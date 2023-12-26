Минфин заказал на АвтоВАЗе бизнес-седаны (не хуже зарубежных аналогов)

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В рамках Петербургского международного форума в июне 2023 года высокопоставленным российским чиновникам представилась возможность поближе познакомиться с бизнес-седаном Lada Aura – длиннобазной и более богатой оснащенной модификацией Lada Vesta. Не обошлось без курьеза . Глава Сбера Герман Греф дважды безуспешно пытался запустить двигатель. На помощь ему пришел министр финансов Антон Силуанов, который без труда завел мотор с первого раза. Оказалось, селектор вариатора стоял в положении «D» и в автомобиле просто срабатывала встроенная защита.

В интервью телеканалу «Россия-24» Антон Силуанов сообщил, что Lada Aura ему тогда очень понравилась: «Шикарный автомобиль, очень комфортный, не хуже зарубежных аналогов». Министерство финансов уже оформило заказ на новинку, первые пять автомобилей должны поставить в начале 2024 года. Господин Силуанов с уверенностью заявил, что «сотрудники Министерства финансов будут первые из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса».

От стандартной Lada Vesta новинка отличается колесной базой, растянутой на 250 мм и кожаной отделкой салона. Под капотом установлен 1,8-литровый мотор на 122 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой передач. Автомобиль планируют не только поставлять в государственные автопарки, но и выпустить в свободную продажу.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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