Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 11:15

Mingto U2 Pro: электроскутер с быстрой зарядкой и запасом хода до 70 км

Mingto U2 Pro: электроскутер с быстрой зарядкой и запасом хода до 70 км

Mingto U2 Pro: 2000 Вт мощности, 70 км хода и быстросъемная батарея в одном флагмане

Mingto U2 Pro: электроскутер с быстрой зарядкой и запасом хода до 70 км

Электроскутер Mingto U2 Pro выделяется не только мощным мотором и высокой грузоподъемностью, но и рекордно быстрой зарядкой. Эта особенность делает модель актуальной для тех, кто ценит время и использует транспорт ежедневно.

Электроскутер Mingto U2 Pro выделяется не только мощным мотором и высокой грузоподъемностью, но и рекордно быстрой зарядкой. Эта особенность делает модель актуальной для тех, кто ценит время и использует транспорт ежедневно.

В условиях, когда время становится одним из главных ресурсов, электроскутер Mingto U2 Pro предлагает решение, которое может изменить представление о городском транспорте. Его ключевая особенность - возможность полностью зарядить аккумулятор всего за 4 часа, что вдвое быстрее большинства аналогов с похожей емкостью батареи. Это особенно важно для курьеров, служб доставки и всех, кто использует скутер в интенсивном режиме.

Модель оснащена электродвигателем мощностью 2000 Вт, а пиковая отдача достигает 3000 Вт. Такой запас мощности позволяет развивать скорость до 65 км/ч, что делает Mingto U2 Pro одним из самых динамичных представителей своего класса. Аккумулятор на 60V / 33Ah обеспечивает до 70 км пробега на одной зарядке, а быстросъемная конструкция батареи позволяет заряжать ее отдельно от скутера - удобно, если нет доступа к розетке на парковке.

Грузоподъемность до 200 кг открывает новые возможности: перевозка пассажира, крупногабаритных вещей или даже коммерческих грузов становится реальностью. Усиленная рама и 16-дюймовые колеса с широкими шинами обеспечивают устойчивость и плавность хода даже при полной загрузке. Гидравлические дисковые тормоза на обеих осях гарантируют уверенное торможение в любых погодных условиях, а полный световой комплект - яркая LED-фара, стоп-сигнал и светодиодные поворотники - повышает безопасность на дороге.

Для защиты от угона предусмотрена сигнализация с брелоком, а двойная амортизация эффективно гасит удары на неровностях, делая поездки комфортными даже по неидеальным дорогам. Информативный дисплей на руле отображает скорость, уровень заряда, пробег и выбранный режим работы, что позволяет контролировать все параметры в реальном времени.

Эксперты отмечают, что Mingto U2 Pro выгодно отличается от большинства конкурентов не только скоростью зарядки, но и сочетанием мощности, дальности хода и практичности. Для сравнения, многие электровелосипеды и скутеры с аналогичной батареей требуют 8-10 часов для полной зарядки, что ограничивает их использование в течение дня. В этом контексте интересен опыт других моделей, например, электровелосипеда Minako F7, который также ориентирован на город и доставку, но уступает по скорости зарядки и грузоподъемности.

На российском рынке Mingto U2 Pro доступен с официальной гарантией и возможностью доставки по всей стране. Такой подход делает модель привлекательной не только для частных пользователей, но и для бизнеса, где важна надежность и минимальные простои. Важно учитывать, что быстрая зарядка и высокая грузоподъемность могут стать определяющими факторами при выборе транспорта для работы и повседневных задач. 

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