Как водителя такси заблокировали из-за неуместных шуток

11 ноября 2026, 14:15
Какая хитрость помогла 19-летней минчанке выбраться из такси, когда водитель предложил поехать в лес и свернул с маршрута
Какая хитрость помогла 19-летней минчанке выбраться из такси, когда водитель предложил поехать в лес и свернул с маршрута
В Минске пассажирка WB Taxi испугалась после странных шуток водителя о лесе и отклонения от привычного маршрута. Девушка попросила отвезти ее обратно. Сервис заблокировал водителя и возместил стоимость поездки.
Минская милиция установила участников инцидента: пассажирке 19 лет, водителю 43 года; оба жители белорусской столицы. После публикации рассказа Антонины в соцсетях милиция начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства поездки и дать произошедшему правовую оценку.
Wildberries заблокировал водителя и компенсировал пассажирке стоимость поездки. Компания заявила о готовности взаимодействовать с правоохранительными органами. В пресс-службе Wildberries в Беларуси также сообщили порталу Mlyn.by о намерении усилить взаимодействие с таксопарками, которые предоставляют сервису автомобили и водителей.
О поездке минчанка Антонина написала в Threads. Она возвращалась домой от подруги и уточнила у водителя адрес назначения, чтобы убедиться, что села в нужную машину. По словам девушки, мужчина ответил, что повезет ее в лес. Сначала Антонина приняла это за неудачную шутку, но водитель возвращался к этой теме и позже предлагая все-таки поехать в лес.
Затем автомобиль свернул с привычного маршрута. Навигатор показывал впереди тупик, однако водитель продолжал ехать в ту сторону. Антонина испугалась и не решалась попросить его остановиться. Чтобы избежать прямого конфликта, она сказала, что забыла вещи у подруги, и попросила вернуть ее к месту посадки.
Водитель довез ее обратно, а перед выходом предложил подождать три минуты. Девушка поспешно покинула машину и уже снаружи расплакалась. По словам Антонины, во время поездки она поддерживала шутливый тон разговора, потому что не понимала, как лучше поступить.
После случившегося пассажирка обратилась в поддержку WB Taxi и указала, что в приложении не было отдельной тревожной кнопки на случай ЧП. По ее словам, сначала поддержка попросила подождать, пока обстоятельства уточнят у коллег. Позже официальный аккаунт сервиса извинился за поведение водителя и назвал его недопустимым. Там сообщили, что водитель отстранен от выполнения заказов.
Как пишет abw.by, пост Антонины в соцсетях набрал более 228 тыс. просмотров. Wildberries провел внутреннюю проверку. Компания заблокировала водителя и возместила стоимость поездки. Также Wildberries заявил о готовности взаимодействовать с правоохранительными органами.
После распространения истории милиция связалась с Антониной. Сотрудники Центрального РУВД Минска выслушали девушку и предложили помощь; по ее сообщению, милиционеры приехали к ней домой. Антонина поблагодарила сотрудников и заявила, что считает конфликт улаженным.
Wildberries намерен усилить проверку кандидатов в водители и взаимодействие с правоохранительными органами по этому инциденту.
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