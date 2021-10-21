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21 октября 2021, 12:00

Минералка или синтетика: как выбрать масло, чтобы не было масложора

Менять масло необходимо через каждые 10-15 тысяч пробега, если вы хотите избавить себя от дорогостоящего ремонта двигателя. Но какое выбрать? Надеемся, эта статья поможет разобраться в видах масла, и в том, когда и какое применять.
Фото: замена масла

Одним из распространенных заблуждений о масле является то, что оно только смазывает детали двигателя. Функционал моторного масла гораздо шире! Помимо основного – смазки – оно способствует охлаждению и очистке двигателя, а также защищает его от коррозии.

Виды моторного масла

Моторное масло вошло в жизнь человечества более 150 лет назад, причем случайно. Было это масло на 100% минеральным и получил его доктор Джон Эллис из сырой нефти. В медицине его использовать не удалось, на что он изначально рассчитывал, зато была запатентована первая в истории смазка, способная работать внутри двигателя при высоких температурах.

На сегодняшний день существует три главных вида моторных масел:

  1. Минеральное моторное масло. За многолетнюю историю конечный состав его был много раз усовершенствован, но основа производства та же – сырая нефть. Прелесть «минералки» в ее невысокой стоимости, плюс, это масло образует более толстый слой смазки на деталях, поэтому оно считается идеальным выбором для старых двигателей. Однако вязкость «минералки» повышается с наступлением холодов, а когда термометр покажет -10 оно и вовсе может превратиться в жиле. Именно поэтому применяют присадки, причем в «минералке» их может быть до 15%. И с этим связан другой минус этого вида масла – оно очень плохо удерживает в себе присадки, и они быстро образуют в двигателе отложения, которые забивают фильтры и масляные каналы. Как результат – страдает охлаждение мотора и эффективность смазки.
  2. Синтетическое моторное масло. Его получают не из сырой нефти, а из ее производных методом органического синтеза. В итоге получается масло с максимально однородным молекулярным составом, имеющее массу преимуществ. «Синтетика» способна эффективно работать при любых температурах, она прекрасно справляется со смазкой современных двигателей, и очищает их, защищая от нагара. Правда, стоит учитывать, что за счет превосходных очищающих качеств «синтетики», она может вывести ваш мотор из строя, если до этого заливалась «минералка» и образовалось много нагара. С присадками такое масло «дружит» лучше всех, но есть в этой бочке меда своя ложка дегтя – цена.
  3. Полусинтетическое моторное масло. Несмотря на название, ни о каких 50% синтетики тут речь не идет. Обычно в полусинтетике преобладает «минералка», ее доля доходит до 80%. Учитывая это понятно, что и недостатки у нее будут те же, что и у «минералки». Однако, даже 20% «синтетики» значительно улучшают связь с присадками, а значит и работа масла будет лучше. Другим плюсом является цена, она гораздо ниже, чем у чистой «синтетики».

Каждый вид масла содержит определенные присадки, как вы поняли, во многом именно они отвечают за то, как будет работать моторное масло, даже самое дорогое. Так что важно помнить, что в зависимости от целей, выбирается масло с нужными присадками:

  • Антипенные присадки гарантируют, что ваш двигатель не превратит моторное масло в маслянистую эмульсию.
  • Моющие присадки используют в маслах для промывки двигателя.
  • Антиокислительные препятствуют окислению моторного масла.
  • Стабилизирующие отвечают за «сцепление» с маслом, препятствуют выпадению в осадок.
  • Полимерные присадки отвечают за нормальную вязкость масла при любых температурах.
  • Противоизносные замедляют износ основных узлов двигателя.
  • Герметизирующие позволяют устранить микродефекты в резиновых и пластиковых деталях.

 

Правила выбора моторного масла

Кроме знания вида масла и присадок, которые в нем содержатся, при выборе масла надо учитывать тип двигателя автомобиля.

  • Дизель – больше сажи и кислот, а значит потребуется масло с большим числом моющих присадок. А современные дизельные двигатели еще и комплектуются сверхчувствительными сажевыми фильтрами, которые могут не пережить контакт даже с небольшим количеством масла. Так что для них подходит только моторное масло с соответствующей маркировкой.
  • Турбированные – придется «баловать» только чистой «синтетикой», без нее подшипники турбокомпрессора никак не охладить.

А главное: изучите рекомендации производителя автомобиля, они всегда указывают предпочтительные характеристики и марки моторного масла. И следуйте этим советам.

Если вы не знаете какое масло использовал прошлый владелец автомобиля, рекомендуется произвести промывку двигателя, прежде чем заливать новое масло. И да, произвести замену лучше сразу же после покупки.

Для машин с солидным пробегом рекомендовано применение полусинтетики, она гарантирует повышенный индекс вязкости, так необходимый «старичкам».

И наконец, условия эксплуатации и стиль вождения тоже играют роль в выборе масла. Если зима мягкая, без морозов, то на старой машине вполне можно ездить на полусинтетике и даже «минералке» круглый год, главное вовремя ее менять. Если манера вождения у вас агрессивная, а автомобиль современный, то придется потратиться на «синтетику», чтобы защитить узлы двигателя.

Покупаем и заливаем правильное масло

Предположим, что с выбором масла вы определились, можно брать и заливать! Но будьте осторожны. Эксперты советуют приобретать моторное масло только в специализированных сервисных центрах и у официальных региональных дилеров бренда моторных масел. Это даст гарантию, что вы покупаете действительно качественный продукт, а не подделку.

Замену масла чаще всего производят в СТО, как минимум потому, что отработанное масло вы вряд ли сами сможете утилизировать. Плюс нередко требуется предварительная промывка двигателя, например, если вы не знаете какое масло было залито ранее, либо в старом обнаружилось огромное количество грязи.

Масло меняют при прогретом двигателе, но не горячем! Откручивается пробка на картере мотора, сливается старое масло, в зависимости от количества этот процесс длится от 5 до 10 минут. Всё масло слить невозможно, но остается его не более 3% от общего объема. Если промывка двигателю не требуется, то просто заливается новое масло, уровень контролируется щупом, обязательно меняется масляный фильтр, и на этом все.

Подведем итог

Если вы живете в средней полосе России и севернее, используете современный автомобиль (тем более с турбированным мотором), то хотя бы зимой вам придется заливать дорогое синтетическое масло. Если бюджет ограничен или возраст автомобиля солидный, то летом стоит применять полусинтетику, а чистой «минералке» отдать предпочтение, если вы катаетесь на неубиваемом детище автопрома советских времен, например. И главное, помните – от качества и своевременности замены моторного масла зависит срок службы вашего двигателя. Поэтому радикальная экономия в этом вопросе не лучший вариант.

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