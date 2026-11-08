Minako U2 PRO: 240 Вт, 100 км запаса хода и 180 кг грузоподъемности — нужны ли на него права в 2026 году?

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

8 ноября 2026, 19:19

Minako U2 PRO — электровелосипед для города с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг

Minako U2 PRO — электровелосипед для города с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг

Minako U2 PRO: 240 Вт, 100 км запаса хода и 180 кг грузоподъемности — нужны ли на него права в 2026 году?

Minako U2 PRO — электровелосипед для города с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг

Minako U2 PRO описан как городской электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг. Заявлены гидравлические тормоза и бескамерные шины 16х3,0; для движения в потоке предусмотрены поворотники с аварийной сигнализацией.

Minako U2 PRO описан как городской электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг. Заявлены гидравлические тормоза и бескамерные шины 16х3,0; для движения в потоке предусмотрены поворотники с аварийной сигнализацией.

В 2026 году рынок традиционных электровелосипедов переживает подъем, и Minako U2 PRO становится одной из самых обсуждаемых моделей среди тех, кто ищет надежный транспорт для работы, доставки или ежедневных поездок. Практичность и универсальность — основная причина интереса к этой новинке.

Minako U2 PRO выполнена из литой стальной рамы, рассчитанной на нагрузку до 180 кг. Это позволяет использовать велосипед не только для дорожных поездок, но и для перевозки пассажиров или крупных грузов. Мощный мотор на 240 Вт и контроллер на 40 Ампер обеспечивают уверенное движение по городским маршрутам, а задний привод с функцией замедления при реверсе облегчает маневрирование и парковку даже в стесненных условиях.

Особое внимание уделено аккумулятору: съемная батарея LifePO4 на 60В 30Ач весит 13 кг и обеспечивает пробег до 100 км на одном заряде. Зарядка занимает около 6 часов, при этом снимать аккумулятор не обязательно — предусмотрен внешний разъем. Это решение особенно удобно для тех, кто ежедневно пользуется велосипедом и не хочет тратить время на лишние действия.

Безопасность на дороге обеспечивается гидравлическими тормозами и широкими бескамерными шинами 16х3,0, которые позволяют уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на грунтовых дорогах. В комплектацию входят поворотники и аварийная сигнализация — важные элементы для интенсивного городского движения. Двойное сиденье делает поездку комфортной даже при полной загрузке.

Что важно знать о ПДД для электровелосипедов в России

При использовании Minako U2 PRO необходимо учитывать требования российского законодательства. Согласно ПДД, электровелосипед с мотором мощностью до 250 Вт и максимальной скоростью до 25 км/ч относится к категории «велосипед». Модель с мотором 240 Вт формально попадает в эту категорию, однако на практике многое зависит от конструктивных особенностей конкретной модификации и того, как она сертифицирована.

Для управления электровелосипедом категории «М» (мопед) требуется водительское удостоверение категории М. Если мощность двигателя превышает 250 Вт или скорость выше 25 км/ч, транспортное средство может быть отнесено к мопедам, что влечет за собой дополнительные требования: наличие прав, использование шлема, движение по проезжей части в установленных местах.

Владельцам Minako U2 PRO следует помнить, что движение по велодорожкам и велополосам при их наличии является приоритетным, а при их отсутствии допускается движение по правому краю проезжей части. По обочине или тротуару двигаться можно только в случаях, прямо предусмотренных ПДД, например при отсутствии условий для движения по проезжей части. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно использование световых приборов. Двойное сиденье не отменяет необходимости оборудовать места для пассажиров в соответствии с конструкцией транспортного средства.

Кроме того, с 2026 года в ряде регионов России ужесточаются требования к регистрации и страхованию электровелосипедов, особенно используемых в коммерческих целях — для доставки и городской логистики. Предприятиям, планирующим использовать Minako U2 PRO в служебных целях, рекомендуется заранее уточнить местные нормативные акты.

Minako U2 PRO доступен в пяти цветах: синий, пурпурный, красный, желтый и черный. Такой выбор позволяет подобрать вариант под индивидуальный стиль или корпоративные задачи, если речь идет о доставке или служебном использовании. В условиях роста интереса к экологически чистому транспорту и необходимости экономить топливо такие решения становятся все более востребованными.

Minako U2 PRO рассчитан на регулярные поездки и может быть интересен как частным пользователям, так и предприятиям, занятым в городской логистике. Важно отметить, что модель сочетает в себе не только технические преимущества, но и удобство ежедневного использования. В 2026 году такие электровелосипеды становятся особенно актуальными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований в городах России и Европы.

Если сравнивать с другими моделями на рынке, редко встречаются электровелосипеды, сочетающие в себе столь высокую грузоподъемность и автономность. Как отмечают эксперты, именно запас хода и надежность конструкции становятся ключевыми критериями выбора для бизнеса и современных городских приложений. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Свердловская область Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться