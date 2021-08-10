10 августа 2021, 15:39
Милое видео из Шотландии: отважная собака помогает женщине вытолкать из воды заглохший автомобиль
Нынешним летом невыносимая жара сменяется проливными дождями. Канализация не справляется, и под воду уходят городские кварталы по всему миру. Очередной удар стихии принял на себя Глазго (Шотландия).
Дарья Климова Фото: facebook.com / Lori Gillies
Изображение загружается
Фото: facebook.com / Lori Gillies
Ранее мы писали
На Москву обрушился мощный ураган: затоплено метро, сгорела подстанция, рухнул кран, утонуло такси, а крышу снесло на каршеринг
Сегодня днем на столицу обрушился мощный ураган. Проливной дождь, мощные разряды молний и шквалистый ветер ...Читать далее
Спасательную операцию засняли из окна соседнего дома. Сначала у Лори не получается сдвинуть машину с места, и она спрашивает водителя, не включен ли стояночный тормоз. Собака в это время плавает рядом с ней. Уровень воды на улице не менее полуметра. Затем женщина предпринимает вторую попытку. Собака становится на задние лапы, а передними, по примеру хозяйки, упирается в бампер. Машина трогается с места и медленно движется в сторону сухого участка дороги.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 5 500 000 РLand Rover Range Rover Sport 2018 в Москве
- 2 935 000 РVolvo XC90 2018 в Москве
- 330 000 РIveco Daily 2014 в Москве
- 7 599 000 РMercedes S-класс AMG 2018 в Москве
- 7 750 000 РGMC Sierra 2021 в Москве
- 1 470 000 РBMW 3 серия 2013 в Москве
- 4 489 807 РPorsche Macan S 2016 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Priora 2014 в Москве
- 1 630 000 РAudi A8 2013 в Москве
Новости по теме
Как превратить разбитую Tesla Model 3 в настоящий внедорожник (видео)
12.08.2021, 08:50
Невеста в белом платье провела несколько часов в полиции после катания машинах (видео)
11.08.2021, 17:13
Известный гонщик не совладал с мощным Chevrolet Corvette: огненная авария попала на видео
11.08.2021, 13:56
Land Rover получил мотор на альтернативном топливе: дрова вместо бензина
09.08.2021, 16:32
Новости по теме
Как превратить разбитую Tesla Model 3 в настоящий внедорожник (видео)
12.08.2021, 08:50
Невеста в белом платье провела несколько часов в полиции после катания машинах (видео)
11.08.2021, 17:13
Известный гонщик не совладал с мощным Chevrolet Corvette: огненная авария попала на видео
11.08.2021, 13:56
Land Rover получил мотор на альтернативном топливе: дрова вместо бензина
09.08.2021, 16:32
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин