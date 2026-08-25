Будущее авторынка: какие тренды обсуждают на MIMS в Санкт‑Петербурге

25 августа 2026, 12:50
MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026 стартует: новые тренды и вызовы рынка
MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026 стартует: новые тренды и вызовы рынка
В Санкт-Петербурге открылась крупнейшая B2B-выставка автокомпонентов и сервисного оборудования. За четыре дня участники обсудят ключевые тенденции, представят новинки и поделятся аналитикой рынка. Какие перемены ждут отрасль и что может повлиять на развитие автосервиса в России - рассказываем, почему это событие не стоит пропускать.
В КВЦ «Экспофорум» сегодня стартовала выставка MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026 - крупнейшее событие для профессионалов автомобильной отрасли России. Как сообщает Комтранс, мероприятие собрало ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов автокомпонентов, а также специалистов по техническому обслуживанию автомобилей. В течение четырех дней участники представят обновленные продуктовые линейки и обсудят актуальные тренды, которые формируют будущее российского авторынка.
Деловая программа первого дня насыщена: официальное открытие выставки, аналитическая сессия по рынку послепродажного обслуживания, круглый стол о цифровой трансформации авторитейла и панельная дискуссия о роли профессиональных союзов. Такой формат позволяет не только обменяться опытом, но и выработать совместные решения для отрасли, которая сталкивается с новыми вызовами и необходимостью адаптации к изменяющимся условиям.
Особое внимание уделяется вопросам цифровизации: маркетплейсы становятся ключевым каналом продаж, а сервисные компании ищут новые подходы к взаимодействию с клиентами. Эксперты отмечают, что именно сейчас важно не упустить момент для внедрения современных технологий, которые способны повысить эффективность бизнеса и удовлетворить растущие требования рынка.
Организаторы предлагают участникам и гостям следить за программой в реальном времени через Telegram-бот, что позволяет оперативно получать уведомления о сессиях и мероприятиях. Бесплатный билет на выставку доступен всем желающим, что делает событие максимально открытым для широкой профессиональной аудитории.
Если Вы не знали, Международная выставка MIMS Automobility — это крупнейшее в России и странах СНГ отраслевое B2B-событие в сфере автокомпонентов, автомобильных запчастей, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей.В 2026 году выставка отмечает свое 30-летие и впервые в истории сменила локацию. Она проходит прямо сейчас, с 25 по 28 августа 2026 года, в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» (вместо привычного московского «Экспоцентра»).
Мероприятие объединяет производителей, дистрибьюторов и сервисные компании, предоставляя уникальные возможности для обмена опытом и поиска новых партнеров. За последние годы выставка стала ключевым местом для презентации инноваций и обсуждения стратегических вопросов развития отрасли. В 2026 году особый акцент делается на цифровые решения и интеграцию новых бизнес-моделей, что отражает глобальные тенденции в автомобильном секторе.
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