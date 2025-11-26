Купили новую машину - готовьтесь к штрафу: как камеры ошибаются с ОСАГО

Миллионы водителей рискуют получить штрафы за ОСАГО из-за камер

Камеры ГИБДД скоро начнут проверять ОСАГО. Это грозит проблемами даже честным водителям. Миллионы автомобилистов могут получить штрафы. Их полисы просто не видны системе. Узнайте, кто находится в группе риска. И как можно избежать несправедливых наказаний.

Запуск автоматизированной системы контроля за наличием полисов ОСАГО с использованием дорожных камер может стать настоящей головной болью для миллионов российских автомобилистов. Существует серьезный риск, что даже самые законопослушные водители начнут получать необоснованные штрафы. Основная проблема кроется в несоответствии данных, которое затрагивает в первую очередь тех, кто оформил страховку до постановки автомобиля на учет в ГИБДД.

Как сообщает «Российская Газета», в группе повышенного риска оказались покупатели новых автомобилей. Приобретая машину в салоне, владелец часто оформляет полис обязательного страхования еще до получения государственных регистрационных знаков. В таком случае в договор вписывается только идентификационный номер транспортного средства - VIN. База данных страховщиков, Национальная страховая информационная система (НСИС), фиксирует наличие полиса по этому номеру. Однако камеры на дорогах считывают именно госномер, и если он не был своевременно добавлен в страховой полис, система может посчитать, что автомобиль не застрахован.

Эксперты автомобильного рынка бьют тревогу: по их оценкам, с этой проблемой могут столкнуться миллионы автовладельцев по всей стране. Многие водители попросту не знают о своей обязанности сообщить страховой компании о полученных номерах и внести их в действующий полис. Без этого обновления информации автоматическая система фиксации будет регулярно, возможно даже ежедневно, выписывать штраф за отсутствие ОСАГО. Это может привести к накоплению значительной суммы задолженности у ничего не подозревающего человека.

Впрочем, разработчики системы из НСИС уверяют, что поводов для паники нет. По их словам, механизм проверки устроен сложнее, чем кажется. Когда камера фиксирует госномер, она отправляет запрос в единую систему. Далее, через сопряженные базы данных ГИБДД и НСИС, система автоматически находит все связанные с этим номером идентификаторы, включая VIN. Таким образом, даже если госномер не прописан в полисе, система найдет действующий договор по VIN и штраф выписан не будет. Создатели технологии настаивают, что ложные постановления полностью исключены.

Если же ошибка все-таки произойдет, юристы советуют не отчаиваться. Оспорить ошибочно выписанный штраф можно будет достаточно просто, не выходя из дома. Для этого предусмотрена процедура онлайн-обжалования через портал «Госуслуги». Водителю потребуется предоставить данные своего полиса ОСАГО, чтобы доказать его наличие на момент фиксации нарушения. Тем не менее, даже простая процедура требует времени и внимания, что создает дополнительные неудобства для автовладельцев.

Несмотря на оптимистичные заявления разработчиков, независимые специалисты призывают к осторожности. Они подчеркивают, что для безупречной работы системы необходима идеальная синхронизация всех баз данных. Любой сбой или задержка в обновлении информации может привести к волне необоснованных штрафов. Поэтому перед полномасштабным запуском системы необходимо провести ее тщательное тестирование и наладить взаимодействие между ведомствами, чтобы защитить добросовестных водителей от неприятных сюрпризов.