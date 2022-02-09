Миллионер разогнался до 417 км/час – сейчас он под обвинением
В полиции чешскому предпринимателю Радиму Пассеру, который развил огромную скорость на своей Bugatti Chiron, объяснили, что его могут наказать, так как он мог подвергнуть опасности себя и других участников дорожного движения.
Сейчас ему выдвинули обвинение в нарушении ПДД, Пассеру может грозить до двух лет лишения свободы или крупный штраф.
Гонки на шоссе между Ганновером и Берлином автомобилист из Чехии устроил еще летом прошлого года, но эта история всплыла после того, как он поделился видео со своим лихим вождением на YouTube.
Пассер настаивает, что он водил машину с такой огромной скоростью ранним утром, поэтому никаких других участников движения на дороге не было, а безопасность он считает главным приоритетом при вождении.
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