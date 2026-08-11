Minako Apex 1500 Вт: запас хода 80 км и скорость 50 км/ч — новый уровень городского транспорта

11 августа 2026, 02:33
Minako Apex: электровелосипед с 1500 Вт, запасом хода 80 км и гидротормозами
Minako Apex: электровелосипед с 1500 Вт, запасом хода 80 км и гидротормозами
Электровелосипед Minako Apex выделяется мощным двигателем, современной подвеской и надежными тормозами. Модель рассчитана на дальние поездки и ежедневное использование, что особенно актуально для российских условий и растущего спроса на электромобили.
Электровелосипеды становятся все более востребованными в России, а Минако Апекс - пример того, как современные технологии меняют представление о личном транспорте. Эта модель ориентирована на тех, кто ищет не только скорость, но и надежность, а также комфорт при ежедневных поездках по городу.
Minako Apex оснащен мощным 1500-ваттным мотором с задним приводом, что позволяет развивать скорость до 50 км/ч и уверенно преодолевать подъемы. Двойная система амортизации — пружинно-эластомерная спереди и полноценная подвеска сзади — обеспечивает плавность движения даже на разбитых дорогах. Благодаря емкости аккумулятора 20 Ач (48 В), на одном заряде можно проехать до 80 км, полная зарядка занимает всего 6 часов.
Безопасность – еще один важный аспект. Гидравлические тормоза на этих осях эффективно тормозят в любых условиях, а прочная стальная рама выдерживает нагрузку до 150 кг, при весе самого велосипеда 43 кг. Колеса диаметром 20 дюймов обеспечивают маневренность, а компактные габариты позволяют легко перевозить модель даже в легковом автомобиле.
В комплектацию включены фары и стоп-сигналы, что упрощает эксплуатацию в темное время суток. Minako Apex не оснащен багажником или корзиной, зато отличается цельной рамой и редукторным приводом.
Стоит учитывать, что заявленные характеристики Minako Apex могут меняться в зависимости от веса райдера, рельефа и погодных условий. Перед покупкой рекомендуется уточнить интересующие детали. В целом, Minako Apex выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит сочетание скорости, комфорта и надежности в современном электровелосипеде.
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