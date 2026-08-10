Minako Apex PRO (3000W / 60V 30Ah): Мощный электровелосипед для бездорожья с запасом хода до 100 км

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 23:20

Minako Apex PRO: электровелосипед с мотором 3000W и запасом хода до 100 км

Minako Apex PRO: электровелосипед с мотором 3000W и запасом хода до 100 км

Minako Apex PRO (3000W / 60V 30Ah): Мощный электровелосипед для бездорожья с запасом хода до 100 км

Minako Apex PRO: электровелосипед с мотором 3000W и запасом хода до 100 км

Minako Apex PRO - кроссовый электровелосипед с мощным двигателем 3000W, аккумулятором 60V 30Ah и запасом хода до 100 км. Модель выделяется проходимостью, надежной стальной рамой и современными технологиями, что делает ее актуальной для российских дорог.

Minako Apex PRO - кроссовый электровелосипед с мощным двигателем 3000W, аккумулятором 60V 30Ah и запасом хода до 100 км. Модель выделяется проходимостью, надежной стальной рамой и современными технологиями, что делает ее актуальной для российских дорог.

Minako Apex PRO - одна из самых мощных кроссовых моделей на рынке электровелосипедов, рассчитанная на тех, кто ценит уверенность на сложных маршрутах и не готов идти на компромиссы в вопросах тяги и автономности. Модель оснащена двигателем на 3000W, что обеспечивает быстрый разгон и стабильную работу даже при высокой нагрузке. Такой мотор особенно востребован на грунтовых дорогах, дачных тропах и пересеченной местности, где слабые электровелосипеды быстро теряют темп.

Важной особенностью Minako Apex PRO стал аккумулятор емкостью 60V 30Ah (30000 mAh), который позволяет проехать до 100 км на одном заряде. Это открывает возможности для длительных поездок за город, на дачу или по делам без постоянной необходимости искать розетку. Вес батареи - 9 кг, а ее габариты позволяют удобно разместить ее в корпусе велосипеда. Быстрая зарядка на 5A сокращает время простоя: полный цикл занимает около 6 часов, что особенно удобно для активных пользователей.

Для повышения проходимости и устойчивости Minako Apex PRO комплектуется кроссовыми шинами Chao Yang 70/100-19 и спицевыми колесами ZT J1 60×19 36H. Такая связка обеспечивает отличное сцепление на неровных покрытиях и позволяет уверенно двигаться по грунту, кочкам и разбитым дорогам. Гидравлические тормоза гарантируют надежное торможение даже на спусках и в сложных условиях, а пружинная вилка-перевертыш сглаживает удары и делает поездку комфортнее.

Стальная цельная рама выдерживает нагрузку до 180 кг, что позволяет использовать велосипед не только для личных поездок, но и для перевозки багажа или совместных выездов. Вес самой модели - 65 кг, а габариты в сборе составляют 177 × 117 × 63 см. Для хранения такого транспорта лучше заранее предусмотреть место в гараже или под навесом.

В числе современных опций - NFC-метка для быстрого включения и разблокировки, поворотники для безопасного движения в городе и удобная ручка газа в пол длины. Это делает управление интуитивным и привычным даже для тех, кто раньше не сталкивался с электровелосипедами такого класса.

Minako Apex PRO выгодно отличается от базовой версии Minako Apex: здесь установлен более мощный двигатель (3000W против 240W), увеличенный аккумулятор (60V 30Ah против 48V 20Ah), контроллер на 45A и кроссовые шины для лучшей проходимости. Также у PRO-версии выше максимальная нагрузка, есть поворотники и NFC-метка. Если стандартный Apex - универсальный вариант для города, то PRO - выбор для тех, кто ищет максимальную отдачу на сложных маршрутах.

Модель ориентирована на пользователей, которым важны не только скорость и запас хода, но и уверенность на бездорожье, дачных дорогах и пересеченной местности. В этом сегменте конкуренция растет, но Minako Apex PRO выделяется сочетанием мощности, автономности и современных технологий. Как отмечают эксперты, именно такие электровелосипеды становятся все более востребованными на фоне роста интереса к экологичному транспорту и активному отдыху.

Для сравнения, интерес к мощной и надежной технике сохраняется и в других сегментах: например, советский мотоцикл «Восход» до сих пор вызывает споры среди энтузиастов, что подтверждает материал о причинах его популярности и особенностях эксплуатации. Это указывает на устойчивый спрос на транспорт, способный справляться с российскими дорогами и условиями.

Minako Apex PRO можно приобрести в рассрочку или кредит, а доставка доступна как по Москве, так и в другие регионы. На модель действует годовая гарантия. В комплекте идут NFC-метка и зеркала. Среди ключевых характеристик: прямой задний привод, гидравлические тормоза, стальная рама, пружинная вилка, максимальная нагрузка 180 кг и полный набор современных опций для безопасной и комфортной езды.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Ярославль Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться