Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 07:50

Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг

Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг

Minako U2 PRO — грузовой электровелосипед с запасом 100 км: выдерживает 180 кг и заменяет авто в городе

Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг

Электровелосипед Minako U2 PRO сочетает мощную стальную раму, надежный мотор и аккумулятор, позволяя перевозить грузы и преодолевать большие расстояния без подзарядки. На фоне роста цен на топливо и ужесточения эконорм это решение становится все более актуальным для бизнеса и частных пользователей.

Электровелосипед Minako U2 PRO сочетает мощную стальную раму, надежный мотор и аккумулятор, позволяя перевозить грузы и преодолевать большие расстояния без подзарядки. На фоне роста цен на топливо и ужесточения эконорм это решение становится все более актуальным для бизнеса и частных пользователей.

Рынок простых электровелосипедов резко меняется: сегодня это не просто альтернатива общественному транспорту, а полноценный инструмент для бизнеса и повседневных задач. Minako U2 PRO — пример идеального варианта для потребителей, которым важны не только стиль и скорость, но и реальная практичность.

Главная особенность Minako U2 PRO — литая стальная рама, рассчитанная на нагрузку до 180 кг. Это позволяет использовать велосипед не только для личных поездок, но и для перевозки габаритных сумок, доставки товаров или даже перевозки пассажира. Мощность двигателя 240 Вт и контроллер на 40 Ампер обеспечивают уверенное движение даже при полной загрузке, а задний привод с ограничением реверсивного торможения упрощает маневрирование в ограниченном пространстве.

Съемный аккумулятор LifePO4 (60В, 30Ач) весит 13 кг и гарантирует пробег до 100 км на одном заряде. Для ежедневных пользователей предусмотрен внешний разъем для зарядки — батарею можно не снимать, что экономит время и силы. Полная зарядка занимает около 6 часов, что позволяет планировать маршруты без лишних простоев.

Безопасность на дороге обеспечивают гидравлические тормоза и широкие бескамерные покрышки 16×3,0, которые хорошо сохраняют сцепление и на асфальте, и на грунтовке. В комплектацию входят поворотники и аварийная сигнализация, что особенно важно в плотном городском потоке. Двойное сиденье рассчитано на двух человек или дополнительный груз, а выбор из пяти цветов позволяет подобрать велосипед под корпоративный стиль или личные предпочтения.

Интерес к электровелосипедам со стороны руководства ведущих стран связан не только с ростом цен на топливо, но и с ужесточением экологических требований в городах России и Европы. Minako U2 PRO удачно сочетает в себе большой запас хода и высокую грузоподъемность — параметры, которые редко встречаются вместе в этом сегменте. Эксперты отмечают, что именно такие характеристики становятся решающими для компаний, занимающихся городской логистикой, и для частных пользователей, ищущих надежный транспорт на каждый день.

Электровелосипеды с усиленной рамой и большим запасом хода становятся все более востребованными в городах России. Это связано не только с экономией на топливе, но и с возможностью быстрого перемещения в пробках, снижением затрат на доставку и обслуживание. По данным отраслевых аналитиков, спрос на аналогичные модели в 2026 году вырос на 30% по сравнению с 2024 годом. Для бизнеса это возможность оптимизировать логистику, а для пользователей — надежный и универсальный городской транспорт.

На рынке есть и другие интересные решения: например, электровелосипед Sabre S1 от GhostCat с мощным мотором и широкими шинами, что делает его привлекательным для пользователей с высокими требованиями к скорости и проходимости. Подробнее о возможностях Sabre S1 можно узнать в отдельном материале о других электровелосипедах с высокой грузоподъемностью .

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