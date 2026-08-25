25 августа 2026, 09:34
Minako F10 Lite: электровелосипед с мотор-колесом 500 Вт и запасом хода до 80 км
25 августа 2026, 09:34
Minako F10 Lite: электровелосипед с мотор-колесом 500 Вт и запасом хода до 80 км
Minako F10 Lite: складной электровелосипед 500 Вт, 80 км хода, 150 кг нагрузки и место для пассажира
Minako F10 Lite: электровелосипед с мотор-колесом 500 Вт и запасом хода до 80 км
Электровелосипед Minako F10 Lite выделяется складной конструкцией, мощным мотором и возможностью перевозки двух человек. Модель сочетает в себе надежность, высокую скорость и большой запас хода, что особенно актуально для современных городских условий.
Minako F10 Lite - электровелосипед, который сразу обращает на себя внимание сочетанием складной рамы, мощного мотор-колеса и возможностью перевозки второго пассажира. В условиях растущего транспортного потока, такие решения становятся особенно востребованными среди жителей крупных городов.
Модель оснащена мотор-колесом мощностью 500 Вт и аккумулятором 48В 20Ач, что позволяет развивать скорость до 50 км/ч и преодолевать до 80 км на одном заряде. Это делает Minako F10 Lite не только удобным для ежедневных поездок, но и для выездов за пределы города. Складная конструкция, обеспечивающая удобство хранения и транспортировки, и прочная стальная рама, рассчитанная на нагрузку до 150 кг.
Безопасность обеспечивает механическая тормозная система и широкие 20-дюймовые колеса с прочными шинами. Для комфорта предусмотрены амортизатор, багажник и необходимое освещение.
На фоне появления новых технологичных решений, таких как гибридные тягачи, о которых недавно рассказывали в материалах о современных технологиях для перевозки , электровелосипеды вроде Minako F10 Lite становятся частью тенденции экологически чистого и мобильного транспорта.
Minako F10 Lite выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет надежный и функциональный электровелосипед для городских и пригородных поездок. Среди ключевых особенностей - высокая грузоподъемность, складная конструкция, мотор и надежный запас хода. Это может быть особенно актуально для российских условий, где универсальность и надежность техники часто выходят на первый план.
Похожие материалы
-
25.08.2026, 10:48
Mitsubishi Pajero 2027: возвращение легенды на базе Triton и новые детали
Mitsubishi готовит премьеру нового Pajero, который построен на платформе Triton и обещает вернуть интерес к настоящим внедорожникам. Модель выходит спустя пять лет после снятия с производства и может задать новые стандарты в классе.Читать далее
-
25.08.2026, 10:27
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
Электровелосипед Minako M.1 - новинка для российских городов, рассчитанная на взрослых и подростков. Модель выделяется складной рамой, мощным мотором и возможностью проехать до 40 км без подзарядки. Важно знать, чем она отличается от других решений на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 10:03
Mitsubishi Xpander: новый семиместный кроссовер дешевле конкурентов уже в России
В России появился Mitsubishi Xpander - семиместный кроссовер, который можно заказать за 2,3 млн рублей. На фоне роста цен и ограниченного выбора в сегменте, эта модель выделяется сочетанием вместимости, надежности и доступности. Эксперты отмечают, что предложение может изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 09:01
Honda Vezel с параимпорта: надежный кроссовер дешевле Haval Jolion и Tenet
На российском рынке появился Honda Vezel из параимпорта, который выделяется сочетанием надежности и доступной цены. Модель уже успела попасть в рейтинги и может заинтересовать тех, кто ищет альтернативу популярным китайским авто, заполонившим рынок.Читать далее
-
25.08.2026, 08:42
Toyota bZ3X выходит на российский рынок: старт продаж и особенности модели
В России стартовали продажи электрокроссовера Toyota bZ3X, который уже вызвал ажиотаж в Китае. Модель доступна в одной комплектации с запасом хода 520 км и быстрой зарядкой. Почему дилеры делают ставку на эту новинку, какие нюансы стоит учесть и что может измениться для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.08.2026, 08:33
Volkswagen Polo Plus с классическим автоматом: новый хэтчбек дешевле китайских конкурентов
Во Владивостоке стартовали заказы на Volkswagen Polo Plus - хэтчбек с атмосферным мотором и классическим автоматом, который ранее был доступен только в Китае. Модель выделяется ценой и оснащением на фоне конкурентов, что может изменить ситуацию на рынке недорогих авто.Читать далее
-
25.08.2026, 08:25
Cadillac Escalade ESV 2026: старт продаж удлиненной версии с новым мотором в России
В России начались продажи Cadillac Escalade ESV 2026 года - впервые с новым 6,2-литровым мотором и пневмоподвеской. Цена стартует от 21,9 млн рублей. Что изменилось в комплектации, какие опции доступны и почему эта новинка может повлиять на рынок премиальных внедорожников - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.08.2026, 08:16
Honda Accord нового поколения: как гибридная концепция меняет подход к седанам
Honda удивила публику на Monterey Car Week 2026, представив прототип гибридного седана с новым дизайном и платформой. Эксперты обсуждают, как смена стратегии компании и ставка на гибриды повлияют на будущее Accord и всей линейки бренда.Читать далее
-
25.08.2026, 08:08
Volkswagen Amarok нового поколения: первые фото и детали платформы SAIC
Volkswagen представил первые изображения нового Amarok, который теперь строится на платформе SAIC. Модель обещает заметные перемены во внешности и технической начинке. Почему это событие может повлиять на рынок пикапов и какие неожиданные решения готовит производитель - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что платформа уже используется в других успешных моделях.Читать далее
-
25.08.2026, 08:03
ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями
ZEEHO, дочерний бренд CFMOTO, вывел на рынок обновленную линейку электроскутеров AE6. Новинки отличаются не только дизайном, но и техническими решениями, которые могут повлиять на развитие городского электротранспорта в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы
-
25.08.2026, 10:48
Mitsubishi Pajero 2027: возвращение легенды на базе Triton и новые детали
Mitsubishi готовит премьеру нового Pajero, который построен на платформе Triton и обещает вернуть интерес к настоящим внедорожникам. Модель выходит спустя пять лет после снятия с производства и может задать новые стандарты в классе.Читать далее
-
25.08.2026, 10:27
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
Электровелосипед Minako M.1 - новинка для российских городов, рассчитанная на взрослых и подростков. Модель выделяется складной рамой, мощным мотором и возможностью проехать до 40 км без подзарядки. Важно знать, чем она отличается от других решений на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 10:03
Mitsubishi Xpander: новый семиместный кроссовер дешевле конкурентов уже в России
В России появился Mitsubishi Xpander - семиместный кроссовер, который можно заказать за 2,3 млн рублей. На фоне роста цен и ограниченного выбора в сегменте, эта модель выделяется сочетанием вместимости, надежности и доступности. Эксперты отмечают, что предложение может изменить расстановку сил на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 09:01
Honda Vezel с параимпорта: надежный кроссовер дешевле Haval Jolion и Tenet
На российском рынке появился Honda Vezel из параимпорта, который выделяется сочетанием надежности и доступной цены. Модель уже успела попасть в рейтинги и может заинтересовать тех, кто ищет альтернативу популярным китайским авто, заполонившим рынок.Читать далее
-
25.08.2026, 08:42
Toyota bZ3X выходит на российский рынок: старт продаж и особенности модели
В России стартовали продажи электрокроссовера Toyota bZ3X, который уже вызвал ажиотаж в Китае. Модель доступна в одной комплектации с запасом хода 520 км и быстрой зарядкой. Почему дилеры делают ставку на эту новинку, какие нюансы стоит учесть и что может измениться для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.08.2026, 08:33
Volkswagen Polo Plus с классическим автоматом: новый хэтчбек дешевле китайских конкурентов
Во Владивостоке стартовали заказы на Volkswagen Polo Plus - хэтчбек с атмосферным мотором и классическим автоматом, который ранее был доступен только в Китае. Модель выделяется ценой и оснащением на фоне конкурентов, что может изменить ситуацию на рынке недорогих авто.Читать далее
-
25.08.2026, 08:25
Cadillac Escalade ESV 2026: старт продаж удлиненной версии с новым мотором в России
В России начались продажи Cadillac Escalade ESV 2026 года - впервые с новым 6,2-литровым мотором и пневмоподвеской. Цена стартует от 21,9 млн рублей. Что изменилось в комплектации, какие опции доступны и почему эта новинка может повлиять на рынок премиальных внедорожников - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.08.2026, 08:16
Honda Accord нового поколения: как гибридная концепция меняет подход к седанам
Honda удивила публику на Monterey Car Week 2026, представив прототип гибридного седана с новым дизайном и платформой. Эксперты обсуждают, как смена стратегии компании и ставка на гибриды повлияют на будущее Accord и всей линейки бренда.Читать далее
-
25.08.2026, 08:08
Volkswagen Amarok нового поколения: первые фото и детали платформы SAIC
Volkswagen представил первые изображения нового Amarok, который теперь строится на платформе SAIC. Модель обещает заметные перемены во внешности и технической начинке. Почему это событие может повлиять на рынок пикапов и какие неожиданные решения готовит производитель - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что платформа уже используется в других успешных моделях.Читать далее
-
25.08.2026, 08:03
ZEEHO AE6: три новых электроскутера с разными батареями и технологиями
ZEEHO, дочерний бренд CFMOTO, вывел на рынок обновленную линейку электроскутеров AE6. Новинки отличаются не только дизайном, но и техническими решениями, которые могут повлиять на развитие городского электротранспорта в ближайшие годы.Читать далее
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 4 640 000 РHongqi HS3 2025 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 12 990 000 РBMW X5 M 2021 в Москве
- 3 990 000 РHongqi HS3 2025 в Москве
- 12 990 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 9 900 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве