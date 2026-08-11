Minako U2 PRO: 100 км на одном заряде и грузоподъемность 180 кг — идеальный рабочий конь для города

Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода до 100 км и стальной рамой

Электровелосипед Minako U2 PRO выделяется сочетанием прочной конструкции, высокой грузоподъемности и большим запасом хода. Модель рассчитана на ежедневные поездки по городу, доставку и работу, что особенно актуально в условиях растущего спроса на практичные решения для мобильности.

Электровелосипед Minako U2 PRO выделяется сочетанием прочной конструкции, высокой грузоподъемности и большим запасом хода. Модель рассчитана на ежедневные поездки по городу, доставку и работу, что особенно актуально в условиях растущего спроса на практичные решения для мобильности.

Minako U2 PRO — это электровелосипед, который сразу обращает на себя внимание сочетанием практичности и выносливости. В условиях, когда городская мобильность становится все более востребованной, эта модель уверенно выходит на первый план. Производитель сделал ставку на ежедневное использование: прочная литая стальная рама, аккумулятор LifePO4 на 60В 30Ач и мотор мощностью 240 Вт позволяют уверенно перевозить грузы и не беспокоиться о запасе хода.

Запас хода и аккумулятор

Ключевая особенность Minako U2 PRO — запас хода до 100 км на одном заряде. Это достигается за счет аккумулятора емкостью 30 000 мАч. Батарея съемная, но при этом предусмотрена возможность зарядки без извлечения — через внешний разъем. Вес аккумулятора составляет 13 кг. Полный цикл зарядки занимает около 6 часов при использовании штатного зарядного устройства на 5А. Такое решение делает велосипед максимально комфортным для тех, кто использует его ежедневно и не хочет тратить время на сложные манипуляции с батареей.

Мотор и грузоподъемность

Мотор мощностью 240 Вт в паре с контроллером на 40 ампер обеспечивает стабильную работу даже при максимальной нагрузке до 180 кг. Это позволяет использовать велосипед не только для коротких поездок, но и для доставки, перевозки вещей или регулярных маршрутов с крупногабаритным грузом. Двойное сиденье повышает комфорт, а задний привод и функция заднего хода упрощают маневрирование в ограниченных пространствах.

Безопасность и управляемость

За безопасность и предсказуемость на дороге отвечают гидравлические тормоза и бескамерные шины 16×3,0, которые уверенно держат дорогу на покрытиях разных типов — от асфальта до грунта. Велосипед оснащен поворотниками и аварийным сигналом, что особенно важно для городской среды. Крупные габариты (183×78×108 см) и вес 85 кг делают модель устойчивой, но при этом она остается достаточно маневренной для повседневных задач.

Кому подойдет эта модель

Судя по характеристикам, Minako U2 PRO может стать универсальным решением для тех, кто ищет надежный транспорт для города, работы или дачи. Важно отметить, что литая стальная рама обеспечивает длительный срок службы, а аккумуляторы LifePO4 отличаются устойчивостью к перегреву и большим ресурсом циклов заряда-разряда. В условиях российских дорог и климата такие параметры выглядят особенно актуально. Модель может заинтересовать не только частных пользователей, но и малый бизнес, связанный с доставкой или выездным сервисом. Minako U2 PRO доступен в пяти цветах, включая желтый, что позволяет выбрать вариант под свой стиль.