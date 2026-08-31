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Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 12:32

Миллионы авто отзывают из-за электронных ручек: новые стандарты и риски

Миллионы авто отзывают из-за электронных ручек: новые стандарты и риски

Заперты в собственной машине: почему электронные дверные ручки уйдут в прошлое

Миллионы авто отзывают из-за электронных ручек: новые стандарты и риски

Сразу несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве миллионов машин из-за проблем с электронными дверными ручками. В Китае уже вводят новые требования, а Европа и США готовят свои стандарты. Что грозит владельцам и как изменится рынок - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Сразу несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве миллионов машин из-за проблем с электронными дверными ручками. В Китае уже вводят новые требования, а Европа и США готовят свои стандарты. Что грозит владельцам и как изменится рынок - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Для российских автомобилистов эта новость может стать сигналом к переменам: массовый отзыв автомобилей с электронными дверными ручками затрагивает не только зарубежные рынки, но и влияет на глобальные стандарты безопасности, которые в ближайшие годы могут коснуться и России. Вопрос не только в удобстве, но и в реальной безопасности - если электронная система отказывает, водитель и пассажиры могут оказаться заблокированы внутри машины.

Как сообщает «Автовзгляд», сразу несколько автогигантов, включая Tesla и Xiaomi, были вынуждены обновить программное обеспечение, а затем объявить об отзыве около 4,3 миллиона автомобилей в Китае. Причина - опасения по поводу возможных санкций со стороны китайских регуляторов, которые ужесточили требования к безопасности. В феврале Министерство промышленности и информатизации КНР постановило: с 2027 года в новых авто нельзя использовать электронные ручки без обязательного механического дублирования. Это решение вызвало волну изменений в отрасли - производители спешно разрабатывают новые конструкции, чтобы соответствовать стандартам.

Вслед за Китаем европейские и американские регуляторы также начали пересматривать свои подходы к безопасности дверных ручек. Сейчас в ЕС и США разрабатываются нормы, которые обяжут автопроизводителей гарантировать возможность открытия дверей как снаружи, так и изнутри, даже при отключении питания. Это значит, что привычные скрытые ручки, которые так нравились дизайнерам и покупателям за их аэродинамику и внешний вид, могут уйти в прошлое для массовых моделей.

Интересно, что подобные перемены уже обсуждаются и в других странах. Например, в Великобритании растет интерес к китайским автомобилям, и новые требования к безопасности могут повлиять на выбор покупателей - подробнее об этом можно узнать в материале о том, почему британцы все чаще выбирают китайские авто. Это создает дополнительное давление на производителей, вынуждая их учитывать не только локальные, но и глобальные тренды.

По мнению экспертов, в ближайшие годы автоконцерны будут вынуждены массово отзывать и дорабатывать свои модели, чтобы соответствовать новым стандартам. Однако, технология скрытых ручек, скорее всего, сохранится в сегменте спортивных и премиальных автомобилей, где важны аэродинамика и престиж. Для массового рынка же наступает эпоха новых решений: полускрытые или полностью механические ручки становятся нормой.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: массовые отзывы автомобилей из-за конструктивных особенностей - редкость для отрасли, но именно такие случаи формируют новые правила игры. Введение обязательного механического дублирования - это не только вопрос безопасности, но и серьезные затраты для производителей. Для российских водителей важно следить за этими изменениями: если мировые стандарты изменятся, отечественные автозаводы также будут вынуждены адаптироваться. В итоге, даже если вы не планируете покупать Tesla или Xiaomi, новые требования могут повлиять на любой автомобиль, который появится на рынке в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Tesla , Xiaomi
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