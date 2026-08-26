Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 20:17

Minako M1 Pro: складной электровелосипед для города с пробегом до 40 км

Minako M1 Pro: складной электровелосипед для города с пробегом до 40 км

Электро-компакт 2026: почему Minako M1 Pro выбирают горожане и как не нарушить ПДД

Minako M1 Pro: складной электровелосипед для города с пробегом до 40 км

Minako M1 Pro - городской электровелосипед с компактной складной конструкцией и весом всего 26 кг. Модель рассчитана на пробег до 40 км, что делает ее актуальной для жителей мегаполиса, ищущих удобный транспорт для коротких маршрутов.

Minako M1 Pro - городской электровелосипед с компактной складной конструкцией и весом всего 26 кг. Модель рассчитана на пробег до 40 км, что делает ее актуальной для жителей мегаполиса, ищущих удобный транспорт для коротких маршрутов.

Городские электровелосипеды становятся всё более востребованными среди жителей мегаполисов. Minako M1 Pro — яркий пример того, как компактность и функциональность сочетаются в одной модели. Складная конструкция позволяет без труда хранить велосипед дома или перевозить его в автомобиле, а вес в 26 кг делает его одним из самых лёгких в линейке бренда.

Модель оснащена электродвигателем мощностью 240 Вт и аккумулятором 48 В, 10,5 А·ч, что обеспечивает до 40 км пробега на одном заряде. Полная зарядка занимает около 4 часов — это удобно для ежедневных поездок. Отсутствие переключения скоростей (одна звезда главного управления), регулировка высоты сиденья и руля делают велосипед универсальным для взрослых, подростков и детей в период постепенного роста.

Колёса диаметром 14 дюймов с шинами 14×2,125 и литыми дисками рассчитаны на городские дороги, а дисковые механические тормоза с задним приводом обеспечивают надёжное торможение. Максимальная нагрузка — до 120 кг, что позволяет использовать Minako M1 Pro людям с разной комплекцией.

Модель ориентирована на тех, кто ценит мобильность и простоту: велосипед легко взять с собой в общественный транспорт или хранить в квартире. Благодаря современным решениям, такой электровелосипед может стать реальной альтернативой личному автомобилю для поездок по городу, особенно в условиях плотного движения и ограничений на парковку.

В России электровелосипеды с мощностью двигателя до 250 Вт и максимальной скоростью до 25 км/ч приравниваются к обычным велосипедам. Minako M1 Pro (240 Вт) попадает в эту категорию, поэтому для управления им не требуются водительские права, а передвигаться разрешено по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине.

Однако важно помнить:

— Движение на электровелосипеде по тротуарам разрешено только для детей до 14 лет (в сопровождении взрослых) или если масса груза не позволяет ехать по дороге.

— В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно использование фар и световозвращателей (спереди — белого, сзади — красного цвета).

— Рекомендуется использовать защитный шлем и светоотражающие элементы на одежде.

— Запрещается буксировка, перевозка пассажиров (если это не предусмотрено конструкцией) и движение по автомагистралям.

Также стоит учитывать, что многие города вводят локальные ограничения на скорость электротранспорта в парковых зонах и пешеходных улицах. Поэтому перед поездкой полезно уточнять актуальные правила в своём регионе.

Судя по тенденциям последних лет, спрос на такие решения будет только расти, а производители продолжат совершенствовать технологии и расширять ассортимент. В условиях растущего интереса к экологичному транспорту модели вроде Minako M1 Pro становятся особенно актуальными. Для сравнения, на рынке уже есть экземпляры с увеличенным запасом хода и грузоподъёмностью — например, электровелосипеды, способные перевозить до 204 кг и преодолевать более 100 км на одном заряде, подробнее о практичном городском электровелосипеде с большим запасом хода .

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