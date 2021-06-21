Минэкономики предложило сократить список штрафуемых технических неисправностей автомобиля
Министерство экономики предложило исключить из списка наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар, пишет издание Коммерсант. Также в ведомстве отметили, что некоторые положения документа «избыточны» и «приводят к необоснованным расходам».
110KM.RU напоминает, что согласно ст. 12.5 КоАП инспектор может применить штраф в размере 500 рублей, если обнаружит неисправности в транспортном средстве согласно действующему перечню, который является приложением к постановлению правительства №1090. В прошлом году МВД представило новый список неисправностей, но он до сих пор не может пройти экспертизу.
В Минэкономики отметили, что в списке должны быть перечислены только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения и для выявления которых инспекторам не требуется дополнительное оборудование. Так, например, инспектор не сможет проверить эффективность торможения, поэтому этот пункт также следует исключить.
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