Минфин заказал на АвтоВАЗе бизнес-седаны (не хуже зарубежных аналогов)
В интервью телеканалу «Россия-24» Антон Силуанов сообщил, что Lada Aura ему тогда очень понравилась: «Шикарный автомобиль, очень комфортный, не хуже зарубежных аналогов». Министерство финансов уже оформило заказ на новинку, первые пять автомобилей должны поставить в начале 2024 года. Господин Силуанов с уверенностью заявил, что «сотрудники Министерства финансов будут первые из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса».
От стандартной Lada Vesta новинка отличается колесной базой, растянутой на 250 мм и кожаной отделкой салона. Под капотом установлен 1,8-литровый мотор на 122 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Автомобиль планируют не только поставлять в государственные автопарки, но и выпустить в свободную продажу.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
13.12.2023, 07:59
Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
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