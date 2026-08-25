25 августа 2026, 10:27
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
25 августа 2026, 10:27
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
Для города и дачи: складной электровелосипед Minako M.1 с мотором 500 Вт и местом для пассажира
Minako M.1: электровелосипед с запасом хода 40 км и скоростью до 40 км/ч
Электровелосипед Minako M.1 - новинка для российских городов, рассчитанная на взрослых и подростков. Модель выделяется складной рамой, мощным мотором и возможностью проехать до 40 км без подзарядки. Важно знать, чем она отличается от других решений на рынке.
Электровелосипеды становятся все более востребованными в российских городах, а Minako M.1 - одна из моделей, сочетающая в себе практичность и удачные технические характеристики. В условиях плотного трафика и необходимости быстрого перемещения по городу, такие решения выглядят особенно актуальными.
Minako M.1 — это электровелосипед 2021 года с низкой складной рамой и регулируемым подъемом сиденья, рассчитанный на взрослых и подростков. Модель ориентирована на ежедневные поездки по асфальту и грунтовке, а также подходит для прогулок в парке или выездов за город. В задней части предусмотрено дополнительное компактное сиденье, которое делает возможной поездку вдвоем.
Производитель сделал акцент на надежность и удобство: электровелосипед оснащен мотор-колесом мощностью 500 Вт, что позволяет развивать скорость до 40 км/ч. Запас хода на одном заряде - до 40 км, емкий аккумулятор удобно размещается сбоку от седла. Весит модель 26 кг, при этом выдерживает нагрузку до 120 кг. Для безопасности предусмотрена дисковая механическая тормозная система, а также фары и стоп-сигналы.
Важное отличие Минако М.1 в складной конструкции рамы, которая обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Диаметр колес - 14 дюймов, корпус выполнен из стали, аккумулятор полностью заряжается за 4 часа. В комплектации есть корзина, удобная для повседневных покупок, но багажник не предусмотрен. Привод - задний, что обеспечивает устойчивость на дороге.
На рынке электровелосипедов Minako M.1 отличается сочетанием экономичности, компактности и доступности. Для сравнения, другие городские модели, такие как Rize Road Fixie, обеспечивают легкость и увеличенный запас хода, но Minako M.1 выигрывает по универсальности и удобству для двоих. Подробнее о тенденциях в сегменте электровелосипедов можно узнать из материалов о других популярных моделяхс увеличенным пробегом .
Минако М.1 может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для города. Важно учитывать, что максимальные показатели зависят от веса райдера, рельефа и погодных условий.
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