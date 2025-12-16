Новые ремни ГРМ Miles PRO теперь доступны отдельно – расширение ассортимента или маркетинговый ход?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 14:55

Miles начал продавать ремни ГРМ серии PRO поштучно для популярных моделей

В каталоге Miles появились новые ремни ГРМ серии PRO. Компания представила десять свежих артикулов. Ассортимент охватил популярные иномарки и российские авто. Подробности о новинках и их особенностях – в нашем материале.

Компания Miles расширила свой ассортимент, предложив автолюбителям ремни ГРМ серии PRO, которые теперь можно приобрести поштучно. Как сообщает пресс-служба бренда, в каталоге уже доступны десять новых артикулов, рассчитанных на широкий круг автомобилей, включая как отечественные, так и зарубежные модели.

В частности, ремень с индексом AB26035PRO предназначен для Lada 2170 (Priora), а артикул AB26112PRO подойдет владельцам Lada Granta. Для Lada 2110, а также автомобилей Citroen и Peugeot, выпущен ремень под номером AB26024PRO. Opel обслуживается изделием AB26001PRO, Renault – AB26022PRO, а Ford – AB26023PRO.

Кроме того, серия PRO охватывает и другие популярные марки. Для Audi A3 и A4, Skoda и Volkswagen предназначен ремень с артикулом AB26009PRO. Владельцы Chevrolet и Daewoo могут обратить внимание на AB26000PRO. Для Kia выпущен ремень AB26004PRO, а для Hyundai Accent, Verna, Getz и Elantra, а также Kia Rio – AB26002PRO.

Особое внимание производитель уделил качеству материалов. Ремни оснащены покрытием из PTFE, более известного как тефлон. Это решение защищает тканевую оплетку и зубья от износа, вызванного пылью, грязью и мелкими частицами. Кроме того, покрытие отталкивает влагу и агрессивные жидкости, что положительно сказывается на долговечности изделия.

По информации пресс-службы Miles, новые ремни ГРМ серии PRO поштучно рассчитаны на тех, кто предпочитает самостоятельно обслуживать свой автомобиль или ищет качественную альтернативу оригинальным комплектующим. Такой подход позволяет не только сэкономить, но и подобрать оптимальный вариант для конкретной модели машины.

Упомянутые марки: Opel, Renault, Ford, Audi, Skoda, Volkswagen, Chevrolet, Daewoo, KIA, Hyundai, Citroen, Peugeot
