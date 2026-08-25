25 августа 2026, 12:41
Minako F10 PRO 20Ah: электровелосипед с запасом хода до 80 км и складной рамой
25 августа 2026, 12:41
Minako F10 PRO 20Ah: электровелосипед с запасом хода до 80 км и складной рамой
80 км на одной зарядке: обзор складного электровелосипеда Minako F10 PRO с мотором 500 Вт
Minako F10 PRO 20Ah: электровелосипед с запасом хода до 80 км и складной рамой
Электровелосипед Minako F10 PRO 20Ah выделяется мощным 500-ваттным мотором, литий-ионной батареей на 20000 мАч и складной алюминиевой рамой. Модель рассчитана на дальние поездки и подходит для разных условий эксплуатации.
Электровелосипеды становятся все более востребованными в России, а Minako F10 PRO 20Ah — пример того, как современные технологии меняют подход к личному транспорту. Эта модель сочетает в себе 500-ваттный двигатель с задним приводом и емкий аккумулятор на 20000 мАч, что позволяет преодолевать расстояние до 80 км без подзарядки. Такой запас хода особенно важен для тех, кто часто ездит не только по городу на большие расстояния или работает в доставке.
Складная алюминиевая рама делает Minako F10 PRO 20Ач, удобным для хранения и транспортировки, вес в 35 кг позволяет даже переносить велосипед. Вилка с блокировкой помогает сглаживать неровности покрытия. В комплект входит багажник, обеспечивающий возможность перевозки личных вещей или небольших грузов.
Безопасность – еще один важный аспект. Гидравлическая тормозная система гарантирует эффективное торможение даже на высоких скоростях, а продуманная конструкция рамы и колес компенсирует отсутствие заднего амортизатора. Максимальная нагрузка до 150 кг делает модель универсальной для пользователей разной комплекции.
На рынке транспортных средств имеются и другие инновационные решения, например, гибридные тягачи с увеличенным запасом хода. Один из таких примеров - магистральный гибридный тягач с дальностью до 3000 км и современной кабиной , что обусловливает общую тенденцию на развитие экологических и технологичных видов транспорта.
В 2026 году электровелосипеды, подобные Minako F10 PRO 20Ah, станут не только альтернативой автомобилям, но и позволят экономить на топливе и обслуживании.
Похожие материалы
-
25.08.2026, 15:29
Raymon Tavano Comp Wave: электровелосипед с мотором Bosch и запасом хода до 150 км
Электровелосипед Raymon Tavano Comp Wave с алюминиевой рамой и мотором Bosch Performance Line PX выделяется среди конкурентов продуманной эргономикой и набором аксессуаров для ежедневных поездок. Модель уже доступна в Европе и может заинтересовать тех, кто ищет универсальный транспорт для города и пригорода.Читать далее
-
25.08.2026, 14:17
Dreame Technology закрывает автомобильное направление: что стало причиной перемен
Компания Dreame Technology неожиданно объявила о полном уходе из автомобильного бизнеса, свернув амбициозный проект Starry Sky. Мало кто ожидал такого поворота после громких премьер и масштабных инвестиций. Что грозит сотрудникам и поставщикам, какие проблемы вскрылись и почему это важно для всей отрасли - объяснил эксперт. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.08.2026, 13:31
Heybike Titan: электровелосипед с двумя аккумуляторами и скоростью до 45 км/ч
Heybike Titan выходит на рынок с возможностью разгона до 45 км/ч, двумя аккумуляторами и полной подвеской. Модель обещает изменить представление о комфорте и дальности поездок на электровелосипедах, что особенно актуально для российских дорог.Читать далее
-
25.08.2026, 13:05
Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах
РЖД анонсировали плацкартные вагоны нового поколения: теперь у каждого пассажира будет собственное пространство с закрывающейся шторкой, розеткой и вентиляцией. Это может изменить привычный формат дальних поездок по России и повысить комфорт на массовых направлениях.Читать далее
-
25.08.2026, 12:32
Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае
Geely запускает масштабную отзывную кампанию в Китае: под замену попали десятки тысяч автомобилей Lynk & Co и Geely Galaxy M9. Владельцы жаловались на отключение ассистентов и сбои в работе LiDAR, а дилеры не сразу признали проблему. Что грозит водителям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.Читать далее
-
25.08.2026, 12:24
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
Электровелосипед Minako Titan 2.0 выделяется на фоне аналогов благодаря мощному мотору, стальной раме и аккумулятору LiFePO4 на 30 Ач. Модель рассчитана на дальние поездки и выдерживает до 150 кг нагрузки.Читать далее
-
25.08.2026, 11:48
BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей
В автомобильной индустрии разгорается спор: нужны ли физические кнопки в салоне или пора полностью переходить на сенсорные панели и голосовое управление. BMW идет против течения, делая ставку на цифровые решения, несмотря на критику и опыт конкурентов. Почему это важно именно сейчас - объясняем, что ждет водителей и как меняются требования к современным авто.Читать далее
-
25.08.2026, 11:15
Новые купейные вагоны РЖД: душ, сейфы и климат-контроль уже на маршрутах
РЖД внедряет купейные вагоны с душевыми кабинами, индивидуальным климат-контролем и сервисной зоной. Это решение может изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования и повысить лояльность пассажиров уже в ближайшие годы.Читать далее
-
25.08.2026, 10:27
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
Электровелосипед Minako M.1 - новинка для российских городов, рассчитанная на взрослых и подростков. Модель выделяется складной рамой, мощным мотором и возможностью проехать до 40 км без подзарядки. Важно знать, чем она отличается от других решений на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 09:34
Minako F10 Lite: электровелосипед с мотор-колесом 500 Вт и запасом хода до 80 км
Электровелосипед Minako F10 Lite выделяется складной конструкцией, мощным мотором и возможностью перевозки двух человек. Модель сочетает в себе надежность, высокую скорость и большой запас хода, что особенно актуально для современных городских условий.Читать далее
Похожие материалы
-
25.08.2026, 15:29
Raymon Tavano Comp Wave: электровелосипед с мотором Bosch и запасом хода до 150 км
Электровелосипед Raymon Tavano Comp Wave с алюминиевой рамой и мотором Bosch Performance Line PX выделяется среди конкурентов продуманной эргономикой и набором аксессуаров для ежедневных поездок. Модель уже доступна в Европе и может заинтересовать тех, кто ищет универсальный транспорт для города и пригорода.Читать далее
-
25.08.2026, 14:17
Dreame Technology закрывает автомобильное направление: что стало причиной перемен
Компания Dreame Technology неожиданно объявила о полном уходе из автомобильного бизнеса, свернув амбициозный проект Starry Sky. Мало кто ожидал такого поворота после громких премьер и масштабных инвестиций. Что грозит сотрудникам и поставщикам, какие проблемы вскрылись и почему это важно для всей отрасли - объяснил эксперт. Подробности - в материале.Читать далее
-
25.08.2026, 13:31
Heybike Titan: электровелосипед с двумя аккумуляторами и скоростью до 45 км/ч
Heybike Titan выходит на рынок с возможностью разгона до 45 км/ч, двумя аккумуляторами и полной подвеской. Модель обещает изменить представление о комфорте и дальности поездок на электровелосипедах, что особенно актуально для российских дорог.Читать далее
-
25.08.2026, 13:05
Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах
РЖД анонсировали плацкартные вагоны нового поколения: теперь у каждого пассажира будет собственное пространство с закрывающейся шторкой, розеткой и вентиляцией. Это может изменить привычный формат дальних поездок по России и повысить комфорт на массовых направлениях.Читать далее
-
25.08.2026, 12:32
Geely отзывает почти 93 тысячи машин: массовая проблема с LiDAR в Китае
Geely запускает масштабную отзывную кампанию в Китае: под замену попали десятки тысяч автомобилей Lynk & Co и Geely Galaxy M9. Владельцы жаловались на отключение ассистентов и сбои в работе LiDAR, а дилеры не сразу признали проблему. Что грозит водителям и как это повлияет на рынок - объясняем подробно.Читать далее
-
25.08.2026, 12:24
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
Электровелосипед Minako Titan 2.0 выделяется на фоне аналогов благодаря мощному мотору, стальной раме и аккумулятору LiFePO4 на 30 Ач. Модель рассчитана на дальние поездки и выдерживает до 150 кг нагрузки.Читать далее
-
25.08.2026, 11:48
BMW отказалась от физических кнопок в новых моделях: что изменится для водителей
В автомобильной индустрии разгорается спор: нужны ли физические кнопки в салоне или пора полностью переходить на сенсорные панели и голосовое управление. BMW идет против течения, делая ставку на цифровые решения, несмотря на критику и опыт конкурентов. Почему это важно именно сейчас - объясняем, что ждет водителей и как меняются требования к современным авто.Читать далее
-
25.08.2026, 11:15
Новые купейные вагоны РЖД: душ, сейфы и климат-контроль уже на маршрутах
РЖД внедряет купейные вагоны с душевыми кабинами, индивидуальным климат-контролем и сервисной зоной. Это решение может изменить представление о комфорте в поездах дальнего следования и повысить лояльность пассажиров уже в ближайшие годы.Читать далее
-
25.08.2026, 10:27
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
Электровелосипед Minako M.1 - новинка для российских городов, рассчитанная на взрослых и подростков. Модель выделяется складной рамой, мощным мотором и возможностью проехать до 40 км без подзарядки. Важно знать, чем она отличается от других решений на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 09:34
Minako F10 Lite: электровелосипед с мотор-колесом 500 Вт и запасом хода до 80 км
Электровелосипед Minako F10 Lite выделяется складной конструкцией, мощным мотором и возможностью перевозки двух человек. Модель сочетает в себе надежность, высокую скорость и большой запас хода, что особенно актуально для современных городских условий.Читать далее
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 4 640 000 РHongqi HS3 2025 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 12 990 000 РBMW X5 M 2021 в Москве
- 3 990 000 РHongqi HS3 2025 в Москве
- 12 990 000 РMercedes S-класс 2021 в Москве
- 9 900 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве