25 августа 2026, 12:24
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
25 августа 2026, 12:24
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
Minako Titan 2.0: 100 км хода, стальная рама и мотор 1000 Вт — разбор главного электро-хита сезона
Minako Titan 2.0: электровелосипед с запасом хода до 100 км и мотором 1000 Вт
Электровелосипед Minako Titan 2.0 выделяется на фоне аналогов благодаря мощному мотору, стальной раме и аккумулятору LiFePO4 на 30 Ач. Модель рассчитана на дальние поездки и выдерживает до 150 кг нагрузки.
Minako Titan 2.0 выходит на рынок в тот момент, когда спрос на надежность и выносливые электровелосипеды стабильно растет. Эта модель сразу привлекает внимание сочетанием высокой производительности и продуманной конструкции, что делает ее актуальной для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный транспорт для города.
В основе Minako Titan 2.0 - железофосфатный аккумулятор LiFePO4 емкостью 30 Ач, который обеспечивает до 100 км пробега на одном заряде. Такой показатель особенно важен для пользователей, которым приходится преодолевать большие расстояния без возможности частой подзарядки. Мощный мотор на 1000 Вт позволяет уверенно передвигаться не только по асфальту, но и по легкому бездорожью, что расширяет возможности использования велосипеда.
Стальная рама - еще один аргумент в его пользу. Она выдерживает серьезные нагрузки и устойчива к механическим повреждениям, а общий вес устройства - 69 кг - обеспечивает устойчивость на дороге. Максимальная грузоподъемность до 150 кг делает Minako Titan 2.0 универсальным для пользователей разной комплекции. Компактные 16-дюймовые колеса обеспечивают маневренность, что особенно ценно в плотном городском потоке.
Производитель сделал закладку на минимализм и практичность: в конструкции нет багажника или корзины, зато есть все необходимое для комфорта и безопасности. Передняя и задняя амортизация сглаживают неровности дороги, современный бортовой дисплей информирует о скорости и уровне заряда. Светодиодная фара и дополнительная подсветка повышают видимость в темное время суток.
Полная зарядка аккумулятора занимает около 6 часов, что позволяет использовать велосипед ежедневно без долгих простоев. Габариты 170×64×110 см удобны для размещения и хранения даже в ограниченном пространстве.
На фоне других решений для городской мобильности, таких как электросамокаты или гибридные велосипеды, Minako Titan 2.0 выглядит сбалансированным вариантом для тех, кто ценит автономность и надежность. Между тем, интерес к СИМ стабилизируется и рынок предлагает новые модели, например, складные электросамокаты с увеличенным запасом хода, о которых недавно сообщалось в материале о новых современных электросамокатах с разными колесами .
Для российского рынка Minako Titan 2.0 может стать особенно актуальным благодаря сочетанию прочности, автономности и адаптации к разным дорожным условиям.
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