Милонов похвалил Собянина за «Москвич» и посоветовал переименовать Lada в «Жигули»

Ранее мы писали Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5 ... Читать далее

Недовольство депутата вызвало название новой модели Lada – кроссовера X-cross 5, который станет перелицованной версией китайского FAW Bestune T77 и будет сходить с конвейера бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Как заявил Виталий Милонов корреспонденту «Газеты.Ru» , торговые марки, названные латиницей, вовсе не более привлекательны для потребителя. Это ошибочное мнение отечественных маркетологов. Для автомобилей, продающихся в России, следует выбирать русские названия.

«Если вы хотите называть X-Cross Adidas, если вы такие примитивные создания, то называйте, но еще по-русски надо. Я за то, чтобы русские названия были везде», – сказал Милонов. Он выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за возвращение бренда «Москвич» и посоветовал АвтоВАЗу возродить «Жигули». По словам Милонова, у него тоже есть Lada Vesta, но в обиходе ее все равно называют «Жигули».

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