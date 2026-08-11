Minako Pit R 2000Вт: Мощный электропитбайк с запасом хода 70 км и рамой на 180 кг — стоит ли брать для российских дорог

11 августа 2026, 22:46
Minako Pit R: электропитбайк с мотором 2000 Вт и увеличенным запасом хода
Minako Pit R: электропитбайк с мотором 2000 Вт и увеличенным запасом хода
Электропитбайк Minako Pit R выделяется мощным мотором, усиленной рамой и увеличенным запасом хода. Модель рассчитана на активную эксплуатацию в сложных условиях, что особенно актуально для российских любителей внедорожной техники.
Minako Pit R - это электропитбайк, который сразу обращает внимание сочетанием скорости и выносливости. В условиях, когда спрос на надежную технику для активного отдыха и сложного рельефа только растет, эта модель становится ведущим игроком на рынке электрических питбайков.
В основе Minako Pit R прочная стальная рама, рассчитанная на вес до 180 кг. Центральный цепной электродвигатель мощностью 2000 Вт создает крутящий момент на заднем колесе, что позволяет уверенно разгоняться и преодолевать подъемы. Регулируемый амортизатор с ниппелем дает возможность адаптировать подвеску под вес и стиль езды, делая привод удобным как на спокойных маршрутах, так и на сложных трассах.
Отличие Minako Pit R от младшей версии PIT X - это не только увеличенная мощность, но и аккумулятор 60В 23Ач, а также колеса большего диаметра: 17 дюймов спереди и 14 дюймов сзади. Такой набор параметров обеспечивает запас хода до 70 км на одном заряде. Для сравнения, PIT X оснащен мотором мощностью 1500 Вт, аккумулятором 48 В, 23 Ач и колесами 14/12 дюймов, что делает его более компактным и подходящим для менее сложных условий. Оба питбайка прошли испытания на различных трассах, включая карьер и неровный грунт, где рама и подвеска показали отличную выносливость.
Minako Pit R и PIT X доступны в пяти цветах: черном, зеленом, красном, оранжевом и синем. Черный вариант выглядит сдержанно и универсально, яркие цвета подчеркивают кроссовый характер техники и делают ее заметнее на трассе. Такой выбор позволяет подобрать модель под определенные предпочтения и задачи.
Для тех, кто выбирает между двумя версиями, важно учитывать не только размеры и мощность, но и предполагаемые условия эксплуатации. PIT X подойдет тем, кто ищет компактность и маневренность, PIT R - для тех, кто планирует длительные поездки по сложному рельефу и требует больших нагрузок от техники.
Кстати, о преимуществах младших моделей PIT X можно узнать в материалах о компактных электропитбайках для активной езды .
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