешествовать без ограничений по парковке или проезду в сложных условиях.

Микрокемперы на базе Mitsubishi Delica D:2 могут стать тенденцией среди автотуристов, которым важна мобильность и автономность. В Европе и Японии спрос на такие автомобили стабильно растет, а компактные размеры позволяют использовать их не только для отдыха, но и в качестве второго автомобиля в семье. Важно отметить, что аналогичные проекты по регулированию предусматривают предоставление возможностей традиционных фургонов и делают путешествия более доступными для расширения внешних возможностей.