Миллионер решил продать уникальную яхту в форме рыбы, которая снималась в кино с Киану Ривзом: смотрим на этот шедевр
Необычная конструкция 41-метрового судна делает его планировку очень просторной и намного более удобной, чем у большинства яхт такого же размера. Благодаря необычному дизайну на яхте установлены панорамные окна от пола до потолка. В дополнение к потоку естественного света, современная система освещения в ночное время создает волшебную атмосферу.
В пяти комфортабельных каютах могут разместиться 12 гостей. В дополнение к современной кухне, тренажерному залу и джакузи, на верхней палубе есть пляжный домик с полом из кокосового волокна. Элегантный просторный салон можно превратить либо в кинозал, либо в танцпол. В гараже на нижней палубе стоят моторные лодки, водные мотоциклы и другие водные игрушки для веселого времяпрепровождения.
Эта яхту даже сняли в кино. Ее можно увидеть в ремейке фильма «На гребне волны» 1991 года с участием Киану Ривза и Патрика Суэйзи. Ремейк культового фильма 90-х вышел в 2015 году. Недавно хозяин яхты объявил о том, что он решил расстаться с судном. Известно, что Ocean Emerald оценили в сумму 7,3 миллиона долларов или 6,5 миллиона евро.
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