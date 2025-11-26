Купили новую машину - готовьтесь к штрафу: как камеры ошибаются с ОСАГО

26 ноября 2025, 11:38
Миллионы водителей рискуют получить штрафы за ОСАГО из-за камер
Миллионы водителей рискуют получить штрафы за ОСАГО из-за камер
Камеры ГИБДД скоро начнут проверять ОСАГО. Это грозит проблемами даже честным водителям. Миллионы автомобилистов могут получить штрафы. Их полисы просто не видны системе. Узнайте, кто находится в группе риска. И как можно избежать несправедливых наказаний.
Запуск автоматизированной системы контроля за наличием полисов ОСАГО с использованием дорожных камер может стать настоящей головной болью для миллионов российских автомобилистов. Существует серьезный риск, что даже самые законопослушные водители начнут получать необоснованные штрафы. Основная проблема кроется в несоответствии данных, которое затрагивает в первую очередь тех, кто оформил страховку до постановки автомобиля на учет в ГИБДД.
Как сообщает «Российская Газета», в группе повышенного риска оказались покупатели новых автомобилей. Приобретая машину в салоне, владелец часто оформляет полис обязательного страхования еще до получения государственных регистрационных знаков. В таком случае в договор вписывается только идентификационный номер транспортного средства - VIN. База данных страховщиков, Национальная страховая информационная система (НСИС), фиксирует наличие полиса по этому номеру. Однако камеры на дорогах считывают именно госномер, и если он не был своевременно добавлен в страховой полис, система может посчитать, что автомобиль не застрахован.
Эксперты автомобильного рынка бьют тревогу: по их оценкам, с этой проблемой могут столкнуться миллионы автовладельцев по всей стране. Многие водители попросту не знают о своей обязанности сообщить страховой компании о полученных номерах и внести их в действующий полис. Без этого обновления информации автоматическая система фиксации будет регулярно, возможно даже ежедневно, выписывать штраф за отсутствие ОСАГО. Это может привести к накоплению значительной суммы задолженности у ничего не подозревающего человека.
Впрочем, разработчики системы из НСИС уверяют, что поводов для паники нет. По их словам, механизм проверки устроен сложнее, чем кажется. Когда камера фиксирует госномер, она отправляет запрос в единую систему. Далее, через сопряженные базы данных ГИБДД и НСИС, система автоматически находит все связанные с этим номером идентификаторы, включая VIN. Таким образом, даже если госномер не прописан в полисе, система найдет действующий договор по VIN и штраф выписан не будет. Создатели технологии настаивают, что ложные постановления полностью исключены.
Если же ошибка все-таки произойдет, юристы советуют не отчаиваться. Оспорить ошибочно выписанный штраф можно будет достаточно просто, не выходя из дома. Для этого предусмотрена процедура онлайн-обжалования через портал «Госуслуги». Водителю потребуется предоставить данные своего полиса ОСАГО, чтобы доказать его наличие на момент фиксации нарушения. Тем не менее, даже простая процедура требует времени и внимания, что создает дополнительные неудобства для автовладельцев.
Несмотря на оптимистичные заявления разработчиков, независимые специалисты призывают к осторожности. Они подчеркивают, что для безупречной работы системы необходима идеальная синхронизация всех баз данных. Любой сбой или задержка в обновлении информации может привести к волне необоснованных штрафов. Поэтому перед полномасштабным запуском системы необходимо провести ее тщательное тестирование и наладить взаимодействие между ведомствами, чтобы защитить добросовестных водителей от неприятных сюрпризов.
Похожие материалы
-
26.11.2025, 23:37
Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом
Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.Читать далее
-
26.11.2025, 17:02
Euro NCAP радикально меняет тесты безопасности 2026 года – Tesla под угрозой
Euro NCAP готовит масштабную реформу своих тестов безопасности. Новые стандарты вступят в силу в 2026 году. Изменения затронут все аспекты оценки автомобилей. Tesla может оказаться в числе аутсайдеров. Подробности о новых требованиях и их последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 14:35
Тракторы в центре Лондона: фермеры игнорируют запрет полиции на протест
В столице Великобритании фермеры устроили акцию с тракторами. Запрет полиции не остановил протестующих. Власти оказались в сложной ситуации. Чем закончится противостояние – пока не известно.Читать далее
-
26.11.2025, 13:27
В России взялись за тонировку на машинах с иностранными номерами
В Госдуме готовят новые поправки. Они коснутся многих водителей. Лазейку для нарушителей скоро закроют. Эксперты объяснили суть грядущих изменений. Штрафы станут неизбежными для всех. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
26.11.2025, 11:03
Суд присяжных решает судьбу мужчины после погони с бензопилой и ДТП
В Пейсли суд рассматривает громкое дело о нападении на полицию. Обвиняемый устроил аварию и взялся за бензопилу. Присяжные уже ушли на совещание. Итог может удивить даже скептиков.Читать далее
-
26.11.2025, 10:46
В Колумбии грузовик без тормозов протаранил 12 машин на оживленном перекрестке
В Медельине грузовик с отказавшими тормозами врезался в 12 машин. Камеры зафиксировали момент аварии. Причины происшествия пока выясняются. Подробности инцидента удивляют.Читать далее
-
26.11.2025, 08:58
Петербуржцы массово переходят на дешевые зимние жидкости: риск или экономия?
Водители в Петербурге все чаще выбирают недорогие зимние жидкости. Продажи растут, но качество товаров вызывает вопросы. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Что скрывается за экономией на автотоварах?Читать далее
-
25.11.2025, 08:29
Закон о локализации такси может оставить россиян без привычного транспорта в 2026 году
Новые правила для такси вызывают панику. Перевозчики не могут обновлять свои автопарки. Бизнес находится под серьезной угрозой. Многие компании могут просто исчезнуть. Что ждет рынок пассажирских перевозок?Читать далее
-
25.11.2025, 08:18
В России вновь заговорили о введении баллов за нарушения ПДД
В сети обсуждают новую систему наказаний. Водителям грозят штрафные баллы. Накопление баллов приведет к лишению прав. Придется снова идти в автошколу. Разбираемся в этих слухах. Так ли это на самом деле?Читать далее
-
24.11.2025, 23:02
Как идеально заехать задним ходом на парковку с первого раза каждый раз
Многие водители не любят парковаться задним ходом, но этот навык значительно облегчает выезд и повышает безопасность. В материале раскрывается эффективный способ, который поможет освоить обратную парковку даже новичкам. Узнайте, как избежать лишних движений и сделать маневр простым. Не спешите полагаться только на камеры – есть нюансы, о которых важно помнить.Читать далее
Похожие материалы
-
26.11.2025, 23:37
Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом
Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.Читать далее
-
26.11.2025, 17:02
Euro NCAP радикально меняет тесты безопасности 2026 года – Tesla под угрозой
Euro NCAP готовит масштабную реформу своих тестов безопасности. Новые стандарты вступят в силу в 2026 году. Изменения затронут все аспекты оценки автомобилей. Tesla может оказаться в числе аутсайдеров. Подробности о новых требованиях и их последствиях – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 14:35
Тракторы в центре Лондона: фермеры игнорируют запрет полиции на протест
В столице Великобритании фермеры устроили акцию с тракторами. Запрет полиции не остановил протестующих. Власти оказались в сложной ситуации. Чем закончится противостояние – пока не известно.Читать далее
-
26.11.2025, 13:27
В России взялись за тонировку на машинах с иностранными номерами
В Госдуме готовят новые поправки. Они коснутся многих водителей. Лазейку для нарушителей скоро закроют. Эксперты объяснили суть грядущих изменений. Штрафы станут неизбежными для всех. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
26.11.2025, 11:03
Суд присяжных решает судьбу мужчины после погони с бензопилой и ДТП
В Пейсли суд рассматривает громкое дело о нападении на полицию. Обвиняемый устроил аварию и взялся за бензопилу. Присяжные уже ушли на совещание. Итог может удивить даже скептиков.Читать далее
-
26.11.2025, 10:46
В Колумбии грузовик без тормозов протаранил 12 машин на оживленном перекрестке
В Медельине грузовик с отказавшими тормозами врезался в 12 машин. Камеры зафиксировали момент аварии. Причины происшествия пока выясняются. Подробности инцидента удивляют.Читать далее
-
26.11.2025, 08:58
Петербуржцы массово переходят на дешевые зимние жидкости: риск или экономия?
Водители в Петербурге все чаще выбирают недорогие зимние жидкости. Продажи растут, но качество товаров вызывает вопросы. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Что скрывается за экономией на автотоварах?Читать далее
-
25.11.2025, 08:29
Закон о локализации такси может оставить россиян без привычного транспорта в 2026 году
Новые правила для такси вызывают панику. Перевозчики не могут обновлять свои автопарки. Бизнес находится под серьезной угрозой. Многие компании могут просто исчезнуть. Что ждет рынок пассажирских перевозок?Читать далее
-
25.11.2025, 08:18
В России вновь заговорили о введении баллов за нарушения ПДД
В сети обсуждают новую систему наказаний. Водителям грозят штрафные баллы. Накопление баллов приведет к лишению прав. Придется снова идти в автошколу. Разбираемся в этих слухах. Так ли это на самом деле?Читать далее
-
24.11.2025, 23:02
Как идеально заехать задним ходом на парковку с первого раза каждый раз
Многие водители не любят парковаться задним ходом, но этот навык значительно облегчает выезд и повышает безопасность. В материале раскрывается эффективный способ, который поможет освоить обратную парковку даже новичкам. Узнайте, как избежать лишних движений и сделать маневр простым. Не спешите полагаться только на камеры – есть нюансы, о которых важно помнить.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве