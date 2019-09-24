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24 сентября 2019, 17:04

Милонов предложил лишать велосипедистов-нарушителей водительских прав

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с новым неожиданным предложением. По его мнению, необходимо лишать прав водителей, которые нарушают ПДД, пересаживаясь на велосипед.
Милонов предложил лишать велосипедистов нарушителей водительских прав

 

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Господин Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внести поправки в ПДД, ужесточающие ответственность для велосипедистов, которые грубо нарушают правила дорожного движения или управляют велосипедом в нетрезвом состоянии. Аналогичное наказание, по мнению парламентария, следует применять и к водителям, передвигающимся на самокатах или иных «безмоторных транспортных средствах».

Всех нарушителей необходимо лишать водительских удостоверений, особенно, если по их вине произошло ДТП. Если же у велосипедиста-нарушителя пока нет прав, то Милонов предлагает не выдавать их в течение продолжительного срока, сообщает РИА «Новости». Нынешняя законодательная инициатива Милонова далеко не первая. В мае 2018 года он предлагал проверять у всех велосипедистов старше 14 лет знание правил дорожного движения, а также ввести обязательную регистрацию велосипедов через сайт госуслуг.
 
Безусловно, велосипеды, самокаты, сегвеи и тому подобные современные средства передвижения нуждаются в законодательном регулировании. Их «водители» нередко ведут себя безответственно на дороге или тротуаре, от чего страдают пешеходы, автовладельцы, да и они сами. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже подготовил предложения по изменениям в ПДД. Ведомство требует признать самокаты, сегвеи и т.п. отдельным видом транспорта и ввести для их владельцев ответственность за нарушения ПДД.

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Милонов предложил лишать велосипедистов-нарушителей водительских прав
{{material_125647}}Господин Милонов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внести поправки в ПДД, ужесточающие ответственность для велосипедистов, которые грубо нарушают правила дорожного движения или управляют велосипедом в нетрезвом состоянии. Аналогичное наказание, по мнению парламентария, следует применять и к водителям, передвигающимся на самокатах или иных «безмоторных транспортных средствах».Всех нарушителей необходимо лишать водительских удостоверений, особенно, если по их вине произошло ДТП. Если же у велосипедиста-нарушителя пока нет прав, то Милонов предлагает не выдавать их в течение продолжительного срока, сообщает РИА «Новости». Нынешняя законодательная инициатива Милонова далеко не первая. В мае 2018 года он предлагал проверять у всех велосипедистов старше 14 лет знание правил дорожного движения, а также ввести обязательную регистрацию велосипедов через сайт госуслуг. Безусловно, велосипеды, самокаты, сегвеи и тому подобные современные средства передвижения нуждаются в законодательном регулировании. Их «водители» нередко ведут себя безответственно на дороге или тротуаре, от чего страдают пешеходы, автовладельцы, да и они сами. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже подготовил предложения по изменениям в ПДД. Ведомство требует признать самокаты, сегвеи и т.п. отдельным видом транспорта и ввести для их владельцев ответственность за нарушения ПДД.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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