25 июля 2017, 18:55

Минфин обещал подумать, какие автомобили считать роскошными

На отечественном рынке цены на новые автомобили неуклонно растут. Соответственно, расширяется перечень моделей, которые попадают под действие «налога на роскошь».
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По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ведомство может повысить транспортный налог на роскошные автомобили ...
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Владельцы не самых дорогих машин, таких как Ford Explorer, Nissan Murano, Mercedes-Benz C180 и нескольких других, были явно удивлены, узнав, что Министерство считает их автомобили роскошными. Сейчас власти сообщили о том, что не исключают возможность изменения критериев, по которым автомобиль попадает в список повышенного налогообложения. Для этого специалистам придется проанализировать цены на дорогие модели и статистику продаж.

Напомним, что с 2014 года так называемый «налог на роскошь» платят владельцы автомобилей дороже 3 млн рублей. Повышающий коэффициент рассчитывается исходя из возраста и стоимости транспорта. К примеру, 3-летний автомобиль за 3,5 млн рублей облагается транспортным налогом с коэффициентом 1,1. А для модели, стоимость которой превышает 15 млн рублей, налог увеличится в троекратном размере. За 2017 год перечень вырос на 28% - теперь в «роскошном» списке числятся 909 наименований.

По словам главы Министерства финансов, сотрудники готовы приступить к работе и пересмотреть список автомобилей, если Минпромторг выступит с соответствующей инициативой.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
Юра
Машщину для путешествий?
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
arallov_85
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Минфин обещал подумать, какие автомобили считать роскошными
{{material_120045}}Владельцы не самых дорогих машин, таких как Ford Explorer, Nissan Murano, Mercedes-Benz C180 и нескольких других, были явно удивлены, узнав, что Министерство считает их автомобили роскошными. Сейчас власти сообщили о том, что не исключают возможность изменения критериев, по которым автомобиль попадает в список повышенного налогообложения. Для этого специалистам придется проанализировать цены на дорогие модели и статистику продаж.Напомним, что с 2014 года так называемый «налог на роскошь» платят владельцы автомобилей дороже 3 млн рублей. Повышающий коэффициент рассчитывается исходя из возраста и стоимости транспорта. К примеру, 3-летний автомобиль за 3,5 млн рублей облагается транспортным налогом с коэффициентом 1,1. А для модели, стоимость которой превышает 15 млн рублей, налог увеличится в троекратном размере. За 2017 год перечень вырос на 28% - теперь в «роскошном» списке числятся 909 наименований.По словам главы Министерства финансов, сотрудники готовы приступить к работе и пересмотреть список автомобилей, если Минпромторг выступит с соответствующей инициативой.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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