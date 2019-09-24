24 сентября 2019, 17:04
Милонов предложил лишать велосипедистов-нарушителей водительских прав
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с новым неожиданным предложением. По его мнению, необходимо лишать прав водителей, которые нарушают ПДД, пересаживаясь на велосипед.
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Всех нарушителей необходимо лишать водительских удостоверений, особенно, если по их вине произошло ДТП. Если же у велосипедиста-нарушителя пока нет прав, то Милонов предлагает не выдавать их в течение продолжительного срока, сообщает РИА «Новости». Нынешняя законодательная инициатива Милонова далеко не первая. В мае 2018 года он предлагал проверять у всех велосипедистов старше 14 лет знание правил дорожного движения, а также ввести обязательную регистрацию велосипедов через сайт госуслуг.
Безусловно, велосипеды, самокаты, сегвеи и тому подобные современные средства передвижения нуждаются в законодательном регулировании. Их «водители» нередко ведут себя безответственно на дороге или тротуаре, от чего страдают пешеходы, автовладельцы, да и они сами. Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) уже подготовил предложения по изменениям в ПДД. Ведомство требует признать самокаты, сегвеи и т.п. отдельным видом транспорта и ввести для их владельцев ответственность за нарушения ПДД.
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