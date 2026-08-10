Minako UNO 21Ah: Грузовой электрофэтбайк для дачи и города с запасом хода до 80 км и нагрузкой 180 кг

Minako UNO 21Ah: электровелосипед с запасом хода до 80 км и грузоподъемностью 180 кг

Электровелосипед Minako UNO 21Ah выделяется прочной рамой, гидравлическими тормозами и возможностью перевозить до 180 кг. Модель рассчитана на город, дачу и рабочие маршруты, что делает ее актуальной для тех, кто ищет универсальный транспорт.

Электровелосипед Minako UNO 21Ah выделяется прочной рамой, гидравлическими тормозами и возможностью перевозить до 180 кг. Модель рассчитана на город, дачу и рабочие маршруты, что делает ее актуальной для тех, кто ищет универсальный транспорт.

Minako UNO 21Ah - это не просто электровелосипед для прогулок, а полноценный помощник для ежедневных задач. Модель рассчитана на тех, кто ценит практичность: она подходит для поездок по городу, на дачу, для работы, покупок и перевозки вещей. Прочная стальная рама, заниженная посадка, вместительная передняя корзина и задний багажник делают этот велобайк удобным для самых разных случаев использования.

Основная конструкция - идентичная для моделей Minako UNO 21Ah и Minako UNO 30Ah LifePo4. Отличие только в аккумуляторе: у первого - 21Ач, у второго - 30Ач LifePo4 с увеличенным ресурсом. Аккумуляторы взаимозаменяемые, что позволяет легко увеличить запас хода или выбрать батарею другого типа при необходимости.

На одном заряде Minako UNO 21Ah может проехать до 80 км, что особенно актуально для тех, кто обязательно преодолевает большие расстояния. Емкость аккумулятора - 21000 мАч, зарядное устройство на 3А обеспечивает полную зарядку примерно на 7 часов. Мощность двигателя - 240 Вт, прямой привод помогает уверенно преодолевать подъемы и не уставать на долгих маршрутах.

Все элементы электрики аккуратно спрятаны внутри рамы, аккумулятор закреплен на замок. Это решение повышает надежность и защиту от случайного доступа, что особенно важно при хранении велосипеда в подъезде, на работе или возле магазинов. Внешний вид модели сочетает в себе яркие расцветки: помимо классического черного, доступны красный, желтый и синий варианты. Яркий цвет не только популяризирует велосипед в потоке, но и повышает безопасность на дороге.

Minako UNO 21Ah рассчитан на перевозку грузов до 180 кг. Передняя корзина и задний багажник позволяют взять с собой покупки, рабочие принадлежности или вещи для работы. Благодаря прочной раме и высокой грузоподъемности, модель подходит не только для личных дел, но и для курьерской работы или доставки.

Посадка на велосипеде максимально удобная: прямая посадка с учетом нагрузки на спину.

Широкие всесезонные шины 20×3,5 устойчивы к асфальту, плитке, грунтовке, песку и даже снегу. При слабом освещении покрышки дополнительно амортизируют неровности, что делает поездку более комфортной. Для сложного бездорожья можно заменить резину на специализированную, но для города и дачи комплектации достаточно.

Гидравлические тормоза - еще один плюс Minako UNO 21Ah. Они обеспечивают уверенное торможение даже при полном оснащении, что важно для электровелосипеда с высокой грузоподъемностью.

Стоит обратить внимание на то, что Minako UNO 21Ah не складной и достаточно габаритный. Для хранения лучше использовать гараж, сарай, дачный дом или просторную лоджию. В обычном багажнике седана велосипед не помещается без разборки, а поднимать его на этаж без лифта будет неудобно.

Модель комплектуется держателем для телефона и зеркалами, а также оснащена сигнализацией и поворотниками. Вес велосипеда – 59 кг, вес аккумулятора – 9 кг.

Интересно, что на рынке электровелосипедов встречаются и другие похожие модели, но Минако UNO 21Ah отличается сочетанием практичности, защищенной электрики и экономичности. Для сравнения, складные электрофэтбайки типа Eco Drive V6 обеспечивают компактность и увеличенный запас хода, о чем говорилось в материале о возможностях универсальных электровелосипедов для российских дорог .

В целом, Minako UNO 21Ah выглядит как универсальное решение для тех, кто ищет надежный транспорт для города, дачи или работы. Его конструкция разработана с учетом российских условий: прочная рама, всесезонные покрышки, защищенная электрика и высокая грузоподъемность делают модель актуальной для широкого круга пользователей. Важно помнить, что реальный запас хода зависит от условий эксплуатации, нагрузки и погодных условий, выбор между версиями 21 Ач и 30 Ач LifePo4 позволяет подобрать подходящий вариант для своих задач.