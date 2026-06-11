Курьеры — главные нарушители: кто чаще всего сидит в телефоне за рулем по данным масштабного исследования

11 июня 2026, 09:11
Миллиард нарушений: как водители игнорируют запрет на телефон за рулем
Миллиард нарушений: как водители игнорируют запрет на телефон за рулем
Свежие данные показывают: несмотря на штрафы и угрозу аварий, водители продолжают пользоваться телефоном за рулем. Почему даже строгие меры не останавливают нарушителей, как часто фиксируют такие случаи и что может изменить ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что масштабы проблемы оказались в разы выше официальной статистики.
Использование телефона за рулем стало настолько массовым, что даже ужесточение наказаний не помогает остановить волну нарушений. Последствия очевидны - риск аварий и травм растет, а привычка отвлекаться на гаджеты уже стала частью повседневности на дорогах.
Проблема остро стоит не только в России, но и по всему миру. По данным немецкой ассоциации ADAC, в крупнейших городах Германии 3% водителей по-прежнему игнорируют запрет на использование мобильных устройств во время движения. В рамках масштабного наблюдения специалисты зафиксировали 2,7% нарушителей среди всех водителей, а среди автомобилистов - 2,8%. Для велосипедистов и пользователей электросамокатов этот показатель оказался чуть ниже - 1,4%. Особенно часто с телефоном в руке замечают водителей фургонов (3,3%), а вот среди водителей автобусов и грузовиков - только 1,9%.
За 50 часов наблюдений на оживленных улицах пяти мегаполисов - Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Кельна и Франкфурта-на-Майне - эксперты насчитали 387 случаев использования телефона за рулем. Если экстраполировать эти данные на всю страну, выходит пугающая цифра: около миллиарда нарушений в год. Официальная статистика полиции фиксирует лишь 400 тысяч подобных случаев ежегодно, что указывает на огромную долю незамеченных нарушений.
Опрос ADAC подтверждает: более половины водителей признаются, что хотя бы раз пользовались телефоном за рулем. Среди велосипедистов и владельцев электросамокатов таких - треть, а среди мотоциклистов и скутеристов - каждый седьмой. При этом большинство осознает опасность: многие респонденты вспоминали ситуации, когда отвлечение на гаджет едва не привел к аварии.
Интересно, что большинство нарушителей держат смартфон в руке, а не разговаривают по нему - непосредственно голосовые вызовы стали редкостью. Это связано с тем, что современные мессенджеры и соцсети требуют постоянного внимания, а привычка быстро ответить на сообщение сильнее страха перед штрафом.
В обществе растет поддержка новых методов контроля. 69% опрошенных выступают за внедрение дорожных камер, которые с помощью искусственного интеллекта фиксируют факт использования телефона за рулем. В Германии такие системы пока работают только в Рейнланд-Пфальце, а в Нидерландах уже стали частью повседневной практики. Ожидается, что массовое внедрение подобных технологий повысит безопасность на дорогах.
Эксперты напоминают: если водитель на скорости 50 км/ч отвлекается на телефон всего на две секунды, машина проезжает почти 30 метров вслепую. За это время может произойти все что угодно - от резкого торможения впереди до появления пешехода на переходе. Именно такие моменты чаще всего становятся причиной тяжелых ДТП.
Для исследования были выбраны главные транспортные артерии и велосипедные улицы в пяти крупнейших городах. В каждом месте наблюдение велось по пять часов в будние дни весной 2026 года, а сбор данных поручили независимому бюро PGV-Alrutz. Важно: если телефон находился в специальном держателе, это не считалось нарушением - такие случаи разрешены законом при соблюдении ряда условий.
Проблема отвлечения за рулем становится все более актуальной не только в России, но и в других странах Европы. Как показывает практика, даже самые строгие штрафы не всегда способны изменить поведение водителей. Важно помнить, что каждая секунда невнимательности может стоить жизни. Кстати, похожая ситуация наблюдается и среди таксистов: по данным страховых компаний, бюджетные автомобили такси чаще других попадают в аварии, что подтверждает масштаб проблемы невнимательности на дорогах - подробнее об этом можно узнать в материале о частых авариях среди такси разных марок.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: по оценкам специалистов, внедрение камер для фиксации нарушений может снизить число аварий на 10-15%. В странах, где такие системы уже работают, отмечается заметное снижение числа ДТП, связанных с отвлечением внимания. Для российских дорог это может стать реальным шагом к повышению безопасности, если контроль будет сочетаться с разъяснительной работой и изменением культуры поведения за рулем.
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