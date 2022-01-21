Миллионер ехал по правилам, но почему его ругают чиновники?
Фото: Bugatti
В июле прошлого года он разогнался на трассе А2, соединяющей Берлин и Ганновер, до 259 миль/ч (417 км/ч), а свое «ракетное» передвижение заснял на видео, которое опубликовал на YouTube-канале 9 января этого года. Прошло несколько дней, и министерство транспорта Германии неодобрительно отреагировало на ролик, собравший более 4 млн просмотров.
Bugatti Chiron имеет ограниченную максимальную скорость 420 км/ч, однако некоторые версии мощностью 1500 л.с. были умышленно разблокированы, чтобы достичь рекордного показателя более 483 км/ч на закрытых тестовых трассах.
«Мы благодарим Бога за безопасность и хорошие обстоятельства, так как смогли достичь скорости 417 км/ч», - подписал свое видео бесстрашный предприниматель.
Участок дороги, где щегольнул Пассер, не имеет фиксированного ограничения скорости, поэтому, с точки зрения закона, чех ничего не нарушил, однако германское министерство транспорта в своем заявлении проинформировало, что «отвергает любое поведение на дороге, которое приводит или может привести к опасности всех участников дорожного движения».
«Любое лицо, участвующее в дорожном движении, должно вести себя таким образом, чтобы никому не было причинено вреда, угрозы, препятствий или неудобств больше, чем это неизбежно в данных обстоятельствах», говорится в первом положении закона Германии «О дорожном движении».
По оценкам Forbes, состояние Радима Пассера оценивается в 308 млн долларов, и в списке чешских богачей он занимает 33 место.
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