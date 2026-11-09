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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

9 ноября 2026, 09:09

Рухнул в цене почти на два процента: почему бензин в России неожиданно подешевел

Рухнул в цене почти на два процента: почему бензин в России неожиданно подешевел

Продолжает дешеветь три недели подряд: что происходит с ценами на бензин в РФ

Рухнул в цене почти на два процента: почему бензин в России неожиданно подешевел

Ведомство оценило роль зарубежных поставок на рынке топлива. Октябрьские данные показали снижение цен. Причины связаны с насыщением рынка и сезонным спросом. Летние планы закупок также остаются в материале.

Ведомство оценило роль зарубежных поставок на рынке топлива. Октябрьские данные показали снижение цен. Причины связаны с насыщением рынка и сезонным спросом. Летние планы закупок также остаются в материале.

За неделю с 13 по 19 октября бензин в России подешевел примерно на 0,7%, или на 64 копейки. По данным Росстата, снижение потребительских цен составило 0,69%. Дизельное топливо за тот же период снизилось в цене на 9 копеек. Эти данные Минэнерго привело в комментарии, опубликованном 22 октября 2026 года, как сообщает Avtospravochnaya.com.

На 19 октября средняя потребительская цена АИ-92 составляла 72,55 рубля за литр. АИ-95 стоил 78,90 рубля, дизельное топливо - 86,52 рубля. В последующие недели бензин продолжил дешеветь: с 20 по 26 октября цены уменьшились на 1,63%, а с 27 октября по 2 ноября - еще на 2,04%. К 2 ноября средняя цена бензина составляла 74,84 рубля за литр.

Ведомство не считает зарубежные поставки значимым фактором для средней стоимости топлива в стране. Доля импортного бензина на внутреннем рынке остается небольшой, а потребность в нем, по оценке министерства, сокращается. Такие объемы помогают уравновешивать спрос и предложение. Вице-премьер Александр Новак в октябре сообщал, что Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года для обеспечения рынка и пополнения запасов.

Морской импорт нефтепродуктов в Россию в октябре 2026 года вырос на 25% к сентябрю и достиг 54 тыс. баррелей в сутки. В июле и августе объемы были выше - около 89 тыс. и 153 тыс. баррелей в сутки соответственно. В третьем квартале основную часть морского импорта составлял бензин, меньшую - авиационное топливо, преимущественно направлявшееся на Дальний Восток. Среди направлений поставок были Индия и Южная Корея; поставки шли также из Египта.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин оценил октябрьский объем морского импорта более чем в 200 тыс. тонн в месяц и сопоставил его с годовым потреблением бензина в России, составляющим около 40 млн тонн. По его оценке, высокой остается и стоимость логистики: чтобы компенсировать расходы на доставку, импортное топливо пришлось бы продавать на АЗС заметно дороже привычного для потребителей уровня.

Минэнерго связывало снижение цен с насыщением рынка. Нефтеперерабатывающие заводы возвращались к работе после ремонтов, а сезонное потребление топлива уменьшалось. В комментарии ведомство также указывало на действие механизма импортного демпфера: он компенсирует потребителям разницу между мировыми ценами и внутренней стоимостью топлива. 

Тема импорта обсуждалась и летом 2026 года. Тогда Россия рассматривала возможность закупать готовый бензин, произведенный в других странах из российской нефти. Среди потенциальных поставщиков назывались Казахстан и Индия. По аналогичной схеме в Россию уже шли поставки из Беларуси.

Власти Казахстана заявляли о теоретической готовности поставлять топливо при двух условиях: цена должна быть экономически выгодной, а поставки не должны создавать риск дефицита на внутреннем рынке страны. Для индийского бензина АИ-92 летом был подписан приказ ФАС с поправками в Налоговый кодекс РФ. Документ дополнил кодекс правилами расчета цены такого топлива.

В октябрьском сообщении Минэнерго импортные объемы названы небольшими, а данные за середину месяца показывали снижение стоимости бензина и дизеля. Росстат зафиксировал дальнейшее недельное удешевление бензина во второй половине октября и в начале ноября.

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