Minako F10 Lite: складной электровелосипед 500 Вт, 80 км хода, 150 кг нагрузки и место для пассажира

Minako F10 Lite: электровелосипед с мотор-колесом 500 Вт и запасом хода до 80 км

Электровелосипед Minako F10 Lite выделяется складной конструкцией, мощным мотором и возможностью перевозки двух человек. Модель сочетает в себе надежность, высокую скорость и большой запас хода, что особенно актуально для современных городских условий.

Minako F10 Lite - электровелосипед, который сразу обращает на себя внимание сочетанием складной рамы, мощного мотор-колеса и возможностью перевозки второго пассажира. В условиях растущего транспортного потока, такие решения становятся особенно востребованными среди жителей крупных городов.

Модель оснащена мотор-колесом мощностью 500 Вт и аккумулятором 48В 20Ач, что позволяет развивать скорость до 50 км/ч и преодолевать до 80 км на одном заряде. Это делает Minako F10 Lite не только удобным для ежедневных поездок, но и для выездов за пределы города. Складная конструкция, обеспечивающая удобство хранения и транспортировки, и прочная стальная рама, рассчитанная на нагрузку до 150 кг.

Безопасность обеспечивает механическая тормозная система и широкие 20-дюймовые колеса с прочными шинами. Для комфорта предусмотрены амортизатор, багажник и необходимое освещение.

На фоне появления новых технологичных решений, таких как гибридные тягачи, о которых недавно рассказывали в материалах о современных технологиях для перевозки , электровелосипеды вроде Minako F10 Lite становятся частью тенденции экологически чистого и мобильного транспорта.

Minako F10 Lite выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет надежный и функциональный электровелосипед для городских и пригородных поездок. Среди ключевых особенностей - высокая грузоподъемность, складная конструкция, мотор и надежный запас хода. Это может быть особенно актуально для российских условий, где универсальность и надежность техники часто выходят на первый план.