Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

18 июля 2026, 04:21

Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и нагрузкой до 180 кг

Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и нагрузкой до 180 кг

Minako U2 PRO: грузовой электровелосипед с запасом хода 100 км, мощностью 240 Вт

Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и нагрузкой до 180 кг

Электровелосипед Minako U2 PRO выделяется сочетанием прочной конструкции, мощного аккумулятора и высокой грузоподъемности. Модель рассчитана на ежедневные поездки по городу, доставку и работу, что особенно актуально в условиях роста спроса на практичные транспортные решения.

Электровелосипед Minako U2 PRO выделяется сочетанием прочной конструкции, мощного аккумулятора и высокой грузоподъемности. Модель рассчитана на ежедневные поездки по городу, доставку и работу, что особенно актуально в условиях роста спроса на практичные транспортные решения.

Практичность и надежность – два ключевых качества, которые сегодня ищут в городском транспорте. Minako U2 PRO отвечает этим требованиям: электровелосипед рассчитан на ежедневную зарядку, позволяет выдерживать до 180 кг и обеспечивает запас хода до 100 км на одном заряде аккумулятора. Это решение для тех, кто ценит функциональность и не готов мириться с компромиссами в отношении надежности.

В основе конструкции — литая стальная рама, которая обеспечивает жесткость даже при полной загрузке. Модель оснащена мотором мощностью 240 Вт с приводом и контроллером на 40 Ампер, что позволяет уверенно передвигаться по городским маршрутам. Задний привод и функция заднего хода облегчают маневрирование и парковку. Двойное сиденье обеспечивает комфорт, поэтому велосипед можно использовать не только в одиночку, но и с пассажиром или для перевозки груза.

Особое внимание уделено аккумулятору: съемная батарея LifePO4 на 60В 30Ач (30000 мАч) весит 13 кг и обеспечивает пробег до 100 км. Зарядка занимает около 6 часов, при этом аккумулятор можно не снимать — предусмотрен внешний разъем. Это удобно для тех, кто ежедневно пользуется велосипедом и не хочет тратить время на лишние манипуляции.

Безопасность на дороге обеспечивают гидравлические тормоза, а широкие бескамерные шины 16х3,0 позволяют уверенно двигаться по покрытиям разных типов — от асфальта до грунтовых дорог. В комплектацию входят поворотники и аварийный сигнал, что особенно важно в условиях интенсивного городского движения.

В условиях роста интереса к экологически чистому транспорту и необходимости экономить топливо такие решения становятся все более востребованными.

Minako U2 PRO рассчитан на регулярную эксплуатацию, подходит для работы, доставки и поездок с грузом, а его технические параметры — запас хода, мощность, прочная рама и удобство зарядки — делают его одним из наиболее сбалансированных предложений на рынке электровелосипедов в 2026 году. Модель может заинтересовать как европейских пользователей, так и бизнес, связанный с городской логистикой.

Minako U2 PRO доступен сразу в пяти цветах: синий, пурпурный, красный, желтый и черный. Такой выбор позволяет подобрать вариант под свой стиль или корпоративные задачи, если речь идет о доставке или служебном использовании. Стоит отметить, что в сегменте электровелосипедов редко встречаются модели с таким сочетанием грузоподъемности и автономности. Например, в обзоре новых электрокаров видно, что запас хода и мощность становятся ключевыми критериями выбора — подробнее об этом можно узнать в материале о развитии электромобилей с увеличенным пробегом .

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