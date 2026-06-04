Кнопка вместо автоматики: почему в общественном транспорте появляется новая система и как к ней привыкнуть

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 июня 2026, 11:33

Пассажиры автобусов столкнулись с трудностями из-за новых кнопок

Пассажиры автобусов столкнулись с трудностями из-за новых кнопок

Кнопка вместо автоматики: почему в общественном транспорте появляется новая система и как к ней привыкнуть

Пассажиры автобусов столкнулись с трудностями из-за новых кнопок

Кнопки для открытия дверей в общественном транспорте вместо удобства приносят пассажирам массу неудобств. Почему нововведение вызвало волну жалоб, какие сложности испытывают горожане и что говорят водители - разбираемся, что на самом деле происходит. Не прошли испытание: как новая система влияет на поездки и почему это важно именно сейчас.

Кнопки для открытия дверей в общественном транспорте вместо удобства приносят пассажирам массу неудобств. Почему нововведение вызвало волну жалоб, какие сложности испытывают горожане и что говорят водители - разбираемся, что на самом деле происходит. Не прошли испытание: как новая система влияет на поездки и почему это важно именно сейчас.

Введение кнопок для открытия дверей в общественном транспорте стало неожиданным испытанием для многих пассажиров. Новая система, призванная экономить тепло зимой и сохранять прохладу летом, а также продлить срок службы дверных механизмов, на практике обернулась чередой жалоб и недовольства. Для российских автомобилистов эта ситуация интересна тем, что подобные решения могут появиться и в других городах, а значит, стоит заранее знать о возможных последствиях.

Пассажиры выделяют сразу несколько проблем. Во-первых, в часы пик дотянуться до кнопки и успеть ее нажать - задача не из легких. Особенно сложно это сделать, когда салон переполнен, а двери открываются только по требованию. Во-вторых, для людей с детьми, пожилых и тех, у кого заняты руки, добраться до панели становится настоящим испытанием. Третья проблема - психологическая: многие по привычке ждут автоматического открытия дверей и забывают о необходимости нажать кнопку.

Водители тоже не остались в стороне. Им теперь приходится быть особенно внимательным: каждый раз надо угадывать, собирается ли пассажир выходить или просто стоит у двери. Это добавляет напряжения и требует постоянного контроля за ситуацией в салоне. По словам водителей, иногда приходится включать «шестое чувство», чтобы не оставить кого-то на остановке.

Еще один блок жалоб касается самой конструкции кнопок. Многие пассажиры считают, что они слишком тугие и требуют значительного усилия для нажатия. В транспортных парках объясняют это заботой о безопасности: система не реагирует на случайные прикосновения и требует четкого, осознанного нажатия. Журналисты проверили: если случайно задеть кнопку рукой или опереться на нее, дверь не откроется. Это исключает ложные срабатывания, но создает дополнительные трудности для пассажиров.

Интересно, что похожие ситуации с неудобствами из-за новых технологий уже встречались в других сферах. Например, при заправке автокондиционеров дешевым фреоном, как показал недавний разбор, экономия может обернуться серьезными проблемами для владельцев авто. Подробнее о рисках и последствиях можно узнать в материале о скрытых опасностях дешевого хладагента.

Стоит добавить, что подобные нововведения требуют времени на адаптацию. По данным транспортных компаний, в первые недели после внедрения новых кнопок количество жалоб было максимальным, но постепенно пассажиры начинают привыкать к изменившимся правилам. Тем не менее, для людей с ограниченными возможностями и родителей с маленькими детьми вопрос удобства остается открытым. Важно помнить, что любые технологические изменения должны учитывать интересы всех категорий пассажиров, иначе даже самые полезные инициативы могут вызвать обратный эффект.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lada Azimut выходит на рынок: кто из «некитайцев» и китайцев станет главным соперником
Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Чебоксары Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться