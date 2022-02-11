Миллиардеру, устроившему массовое ДТП на Рублевке, избрали меру пресечения
Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"
В отношении миллиардера возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). По версии следствия, именно Алексей Шепель находился за рулем Mercedes-Benz, не справился с управлением и протаранил впередиидущие автомобили. Три человека получили тяжелые травмы. Две женщины госпитализированы с множественными переломами и черепно-мозговыми травмами. Мужчина доставлен в больницу с тяжелой сочетанной травмой.
Как сообщает lenta.ru, сразу после аварии Алексея Шепеля также повезли в медучерждение. Врачи не диагностировали у него серьезных травм, но выявили инфаркт, а потом и пневмонию. ПЦР-тест дал положительный результат на коронавирус. Сейчас бизнесмен лечится в частной клинике.
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