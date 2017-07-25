25 июля 2017, 18:55
Минфин обещал подумать, какие автомобили считать роскошными
На отечественном рынке цены на новые автомобили неуклонно растут. Соответственно, расширяется перечень моделей, которые попадают под действие «налога на роскошь».
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По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ведомство может повысить транспортный налог на роскошные автомобили ...Читать далее
Напомним, что с 2014 года так называемый «налог на роскошь» платят владельцы автомобилей дороже 3 млн рублей. Повышающий коэффициент рассчитывается исходя из возраста и стоимости транспорта. К примеру, 3-летний автомобиль за 3,5 млн рублей облагается транспортным налогом с коэффициентом 1,1. А для модели, стоимость которой превышает 15 млн рублей, налог увеличится в троекратном размере. За 2017 год перечень вырос на 28% - теперь в «роскошном» списке числятся 909 наименований.
По словам главы Министерства финансов, сотрудники готовы приступить к работе и пересмотреть список автомобилей, если Минпромторг выступит с соответствующей инициативой.
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Отзывы по теме
Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
Продам на запчасти Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 2008 г/ в. Территориально нахожусь в Новосибирске. Почтой не отправляю. Самовывоз. В наличии есть практически все начиная от кузовщины и заканчивая мелочевкой. Цены договорные - очень приемлемые. Торг приветствуется. 8-913-456-66-19. Андрей ...
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