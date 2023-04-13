Милонов похвалил Собянина за «Москвич» и посоветовал переименовать Lada в «Жигули»
«Если вы хотите называть X-Cross Adidas, если вы такие примитивные создания, то называйте, но еще по-русски надо. Я за то, чтобы русские названия были везде», – сказал Милонов. Он выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за возвращение бренда «Москвич» и посоветовал АвтоВАЗу возродить «Жигули». По словам Милонова, у него тоже есть Lada Vesta, но в обиходе ее все равно называют «Жигули».
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13.04.2023, 15:58
10 причин посетить Олдтаймер-Галерею в Санкт-Петербурге
14 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге открывается крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. Огромный павильон «Экспофорума» превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный сотнями уникальных объектов.Читать далее
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13.04.2023, 15:15
Опубликован обновленный список автомобилей, за которые требуется уплатить налог на роскошь (плюс 100 новых моделей)
Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список дорогих автомобилей, подпадающих под понятие роскоши. Их владельцы должны уплатить троекратно увеличенный транспортный налог.Читать далее
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13.04.2023, 13:59
В Кронштадте построят новую набережную
Новая пешеходная набережная с велодорожкой и спусками к воде появится в Кронштадте. Она соединит морской портовый комплекс и сквер «Инчхон», открытый пять лет назад в честь установления дружественных отношений между Кронштадтом и корейским городом Инчхоном.Читать далее
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13.04.2023, 11:03
Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры
Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е годы прошлого века. Пленку бережно отреставрировали, оцифровали и раскрасили.Читать далее
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13.04.2023, 09:45
Российские автовладельцы столкнулись с еще одной трудностью: не сделать дубликат ключа
Не успели дилеры наладить альтернативные каналы поставок запчастей, как возникла новая проблема. Из-за санкций иностранные автопроизводители ограничили доступ к фирменному программному обеспечению, что лишило дилеров возможности изготавливать дубликаты автомобильных ключей.Читать далее
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13.04.2023, 09:04
Уникальную коллекцию из 14 классических споркаров продадут с аукциона за 2,7 млрд рублей
В мае с аукциона RM Sorheby’s продадут невероятную и ранее неизвестную коллекцию из 12 суперкаров Ferrari и пары Mercedes-Benz. Автомобили принадлежат частному владельцу из Швеции, который никогда не афишировал сокровища своего гаража.Читать далее
-
13.04.2023, 15:58
10 причин посетить Олдтаймер-Галерею в Санкт-Петербурге
14 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге открывается крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. Огромный павильон «Экспофорума» превратится в самый настоящий город прошлого, наполненный сотнями уникальных объектов.Читать далее
-
13.04.2023, 15:15
Опубликован обновленный список автомобилей, за которые требуется уплатить налог на роскошь (плюс 100 новых моделей)
Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список дорогих автомобилей, подпадающих под понятие роскоши. Их владельцы должны уплатить троекратно увеличенный транспортный налог.Читать далее
-
13.04.2023, 13:59
В Кронштадте построят новую набережную
Новая пешеходная набережная с велодорожкой и спусками к воде появится в Кронштадте. Она соединит морской портовый комплекс и сквер «Инчхон», открытый пять лет назад в честь установления дружественных отношений между Кронштадтом и корейским городом Инчхоном.Читать далее
-
13.04.2023, 11:03
Посмотрите, что творилось на дорогах 100 лет назад: уникальные кадры
Если вы думаете, что сто лет назад на дорогах было спокойно, взгляните на видео, снятое в Детройте в 20-е годы прошлого века. Пленку бережно отреставрировали, оцифровали и раскрасили.Читать далее
-
13.04.2023, 09:45
Российские автовладельцы столкнулись с еще одной трудностью: не сделать дубликат ключа
Не успели дилеры наладить альтернативные каналы поставок запчастей, как возникла новая проблема. Из-за санкций иностранные автопроизводители ограничили доступ к фирменному программному обеспечению, что лишило дилеров возможности изготавливать дубликаты автомобильных ключей.Читать далее
-
13.04.2023, 09:04
Уникальную коллекцию из 14 классических споркаров продадут с аукциона за 2,7 млрд рублей
В мае с аукциона RM Sorheby’s продадут невероятную и ранее неизвестную коллекцию из 12 суперкаров Ferrari и пары Mercedes-Benz. Автомобили принадлежат частному владельцу из Швеции, который никогда не афишировал сокровища своего гаража.Читать далее
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